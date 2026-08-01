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नेचुरल स्टार नानी की 'द पैराडाइस' के टीजर की रिलीज डेट आउट, यश की 'टॉक्सिक' से पहले मचाएगी धमाल

'द पैराडाइस' टीजर ( POSTER )

हैदराबाद: 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में शामिल 'द पैराडाइस' अपने दमदार बज को लगातार बनाए हुए है. नैचुरल स्टार नानी पर फिल्माया गया इसका ब्लॉकबस्टर गाना 'आया शेर' पहले ही चार्टबस्टर बन चुका है. वहीं, फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो ने भी अपने बोल्ड और रॉ अंदाज से सभी का ध्यान खींचा था. खास तौर पर उस दमदार डायलॉग ने, जिसमें लीड किरदार को एक वेश्या का बेटा बताया गया था और वही बात उसके हाथ पर भी लिखी हुई नजर आई थी. द पैराडाइस इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक बन चुकी है. फिल्म के ऐलान के बाद से ही इसे लेकर जबरदस्त चर्चा है. नैचुरल स्टार नानी लीड रोल में नजर आएंगे और फिल्म अपने दमदार फर्स्ट लुक पोस्टर्स, शानदार प्रमोशनल मटेरियल और पावरफुल म्यूजिक की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. वहीं, दसरा की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद नानी और निर्देशक श्रीकांत ओडेला की जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है, जिससे द पैराडाइस 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल हो गई है. जहां फिल्म का चार्टबस्टर गाना 'आया शेर' यूट्यूब पर 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल कर इंटरनेट पर छा चुका है और एक कल्चरल फिनॉमिना बन गया है, वहीं अब दर्शकों की नजरें फिल्म के बहुप्रतीक्षित टीजर पर हैं, जो 6 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार ह. माना जा रहा है कि यह टीजर अब तक की सबसे चौंकाने वाली झलक होगी, जो फिल्म के बोल्ड और रॉ अंदाज को सामने लाएगी और इसे लेकर लोगों का उत्साह और बढ़ा देगी.