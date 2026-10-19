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टाइगर श्रॉफ ने नहीं की सलमान खान के साथ एक भी फिल्म, फिर कैसे है उनका 'भाईजान' से कनेक्शन? जानें

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस ( Show Poster/ETV Bharat )

हैदराबाद: इंडियन सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए यह एक चौंकाने वाली घटना है. बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर जो गोलियों से हमला हुआ है, उससे ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरा देश सहम चुका है. इस हमले की गूंज पूरे भारत में शोर मचा रही है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने इस हमले की खुलेतौर पर जिम्मेदारी ली है. हमले के बाद वायरल ऑडियो में अनिल पंडित नामक शख्स इस हमले की जिम्मेदारी लेता है और अपने कुछ साथियों के नाम भी बताता है. धमकी में वह बोलता है कि जो कोई भी सलमान से नजदीकी बढ़ाएगा उस पर ऐसे ही हमला होगा. गनीमत है कि टाइगर इस जानलेवा हमले में बच गए हैं. हालांकि उन्हें कुछ इंजरी भी हुई है, लेकिन इस हमले के बाद से सबके मन में सवाल यह है कि टाइगर ने 12 साल के फिल्मी करियर में आज तक सलमान खान के साथ कोई फिल्म नहीं की है, फिर उनका 'भाईजान' से कनेक्शन कैसे है? चलिए हम आपको बताते हैं कि सलमान और टाइगर में क्या रिश्ता है?

सलमान और टाइगर का क्या है रिश्ता?

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ ने भले ही साथ में अभी तक कोई फिल्म नहीं की है, लेकिन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती है. सलमान का रिश्ता टाइगर से पहले जैकी के साथ बहुत मजबूत है. इसी के चलते सलमान और टाइगर में तगड़ा भाईचारा है. टाइगर पर सलमान ने बड़े भाई की तरह प्यार लुटाया है. 'भाईजान' अकसर टाइगर की फिटनेस और एक्शन स्किल्स की हमेशा तारीफ की है. इतना ही नहीं दोनों ने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी साथ में काम किया है. कहां-कहां साथ में किया काम? आपको बता दें, सलमान और टाइगर का रिश्ता सिर्फ निजी नहीं रहा है, दोनों कई बार प्रोफेशनली भी साथ में दिखे हैं. टाइगर कई बार सलमान के मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे हैं. बिग बॉस 17 में टाइगर अपनी फिल्म 'गणपत' का प्रमोशन करते नजर आए थे. इसके बाद टाइगर बिग बॉस 18 के 'दी दिवाली धमाका' स्पेशल एपिसोड में भी शिरकत कर चुके हैं. वहीं, बिग बॉस 19 में फिल्म 'बागी 4' का प्रमोशन करने पहुंचे थे. इतना ही नहीं टाइगर श्रॉफ ने सलमान खान के साथ इंटरनेशनल टूर भी किए हैं.