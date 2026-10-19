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टाइगर श्रॉफ पर हमले का नया वीडियो आया सामने, सरेआम कार पर चलती रहीं धांय-धांय गोलियां

टाइगर श्रॉफ पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें, रविवार को एक्टर पर हमला हुआ था.

Tiger Shroff
टाइगर श्रॉफ (IANS/@salma_shaikhvlogs IG)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 19, 2026 at 10:05 AM IST

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हैदराबाद: मुंबई के जुहू इलाके में रविवार (18 अक्टूबर) शाम को बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमला किया गया. हमले में एक्टर और उनका ड्राइवर चोटिल हुआ है. इस घटना के बाद टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है.

नए वीडियो में दिख रहा है कि मुंबई में अपनी कार पर गोलीबारी होने के बाद टाइगर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और कार लेकर वहां से निकल जाते हैं. वायरल हो रहे फुटेज में गोलीबारी के बाद मची अफरा-तफरी साफ देखी जा सकती है. वीडियो में वहां मौजूद लोगों को टाइगर की मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, जबकि गाड़ी के आसपास मौजूद लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है.

salma shaikh vlogs
सलमा शेख का पोस्ट (@salma_shaikhvlogs IG)

हालाँकि वीडियो में गोलियां चलते हुए दिखाई नहीं देतीं, लेकिन उनकी आवाज बैकग्राउंड में सुनी जा सकती है. वीडियो बनाने वाले शख्स ने घटनाक्रम के दौरान अपना कैमरा हंगामे की तरफ घुमा देता है और एक्टर की कार के आस-पास के तनावपूर्ण पलों को रिकॉर्ड कर लेता हैं. वीडियो में गाड़ी के आस-पास और सड़क पर खून दिखाई दे रहा है, जिससे फुटेज में दिख रहे सीन और भी भयावह हो गए हैं.

इससे पहले एक वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में टाइगर को फैंस के बीच से जाते हुए देखा जा सकता है. इसी बीच एक शख्स उनकी कार के सामने आ जाता है और धांय-धांय गोलियां चलाना शुरू कर देता है. वहीं एक दूसरा शख्स गोली चलाने की कोशिश करता हुआ देखा गया. हालांकि जैसे ही टाइगर अपनी कार से बाहर निकले, हमलावर मौके से फरार हो गया.

इस घटना पर मुंबई पुलिस का बयान समाने आया है. मुंबई पुलिस ने बताया है, 'भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 109(1) और 3(5), आर्म्स एक्ट की धाराओं 3 और 25 के तहत तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपियों की पहचान करने के लिए पुलिस जांच चल रही है.'

गोलीबारी की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ की पहली तस्वीरें सामने आई थी. इन तस्वीरों में उनके दाहिने हाथ पर पट्टी बंधी है, और कंधे तथा छाती पर भी ड्रेसिंग की गई है. ये तस्वीरें तब ली गई थीं, जब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवार रात एक्टर का हाल-चाल जानने और उनके परिवार को अपना समर्थन देने के लिए उनके घर पहुंचे थे.

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी है. भाईजान के घर के बाहर से वीडियो सामने आए हैं, जहां पुलिस गैलेक्सी के बाहर तैनात दिख रही है.

बता दें, टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें गोली नहीं लगी है. उनके ड्राइवर फिरदौस के बाएं हाथ में गोली लगी है. पुलिस ने जांच के लिए 15 टीमें बनाई हैं. नई जानकारी के अनुसार, पुलिस ने टाइगर के ड्राइवर फिरदौस का बयान दर्ज कर लिया है, जिसके बाएं हाथ में गोली लगी है.

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