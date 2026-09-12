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कौन हैं 200 फिल्में रिजेक्ट करने वाला ये एक्टर, एक सीन की वजह से छोड़ा सिनेमा, रजनीकांत से कमल हासन तक ने माना लोहा

इस एक्टर का बीती 11 सितंबर को 90 साल की उम्र में निधन हो गया और इनके जाने से इंडस्ट्री में मातम छा गया है.

Tamil Actor
कौन है ये तमिल एक्टर? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 12:25 PM IST

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हैदराबाद: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक सुपरस्टार रहे हैं, जिनमें से कईयों का सिक्का आज भी चलता है. हिंदी से लेकर साउथ सिनेमा तक कई स्टार्स हैं, जो आज भी अपने फैंस के दिलों में बसे हुए हैं. लेकिन यहां हम बात करेंगे उस स्टार की, जो बड़ा सुपरस्टार ना होने के चलते भी बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के दिलों में खास जगह छोड़ गया. इसका हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया. इस एक्टर के निधन से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. ना सिर्फ विजय बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बडे़ सुपरस्टार्स में से एक रजनीकांत ने भी उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है. इस एक्टर ने रजनीकांत के साथ उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म शिवाजी में काम किया था और इस फिल्म के बाद उन्हें 200 से ज्यादा फिल्मों के ऑफर आए थे, लेकिन उन्होंने एक भी ऑफर स्वीकार नहीं किया. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं 200 फिल्में रिजेक्ट करने वाला ये तमिल एक्टर और जानेंगे कि फिल्में रिजेक्ट करने की क्या थी वजह?

कौन थे ये तमिल स्टार?

बात कर रहे हैं मशहूर तमिल स्कॉलर, जर्नलिस्ट और एक्टर सोलोमन पप्पैया की, जिनका बीती 11 सितंबर को मदुरै में निधन हो गया. वह उम्र संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे. रजनीकांत और मुख्यमंत्री विजय के साथ-साथ दिग्गज एक्टर के निधन पर कमल हासन, विजय सेतुपति और डायरेक्टर शंकर समेत कई तमिल स्टार्स ने भी शोक जताया है. बता दें, सोलोमन पप्पैया ने रनजीकांत स्टारर फिल्म शिवाजी: द बॉस (2007) में काम करने के बाद आए 200 फिल्मों के ऑफर ठुकराए दिए थे. सोलोमन मुख्य रूप से टीवी पर तमिल वाद-विवाद शो 'पट्टिमंद्रम' (Pattimandram) की मेजबानी करने के लिए घर-घर में जाने जाते थे.

क्यों ठुकराए 200 फिल्मों के ऑफर?

शिवाजी: द बॉस रजनीकांत के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है. इस फिल्म की सफलता के बाद पैप्पया को दादा, जज और प्रोफेसर जैसे रोल के लिए तकरीबन 200 से अधिक फिल्मों के ऑफर आए थे. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह खुद को फिल्मी दुनिया के बजाय साहित्यिक और शैक्षणिक फील्ड में ही देखना पसंद करेंगे. इन फिल्मों को ठुकराने की एक वजह यह भी थी कि शिवाजी में एक कॉमेडी सीन में बॉडी शेमिंग जैसी चीज झलकी थी. दरअसल, फिल्म का अंगवई और संगवई से जुड़ा एक कॉमेडी सीन रंगभेद और ऐतिहासिक कैरेक्टर के अपमान के कारण तमिल सिनेमा का सबसे विवादित दृश्य माना जाता है. इस सीन का हिस्सा होने पर एक्टर को इसका बहुत दुख हुआ. एक्टर ने इस सीन की जिम्मेदारी और फिर कभी भी कमर्शियल फिल्मों का हिस्सा ना बनने का फैसला किया.

समाज और साहित्य में योगदान

उन्हें 2000 में 'कलईमामणि' पुरस्कार मिला और साल 2021 में तमिल भाषा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था. उन्होंने अपने जीवनकाल में 12 हजार से ज्यादा वाद-विवाद शो का संचालन किया था और सरल भाषा में लोगों के बीच साहित्यिक विचारों को पहुंचाया था. उन्होंने अपने जीवनकाल में 5 किताबें भी लिखी थीं.

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