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कौन हैं 200 फिल्में रिजेक्ट करने वाला ये एक्टर, एक सीन की वजह से छोड़ा सिनेमा, रजनीकांत से कमल हासन तक ने माना लोहा

हैदराबाद: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक सुपरस्टार रहे हैं, जिनमें से कईयों का सिक्का आज भी चलता है. हिंदी से लेकर साउथ सिनेमा तक कई स्टार्स हैं, जो आज भी अपने फैंस के दिलों में बसे हुए हैं. लेकिन यहां हम बात करेंगे उस स्टार की, जो बड़ा सुपरस्टार ना होने के चलते भी बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के दिलों में खास जगह छोड़ गया. इसका हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया. इस एक्टर के निधन से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. ना सिर्फ विजय बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बडे़ सुपरस्टार्स में से एक रजनीकांत ने भी उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है. इस एक्टर ने रजनीकांत के साथ उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म शिवाजी में काम किया था और इस फिल्म के बाद उन्हें 200 से ज्यादा फिल्मों के ऑफर आए थे, लेकिन उन्होंने एक भी ऑफर स्वीकार नहीं किया. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं 200 फिल्में रिजेक्ट करने वाला ये तमिल एक्टर और जानेंगे कि फिल्में रिजेक्ट करने की क्या थी वजह?

कौन थे ये तमिल स्टार?

बात कर रहे हैं मशहूर तमिल स्कॉलर, जर्नलिस्ट और एक्टर सोलोमन पप्पैया की, जिनका बीती 11 सितंबर को मदुरै में निधन हो गया. वह उम्र संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे. रजनीकांत और मुख्यमंत्री विजय के साथ-साथ दिग्गज एक्टर के निधन पर कमल हासन, विजय सेतुपति और डायरेक्टर शंकर समेत कई तमिल स्टार्स ने भी शोक जताया है. बता दें, सोलोमन पप्पैया ने रनजीकांत स्टारर फिल्म शिवाजी: द बॉस (2007) में काम करने के बाद आए 200 फिल्मों के ऑफर ठुकराए दिए थे. सोलोमन मुख्य रूप से टीवी पर तमिल वाद-विवाद शो 'पट्टिमंद्रम' (Pattimandram) की मेजबानी करने के लिए घर-घर में जाने जाते थे.