ETV Bharat / entertainment

The Year Ahead 2026: थलपति विजय के फिल्मी संन्यास से भारत की हाईएस्ट बजट फिल्म तक, ये हैं 2026 के 5 मोस्ट अवेटेड मोमेंट

तकरीबन चार दशक से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव सुपरस्टार विजय साल 2026 में सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए बाय-बाय कह देंगे. उनकी आखिरी फिल्म जन नायकन 9 जनवरी को पोंगल/मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म विजय के आगामी राजनीतिक भविष्य की झलक पेश कर सकती है. साल 2026 में विजय तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं. उन्होंने राजनीतिक करियर के लिए अपने हिट फिल्मी को करियर को छोड़ने का फैसला किया है. विजय ने बतौर चाइल्ड एक्टर साल 1984 में वेत्री फिल्म से एक्टिंग शुरू की थी और साल 1992 में बतौर एक्टर फिल्म नालैया थिरपू से तमिल डेब्यू किया था. उनकी हिट लिस्ट बहुत लंबी है और उनकी आखिरी फिल्म के हिट होने की बारी है. सिनेमा और उनके फैंस उन्हें बहुत मिस करने वाले हैं.

फिल्म इंडस्ट्री में यह धमाका साल 2023 से भी बड़ा होगा. 2023 में शाहरुख खान ने तीन लगातार हिट फिल्में (पठान, जवान और डंकी) दी थी और इंडियन बॉक्स ऑफिस ने खूब कमाई की थी. साल 2023 में ही सनी देओल की फिल्म गदर के सीक्वल, रजनीकांत की जेलर, रणबीर कपूर की एनिमल और प्रभास की सालार पार्ट 1 ने फिल्म इंडस्ट्री को कामयाबी के सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था. अब साल 2026 सिनेमा के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा साल बनने जा रहा है, क्योंकि कई बड़ी फिल्में होने जा रही है, जिसमें शाहरुख खान किंग, सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान, यश की टॉक्सिक और बॉक्स ऑफिस पर कमाई से इतिहास रच रही धुरंधर का सीक्वल भी इसमें शामिल है. इन सबके अलग अगले साल ये 5 बड़े अप्रत्याशित मोमेंट होने वाले हैं, जो 2026 को हमेशा के लिए यादगार बनाने वाले हैं. चलिए जानते हैं इनके बारे में...

हैदराबाद: साल 2025 लगभग खत्म हो चुका है और आज से चौथे दिन पूरी दुनिया नए साल 2026 का दिल खोलकर स्वागत करेगी. फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो 2025 एक शानदार साल रहा है. हालांकि साल कई बॉलीवुड स्टार्स के घर किलकारी गूंजी, तो वहीं, 2025 ने हिंदी के सबसे बडे़ सितारे में से एक धर्मेंद्र को हमसे छीन लिया. फिल्मों के लिहाज से 2025 को धुरंधर के रूप में अपनी एकमात्र 1000 करोड़ी फिल्म भी मिल गई, लेकिन आने वाले साल 2026 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ा धमाका करने जा रही है.

साल 2026 इसलिए भी खास होने जा रहा है, क्योंकि नए साल में 28 साल पुरानी फिल्म बॉर्डर का सीक्वल रिलीज होने जा रहा है. साल 1997 में रिलीज हुई जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर के सीक्वल से सनी देओल लौट रहे हैं. अभी तक बॉर्डर 2 के टीजर, पोस्टर और ट्रेलर में बॉर्डर की बाकी स्टारकास्ट (जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, सरेश बेदी और पुनीत इस्सर) की झलकियां देखने को नहीं मिली है, हो सकता है कि इनमें से किसी भी एक्टर्स का सीक्वल में सरप्राइजिंग अपीरियंस देखने को मिले. बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आने वाले हैं. फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है.

एक ही साल में तीनों खान की फिल्में

साल 2026 में वो मौका भी आएगा जब बॉलीवुड के तीन सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान की फिल्में देखने को मिलेंगी. शाहरुख की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग का बेसब्री से इंतजार है. सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी और 16 जनवरी 2026 को आमिर खान फिल्म हैप्पी पटेल में दिखेंगे, जिसे इंटरनेशनल स्टैंअप कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने डायरेक्ट किया है. हो सकता है कि आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म लाहौर 1947 की भी रिलीज डेट 2026 में अनाउंस हो. इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में होंगे. लंबे समय बाद होगा जब तीनों खान की फिल्में एक ही साल में रिलीज होने जा रही है.

भारत की पहले AI जेनेरटेड फिल्म

साल 2026 में भारत की पहली पूरी तरह से AI-जनरेटेड फीचर फिल्म 'चिरंजीवी हनुमान- द इटरनल' जो अंजनी पुत्र हनुमान पर आधारित है, रिलीज होगी. यह फिल्म 2026 में हनुमान जयंती (2 अप्रैल 2026) को रिलीज होगी. यह 'मेड-इन-एआई' फिल्म है, जिसे अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट और कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क मिलकर बना रहे हैं और इसमें रामायण व पुराणों के अंशों को लिया गया है, जिसमें 50 से ज्यादा इंजीनियरों की टीम और AI बैंड त्रिलोक जैन संगीत दे रहे हैं. इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म

साल 2026 उस इतिहास का गवाह बनेगा, जब दिवाली के मौके पर 100 से साल से भी ज्यादा पुराने इंडियन सिनेमा की सबसे बड़े बजट की फिल्म रामायण: पार्ट 1 दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज होगी. यह माइथोलॉजी फिल्म दो पार्ट में बनेगी, जिसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 के मौके पर रिलीज होगा. रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं, जो वीएफएक्स और एनिमेशन कंपनी DNEG के मालिक हैं. रामायण का बजट 4000 करोड़ रुपये है. नमित मल्होत्रा ने खुद एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था.

रामायण भारत की सबसे बड़े बजट की फिल्म बनने जा रही है. भारत की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म प्रभास स्टार कल्कि 2898 एडी है, जिसे बनाने में मेकर्स ने 600 करोड़ रुपये खर्च किए थे. वहीं, बिग बजट फिल्मों में आरआरआर (550 करोड़ रुपये), आदिपुरुष (500 से 700 करोड़ रुपये), 2.0 (400 से 600 करोड़ रुपये), पुष्पा 2 (400 से 500 करोड़ रुपये), और बॉलीवुड की सबसे बड़े बजट की फिल्म ब्रह्मास्त्र (375-400 करोड़ रुपये) है.

रामायण की स्टारकास्ट बहुत लंबी चौड़ी है, जिसमें केजीएफ स्टार यश (राणव), रणबीर कपूर (राम), सनी देओल (हनुमान), विवेक ओबेरॉय (विभीषण), साई पल्लवी (सीता), काजल अग्रवाल (मंदोदरी), लारा दत्ता (कैकेयी), अरुण गोविल (दशरथ) रवि दुबे (लक्ष्मण), इंदिरा कृष्णन (कौशल्या), कुणाल कपूर (इंद्र), रकुल प्रीत सिंह (शूर्पनखा), शीबा चड्डा (मंथरा) और मोहित रैना (शिव) नजर आने वाले हैं.