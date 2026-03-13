ETV Bharat / entertainment

'बादशाह को जिस तरह से..', 'टटीरी' लिरिक्स विवाद पर सैंटी शर्मा ने रैपर का किया बचाव, जानें क्या-क्या बोले

विरोध के बाद, हरियाणा के पंचकुला स्थित साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि गाने के बोल और सीन स्वीकार्य सीमा का उल्लंघन करते हैं और कम उम्र के दर्शकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. बाद में अधिकारियों ने अश्लील महिला चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 4 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जो अश्लील कृत्यों और गीतों से संबंधित है.

वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म में नाचती लड़कियों को देखकर दर्शकों के ध्यान में आने के बाद विवाद और बढ़ गया. कई यूजर्स ने कहा कि ये सीन अनुचित और असंवेदनशील हैं और युवा दर्शकों पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं. हरियाणा के कुछ लोगों ने भी कहा कि इन सीन से उनकी सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंची है.

हरियाणवी भाषा का गाना 'टटीरी' 1 मार्च को रिलीज हुआ था. कई लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि गाने के बोल में अश्लील और दोहरे अर्थ वाले शब्द हैं. कुछ आलोचकों ने यह भी दावा किया कि कुछ लाइन महिलाओं और यहां तक कि नाबालिगों को वस्तु की तरह पेश करती हैं.

हैदराबाद: रैपर बादशाह अपने विवादित गाने 'टटीरी' को लेकर अब भी आलोचनाओं के घेरे में हैं, जबकि उन्होंने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिया है और इसके लिए सार्वजनिक माफी भी मांग ली है. इन सभी विवादों के बीच, रैपर संती शर्मा ने सिंगर का समर्थन करते हुए लोगों से अपील की है कि वे गाने के पीछे के पूरे संदर्भ को जाने बिना कलाकार के बारे में कोई राय न बनाएं.

बढ़ते विवाद के बीच, सैंटी शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में बादशाह का बचाव किया और इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए. शर्मा ने लिखा, 'रैप संगीत एक ऐसी जोन है जहां रैपर अपने कंपीटीटर के बारे में संदर्भ के रूप में लाइनें लिखते हैं. गाने का ऑडियो वीडियो से बहुत पहले तैयार हो सकता है. वीडियो टीम अलग होती है, और बादशाह जैसे बड़े कलाकारों को भी शायद यह पता न हो कि उनका वीडियो इस तरह का होगा.

उन्होंने लोगों से कलाकार की आलोचना करने से पहले हिप-हॉप संस्कृति को समझने का आग्रह किया. शर्मा ने कहा, 'बादशाह और भारत में उभर रहे अन्य कलाकारों की एक बड़ी कमी यह है कि भारत में लोगों को इस हिप-हॉप आर्ट जोन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. अगर किसी गाने के बोल गलत हैं, तो उन्हें अपडेट या बदला जाना चाहिए, लेकिन पूरी कहानी को समझे बिना बादशाह को जिस तरह से आंका जा रहा है, वह गलत है. अगर इस पोस्ट से किसी को ठेस पहुंची हो तो मुझे खेद है, लेकिन यही सच्चाई है'.

जहां शर्मा ने रैपर का बचाव किया, वहीं गायिका सोना मोहपात्रा ने बादशाह की कड़ी आलोचना करते हुए उन पर अपने संगीत में बार-बार स्त्री-विरोधी विषयों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में मोहपात्रा ने कहा कि यह मुद्दा नया नहीं है और उनके गानों में मौजूद एक पूरे पैटर्न को दर्शाता है. उन्होंने लिखा, 'यह पैटर्न हमने पहले भी कई बार देखा है. एक आदमी सीना फुलाकर, अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन करते हुए, महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करता है और खुद को एक अप्रतिरोध्य नायक के रूप में दिखाता है, जबकि महिलाएं केवल उसके आसपास मंडराती रहती हैं. 'तू मुझ पर मरती है, मुझ पर जान फेंकती है' जैसे बेतुके और दिखावटी स्वैग से भरे गाने... यह रचनात्मकता नहीं है. यह पॉप संस्कृति का सबसे आलसी और घिसा-पिटा तरीका है'.

बादशाह के माफीनामे वाले वीडियो का जिक्र करते हुए, जिसमें उन्होंने खुद को 'हरियाणा का बेटा' बताया था, मोहपात्रा ने कहा कि यह स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं था. उन्होंने आगे कहा, 'हरियाणा पहले से ही देश के सबसे खराब लिंग अनुपात, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और ऑनर किलिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहा है. क्या सांस्कृतिक प्रभाव के साथ जिम्मेदारी भी आती है? कलाकार कल्पना को आकार देते हैं. आप स्त्री द्वेष को चुनौती दे सकते हैं या उससे लाभ उठा सकते हैं. बादशाह और उनके साथियों को बेहतर करना चाहिए'.

विरोध के बाद, बादशाह, जिनका असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है, ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के माध्यम से माफी मांगी. उन्होंने पुष्टि की कि गाना सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है. वीडियो में रैपर ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ है कि कुछ बोल और उनकी पेशकश से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, खासकर हरियाणा के लोगों की. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपनी हरियाणवी जड़ों पर गर्व है और विवाद पर खेद व्यक्त किया.



