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टाइगर श्रॉफ पर हमले का नया वीडियो आया सामने, सरेआम कार पर चलती रहीं धांय-धांय गोलियां

टाइगर श्रॉफ ( IANS/@salma_shaikhvlogs IG )

हैदराबाद: मुंबई के जुहू इलाके में रविवार (18 अक्टूबर) शाम को बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमला किया गया. हमले में एक्टर और उनका ड्राइवर चोटिल हुआ है. इस घटना के बाद टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है.

नए वीडियो में दिख रहा है कि मुंबई में अपनी कार पर गोलीबारी होने के बाद टाइगर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और कार लेकर वहां से निकल जाते हैं. वायरल हो रहे फुटेज में गोलीबारी के बाद मची अफरा-तफरी साफ देखी जा सकती है. वीडियो में वहां मौजूद लोगों को टाइगर की मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, जबकि गाड़ी के आसपास मौजूद लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है.

सलमा शेख का पोस्ट (@salma_shaikhvlogs IG) हालाँकि वीडियो में गोलियां चलते हुए दिखाई नहीं देतीं, लेकिन उनकी आवाज बैकग्राउंड में सुनी जा सकती है. वीडियो बनाने वाले शख्स ने घटनाक्रम के दौरान अपना कैमरा हंगामे की तरफ घुमा देता है और एक्टर की कार के आस-पास के तनावपूर्ण पलों को रिकॉर्ड कर लेता हैं. वीडियो में गाड़ी के आस-पास और सड़क पर खून दिखाई दे रहा है, जिससे फुटेज में दिख रहे सीन और भी भयावह हो गए हैं. इससे पहले एक वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में टाइगर को फैंस के बीच से जाते हुए देखा जा सकता है. इसी बीच एक शख्स उनकी कार के सामने आ जाता है और धांय-धांय गोलियां चलाना शुरू कर देता है. वहीं एक दूसरा शख्स गोली चलाने की कोशिश करता हुआ देखा गया. हालांकि जैसे ही टाइगर अपनी कार से बाहर निकले, हमलावर मौके से फरार हो गया.