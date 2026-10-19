टाइगर श्रॉफ ने नहीं की सलमान खान के साथ एक भी फिल्म, फिर कैसे है उनका 'भाईजान' से कनेक्शन? जानें
टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड में बतौर एक्टर काम करते हुए 12 साल हो गये हैं, लेकिन आज तक उनकी सलमान संग कोई फिल्म नहीं हैं
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 11:15 AM IST
हैदराबाद: इंडियन सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए यह एक चौंकाने वाली घटना है. बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर जो गोलियों से हमला हुआ है, उससे ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरा देश सहम चुका है. इस हमले की गूंज पूरे भारत में शोर मचा रही है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने इस हमले की खुलेतौर पर जिम्मेदारी ली है. हमले के बाद वायरल ऑडियो में अनिल पंडित नामक शख्स इस हमले की जिम्मेदारी लेता है और अपने कुछ साथियों के नाम भी बताता है. धमकी में वह बोलता है कि जो कोई भी सलमान से नजदीकी बढ़ाएगा उस पर ऐसे ही हमला होगा. गनीमत है कि टाइगर इस जानलेवा हमले में बच गए हैं. हालांकि उन्हें कुछ इंजरी भी हुई है, लेकिन इस हमले के बाद से सबके मन में सवाल यह है कि टाइगर ने 12 साल के फिल्मी करियर में आज तक सलमान खान के साथ कोई फिल्म नहीं की है, फिर उनका 'भाईजान' से कनेक्शन कैसे है? चलिए हम आपको बताते हैं कि सलमान और टाइगर में क्या रिश्ता है?
Firing on Bollywood actor Tiger Shroff | Mumbai Police: "An FIR has been registered against three unknown accused under Sections 109(1) and 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), and Sections 3 and 25 of the Arms Act. Police investigation is underway to establish the identity of the accused."— ANI (@ANI) October 19, 2026
सलमान और टाइगर का क्या है रिश्ता?
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ ने भले ही साथ में अभी तक कोई फिल्म नहीं की है, लेकिन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती है. सलमान का रिश्ता टाइगर से पहले जैकी के साथ बहुत मजबूत है. इसी के चलते सलमान और टाइगर में तगड़ा भाईचारा है. टाइगर पर सलमान ने बड़े भाई की तरह प्यार लुटाया है. 'भाईजान' अकसर टाइगर की फिटनेस और एक्शन स्किल्स की हमेशा तारीफ की है. इतना ही नहीं दोनों ने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी साथ में काम किया है.
Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde meets actor Tiger Shroff following the firing incident and enquires about his health. (Source: Deputy CM Office) https://t.co/NNhxjDiutr— IANS (@ians_india) October 18, 2026
कहां-कहां साथ में किया काम?
आपको बता दें, सलमान और टाइगर का रिश्ता सिर्फ निजी नहीं रहा है, दोनों कई बार प्रोफेशनली भी साथ में दिखे हैं. टाइगर कई बार सलमान के मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे हैं. बिग बॉस 17 में टाइगर अपनी फिल्म 'गणपत' का प्रमोशन करते नजर आए थे. इसके बाद टाइगर बिग बॉस 18 के 'दी दिवाली धमाका' स्पेशल एपिसोड में भी शिरकत कर चुके हैं. वहीं, बिग बॉस 19 में फिल्म 'बागी 4' का प्रमोशन करने पहुंचे थे. इतना ही नहीं टाइगर श्रॉफ ने सलमान खान के साथ इंटरनेशनल टूर भी किए हैं.
इंटरनेशनल लेवल पर कैसे किया काम?
सलमान खान का मशहूर इंटरनेशनल लाइव स्टेज शो टूर 'दा बैंग-द टूर रीलोडेड' में भी टाइगर श्रॉफ परफॉर्म कर चुके हैं. इस टूर में टाइगर की एक्स गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी भी काम कर चुकी है. इसी के साथ जब साल 2025 में खो-खो वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, तो सलमान के साथ-साथ टाइगर श्रॉफ इस टूर्नामेंट के को-ब्रांड एंबेसडर बने थे. इस आयोजन के दौरान दोनों स्टार ने मिलकर कई प्रमोशन कैंपेन किये थे.
बॉलीवुड में कैसा है महौल?
टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जो धमकी और चेतावनी आई है, उससे साफ है कि बाकी स्टार्स में इसका खौफ गया होगा. खासकर उन स्टार्स के बीच जो सलमान के सबसे ज्यादा करीबी हैं. लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट पहले सिर्फ सलमान थे और अब उनकी रडार में 'भाईजान' के साथ काम करने वाले भी आ गए हैं. फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और सथा ही टाइगर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.