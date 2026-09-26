द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट बॉक्स ऑफिस: ओपनिंग डे पर छाई सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म, 'परम सुंदरी' को पछाड़ा, बनी चौथी बड़ी ओपनर
मुंबई में फिल्म को पहले दिन सबसे शानदार प्रतिक्रिया मिली, जहां 491 शो में कुल ऑक्यूपेंसी 33.8 प्रतिशत रही.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 10:17 AM IST
हैदराबाद: सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट ने शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत के बावजूद पहले दिन 'परम सुंदरी' और 'मरजावां' से बेहतर प्रदर्शन किया. मल्होत्रा के साथ तमन्ना भाटिया स्टारर इस फिल्म की शुरुआत सुबह धीमी रही, लेकिन दिन भर में रफ्तार पकड़ती गई, और सबसे ज्यादा दर्शक रात के शो में आए. मुंबई में पहले दिन सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जबकि अन्य जगहों पर मिलाजुला रुझान देखने को मिला.
यह फिल्म मल्होत्रा के करियर की सबसे अच्छी ओपनिंग-डे परफॉर्म करने वाली फिल्मों में से एक है, हालांकि यह उनकी कुछ सबसे बड़ी शुरुआती फिल्मों से पीछे है और इसे आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है.
दीपक कुमार द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक तर्कसंगत शहरी व्यक्ति पर केंद्रित है, जो अपने पैतृक गांव के निषिद्ध जंगल की अवहेलना करता है और एक दिव्य देवी को जागृत करता है, जिससे उसे तर्क से परे शक्तियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि वह एक परोपकारी बन जाता है.
पहले दिन, फिल्म द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट ने 6,746 शो में कुल 8.00 करोड़ रुपये की कमाई की. पहले दिन की इसकी कुल भारतीय कमाई 9.60 करोड़ रुपये रही. हिंदी 2डी संस्करण ने शुक्रवार को सिनेमाघरों में 28.25 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी दर्ज की. फिल्म ने सुबह के शो में 12.23 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ शुरुआत की. दोपहर में यह बढ़कर 24.00 प्रतिशत हो गई और शाम को 26.08 प्रतिशत रही. सबसे अधिक ऑक्यूपेंसी रात के शो में 41.46 प्रतिशत रही, जो दिन के अंत में मजबूत स्पॉट बुकिंग का संकेत देती है.
मुंबई में फिल्म को पहले दिन सबसे शानदार प्रतिक्रिया मिली, जहां 491 शो में कुल ऑक्यूपेंसी 33.8 प्रतिशत रही. शहर में रात के शो के दौरान ऑक्यूपेंसी 43.0 प्रतिशत तक पहुंच गई. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एम.) में, जहां सबसे अधिक 783 शो थे, कुल ऑक्यूपेंसी 28.3 प्रतिशत रही, जो सुबह 16.0 प्रतिशत से बढ़कर देर शाम तक 40.0 प्रतिशत हो गई. अहमदाबाद में 331 शो में कुल ऑक्यूपेंसी 14.0 प्रतिशत रही, जबकि दिन की शुरुआत में दर्शकों की संख्या एकल अंक में थी और रात के शो में 28.0 प्रतिशत रही.
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप ओपनिंग फिल्में
भारत में पहले दिन 8 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के साथ, ' द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग डे कलेक्शन वाली फिल्म बन गई. इसने 'एक विलेन' (16.70 करोड़ रुपये), 'ब्रदर्स' (15.21 करोड़ रुपये) और 'थैंक गॉड' (8.10 करोड़ रुपये) से कम ओपनिंग की. वहीं, इसने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (7.48 करोड़ रुपये), 'परम सुंदरी' (7.37 करोड़ रुपये) और 'मरजावां ' (7.03 करोड़ रुपये) से बेहतर ओपनिंग की.