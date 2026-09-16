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'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' ट्रेलर, मनुष्य को मायावी शक्तियों से बचाने आया 'वीर', क्या सुलझा पाएगा जंगल का रहस्य?

ट्रेलर में रहस्य, रोमांच, एक्शन, ह्यूमर, रोमांस और लोककथाओं का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है, साथ ही भारतीय संस्कृति की भी झलक दिखने को मिलती है. इस ट्रेलर की शुरुआत जंगल से घिरे एक गुफा से होती है, जहां कुछ काली शक्तियां होती है.इस दौरान बताया जताया है कि उस वन में कोई रात के समय प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती है. इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा के किरदार की एंट्री होती है, जो वन घटनाओं को बकवास बताते हैं.

बुधवार, 16 सितंबर को बालाजी मोशन पिक्चर्स ने 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' का धांसू ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, जब आस्था और लोककथाएं मिलती हैं, तो एक अनोखी कहानी जीवंत हो उठती है. 'द वन' का ट्रेलर अब आ गया है. 'द वन' 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

हैदराबाद: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की आने वाली फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है. इस आने वाली हिंदी फैंटेसी-एडवेंचर फिल्म में तमन्ना भाटिया भी हैं. 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले, मेकर्स ने इसका ऑफिशियल ट्रेलर जारी किया है. यह ट्रेलर दर्शकों को भारतीय लोककथाओं पर आधारित इसकी भव्य कहानी की झलक दिखाता है.

अगले सीन में सिद्धार्थ और तमन्ना भाटिया की रोमांटिक लाइफ की झलक दिखाई जाती है. इस दौरान तमन्ना का किरदार सिद्धार्थ के किरदार से छठ की छुट्टी के बारे में पूछती है, जिस पर सिद्धार्थ का किरदार ऑफिस का बहाना मारकर बोलता है कि उसे छठ की छुट्टी नहीं मिली. वो उन छुट्टियों में गोवा जाने का प्लान करता है.

इसके बाद सिद्धार्थ और तमन्ना अपने गांव पहुंचते हैं, जहां उन्हें वन देवी के बारे में पता चलता है. सिद्धार्थ गांव वालों को गांव के विकास और वन देवी में से एक को चुनने को बोलते हैं, जिस पर एक गांव वाला बोलता है कि पैसा के लिए सदियों से चली आ रही प्रथा को थोड़ी तोड़ा जा सकता है. इसके बाद वन का सीन दिखाया जाता है. एक सीन आता है, जहां सिद्धार्थ एक रस्सी में फंसकर गिर जाते हैं, जिससे उनका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है. उसी समय उनका पास्ट की छोटी सी झलक दिखाई जाती है. इस मंदिर का पंडित कहता है कि शायद देवी कुछ उन्हें बताना चाहती है.

ट्रेलर के आखिरी में वन देवी की झलक दिखाई जाती है, जिसमें वह वीर का आव्हान करती है और कहती हैं, वीर, जब भी मायावी शक्तियां का प्रकोप मानवता पर खतरा बनेगा तब-तब तुम्हें आना होगा, किसी भी युग में तुम्हे आना होगा वीर.' इस दौरान सिद्धार्थ की वीर के रूप में एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है. हालांकि, मेकर्स ने वीर का चेहरा अभी भी गुप्त रखा है.

'द वन' में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं. सहायक कलाकारों में सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी शामिल हैं. फिल्म में कई पौराणिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है. बाघ, बैल, नंदी और योद्धा जैसे प्रतीक बताते हैं कि कहानी में प्रकृति और दैवीय तत्वों का अहम रोल है. फिल्म में भगवान शिव का भी जिक्र लगता है. दीपक मिश्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म से अरुणाभ कुमार भी जुड़े हैं और इसे एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स ने टीवीएफ मोशन पिक्चर्स और 11:11 प्रोडक्शंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है.