टाइगर श्रॉफ पर हमले का नया वीडियो आया सामने, सरेआम कार पर चलती रहीं धांय-धांय गोलियां
टाइगर श्रॉफ पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें, रविवार को एक्टर पर हमला हुआ था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 10:05 AM IST
हैदराबाद: मुंबई के जुहू इलाके में रविवार (18 अक्टूबर) शाम को बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमला किया गया. हमले में एक्टर और उनका ड्राइवर चोटिल हुआ है. इस घटना के बाद टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है.
नए वीडियो में दिख रहा है कि मुंबई में अपनी कार पर गोलीबारी होने के बाद टाइगर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और कार लेकर वहां से निकल जाते हैं. वायरल हो रहे फुटेज में गोलीबारी के बाद मची अफरा-तफरी साफ देखी जा सकती है. वीडियो में वहां मौजूद लोगों को टाइगर की मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, जबकि गाड़ी के आसपास मौजूद लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है.
हालाँकि वीडियो में गोलियां चलते हुए दिखाई नहीं देतीं, लेकिन उनकी आवाज बैकग्राउंड में सुनी जा सकती है. वीडियो बनाने वाले शख्स ने घटनाक्रम के दौरान अपना कैमरा हंगामे की तरफ घुमा देता है और एक्टर की कार के आस-पास के तनावपूर्ण पलों को रिकॉर्ड कर लेता हैं. वीडियो में गाड़ी के आस-पास और सड़क पर खून दिखाई दे रहा है, जिससे फुटेज में दिख रहे सीन और भी भयावह हो गए हैं.
MUMBAI, MAHARASHTRA, INDIA: ASSASSINATION ATTEMPT OF BOLLYWOOD ACTOR TIGER SHROFF BY ALLEGEDLY LAWRENCE-BISHNOI GANG Monday early day, 19th October 2026 https://t.co/9FiFxAeA8l— Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) October 19, 2026
इससे पहले एक वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में टाइगर को फैंस के बीच से जाते हुए देखा जा सकता है. इसी बीच एक शख्स उनकी कार के सामने आ जाता है और धांय-धांय गोलियां चलाना शुरू कर देता है. वहीं एक दूसरा शख्स गोली चलाने की कोशिश करता हुआ देखा गया. हालांकि जैसे ही टाइगर अपनी कार से बाहर निकले, हमलावर मौके से फरार हो गया.
Gunshots fired near #TigerShroff's car… Glad he's safe https://t.co/Zj4vXAWuN8— Abhi (@abhim3010) October 18, 2026
इस घटना पर मुंबई पुलिस का बयान समाने आया है. मुंबई पुलिस ने बताया है, 'भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 109(1) और 3(5), आर्म्स एक्ट की धाराओं 3 और 25 के तहत तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपियों की पहचान करने के लिए पुलिस जांच चल रही है.'
Firing on Bollywood actor Tiger Shroff | Mumbai Police: "An FIR has been registered against three unknown accused under Sections 109(1) and 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), and Sections 3 and 25 of the Arms Act. Police investigation is underway to establish the identity of the accused."— ANI (@ANI) October 19, 2026
गोलीबारी की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ की पहली तस्वीरें सामने आई थी. इन तस्वीरों में उनके दाहिने हाथ पर पट्टी बंधी है, और कंधे तथा छाती पर भी ड्रेसिंग की गई है. ये तस्वीरें तब ली गई थीं, जब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवार रात एक्टर का हाल-चाल जानने और उनके परिवार को अपना समर्थन देने के लिए उनके घर पहुंचे थे.
#WATCH | Mumbai | Visuals from inside the residence of Tiger Shroff as Maharashtra Dy CM Eknath Shinde arrived to visit him following an incident of firing at his car, injuring his driver The actor is safe and has not sustained any gunshot injuries, as per Mumbai Police (Visuals source: Shivsena PR)— ANI (@ANI) October 18, 2026
टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी है. भाईजान के घर के बाहर से वीडियो सामने आए हैं, जहां पुलिस गैलेक्सी के बाहर तैनात दिख रही है.
#WATCH | Maharashtra: Visuals from outside actor Salman Khan's residence in Bandra A firing incident involving Actor Tiger Shroff occurred last night. The actor is safe and has not sustained any gunshot injuries. His driver Firdous sustained a gunshot wound to his left hand. The Police have formed 15 teams for the investigation— ANI (@ANI) October 19, 2026
बता दें, टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें गोली नहीं लगी है. उनके ड्राइवर फिरदौस के बाएं हाथ में गोली लगी है. पुलिस ने जांच के लिए 15 टीमें बनाई हैं. नई जानकारी के अनुसार, पुलिस ने टाइगर के ड्राइवर फिरदौस का बयान दर्ज कर लिया है, जिसके बाएं हाथ में गोली लगी है.