नेचुरल स्टार नानी की 'द पैराडाइस' के टीजर की रिलीज डेट आउट, यश की 'टॉक्सिक' से पहले मचाएगी धमाल
द पैराडाइस इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक बन चुकी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 2:28 PM IST
हैदराबाद: 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में शामिल 'द पैराडाइस' अपने दमदार बज को लगातार बनाए हुए है. नैचुरल स्टार नानी पर फिल्माया गया इसका ब्लॉकबस्टर गाना 'आया शेर' पहले ही चार्टबस्टर बन चुका है. वहीं, फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो ने भी अपने बोल्ड और रॉ अंदाज से सभी का ध्यान खींचा था. खास तौर पर उस दमदार डायलॉग ने, जिसमें लीड किरदार को एक वेश्या का बेटा बताया गया था और वही बात उसके हाथ पर भी लिखी हुई नजर आई थी.
द पैराडाइस इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक बन चुकी है. फिल्म के ऐलान के बाद से ही इसे लेकर जबरदस्त चर्चा है. नैचुरल स्टार नानी लीड रोल में नजर आएंगे और फिल्म अपने दमदार फर्स्ट लुक पोस्टर्स, शानदार प्रमोशनल मटेरियल और पावरफुल म्यूजिक की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. वहीं, दसरा की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद नानी और निर्देशक श्रीकांत ओडेला की जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है, जिससे द पैराडाइस 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल हो गई है.
The Paradise Teaser.— Srikanth Odela (@odela_srikanth) July 31, 2026
August 6th. pic.twitter.com/EzJwA8AdTr
जहां फिल्म का चार्टबस्टर गाना 'आया शेर' यूट्यूब पर 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल कर इंटरनेट पर छा चुका है और एक कल्चरल फिनॉमिना बन गया है, वहीं अब दर्शकों की नजरें फिल्म के बहुप्रतीक्षित टीजर पर हैं, जो 6 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार ह. माना जा रहा है कि यह टीजर अब तक की सबसे चौंकाने वाली झलक होगी, जो फिल्म के बोल्ड और रॉ अंदाज को सामने लाएगी और इसे लेकर लोगों का उत्साह और बढ़ा देगी.
निर्देशक ने अपने सोशल मीडिया पर टीजर की एक दमदार झलक शेयर करते हुए लिखा -"द पैराडाइस का टीजर 6 अगस्त. मेकर्स ने भी अपने सोशल मीडिया पर यह दमदार झलक शेयर करते हुए लिखा -"1 मिनट 35 सेकेंड का पागलपन तैयार है. #TheParadise का टीजर 6 अगस्त को रिलीज होगा. जादल ज़माना के लिए तैयार हो जाइए.
इस शानदार उपलब्धि के साथ-साथ इस गाने को यूट्यूब पर 18 लाख लाइक्स भी मिल चुके हैं, जो दर्शकों के बीच इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को दिखाता है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर छाने से लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की पसंद बनने तक, 'आया शेर' ने द पैराडाइस को लेकर लोगों का उत्साह और बढ़ा दिया है. फिल्म की रिलीज से पहले इसका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है.
एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले बनी द पैराडाइस 21 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत कुल आठ भाषाओं में रिलीज की जाएगी. वहीं, फिल्म को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मेकर्स ने हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसे प्रेजेंट करने के लिए संपर्क किया है. दमदार निर्देशक, शानदार स्टारकास्ट और बड़े विजन के साथ द पैराडाइस सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बनने की ओर बढ़ रही है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
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