धनुष की फिल्म से डेब्यू करने वाले एक्टर का निधन, आर्थिक तंगी बनी मौत का कारण, नहीं हो सका इलाज

तमिल स्टार धनुष के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले अभिनय का निधन हो गया है. एक्टर की मौत आज सुबह हुई है.

चेन्नई: तमिल एक्टर अभिनय का 10 नवंबर को सुबह 4 बजे निधन हो गया. बताया जा रहा है कि उनकी मौत आज सुबह उनके घर पर लीवर फेलियर के इलाज के दौरान हुई है. वह 48 वर्ष के थे.

अभिनय ने तमिल सिनेमा में तमिल स्टार धनुष अभिनीत फिल्म 'थुल्लुवधो इलमई' से डेब्यू किया था. उस फिल्म के बाद, उन्होंने जंक्शन, सिंगारच चेन्नई और पोनमेघलाई सहित फिल्मों में अभिनय किया. लेकि एक समय ऐसा आया जब उनके पास फिल्मों की कमी हो गई थी. आर्थिक तंगी से निपटने के लिए उन्होंने कई फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम किया. उन्होंने ही एक्टर विजय अभिनीत फिल्म 'थुप्पाक्की' में खलनायक को आवाज दी थी.

अभिनय आर्थिक तंगी के कारण अपनी खराब स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद अकेले रह रहे थे और काम करते रहे थे. गौरतलब है कि एक्टर धनुष और केपीवाई बाला ने दिवंगत अभिनेता के इलाज के लिए आर्थिक मदद की थी.

वह पिछले कुछ सालों से गरीबी में जी रहे हैं क्योंकि उन्हें फिल्मों के भी ऑफर मिलना बंद हो गए थे. उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अम्मा रेस्टोरेंट में खाना खाते थे. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने फिल्मी करियर में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सही कहानियां नहीं चुनीं और इसीलिए अब उन्हें मौके नहीं मिल रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मां के निधन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है.

अभिनय कुछ इस तरह अपने जीवन के कई संघर्षों का सामना कर रहे थे. इस बीच उन्हें पता चला कि उनका लीवर संबंधित कुछ बीमारी हुई है. इसकी वजह से वह कमजोर भी हो गए थे. उस समय, के.पी.वाई. बाला सीधे उनके पास गए और उनकी मदद के लिए उन्हें पैसे दिए. आखिरी फिल्म समारोह, जिसमें उन्होंने भाग लिया था, के.पी.वाई. बाला की फिल्म 'जाथी कन्ना' का ऑडियो लॉन्च था.

उनका निधन उसी किराए के घर में हुआ जहां वे इलाज के बाद रह रहे थे. उनके पार्थिव शरीर को जनता के दर्शनार्थ रखा गया है. उनके रिश्तेदारों ने बताया कि अभिनय का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे वडापलानी स्थित विद्युत शवदाह गृह में किया जाएगा. साउथ इंडियन एक्टर एसोसिएशन और केपी वाई बाला भी इसके लिए व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

