ETV Bharat / entertainment

'द ट्रेटर्स' सीजन 2 ट्रेलर: मल्लिका शेरावत ने रिया चक्रवर्ती को घेरा, श्वेता तिवारी का खुलासा- दोनों पतियों को चीट करते पकड़ा

'द ट्रेटर्स' सीजन 2, आईडीटीवी के बाफ्टा और एमी अवॉर्ड जीत चुके ग्लोबल फॉर्मेट का भारतीय रूपांतरण है. इस सीजन को धर्माटिक एंटरटेनमेंट ने प्रमुख स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर ऑल3मीडिया इंटरनेशनल के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. सीजन 2 का प्रीमियर 13 अगस्त को होगा और यह भारत में सिर्फ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा. इसके नए एपिसोड हर गुरुवार रिलीज किए जाएंगे.

खिताब और बड़ी इनामी राशि जीतने के लिए 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू), अभिषेक मल्हान (फुकरा इंसान), अंश चोपड़ा, दलीप ताहिल, हरमन सिंघा, इक्का सिंह, करण सिंह मैजिक, क्रिस्टल डिसूजा, मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारुकी, पारुल गुलाटी, प्रिश, रणवीर बराड़, रिया चक्रवर्ती, रिदा थराना, साहिल सलाथिया, शाहनील गिल, शालिनी पासी, श्वेता तिवारी, सौंदूस मोफाकिर और तान्या पुरी एक-दूसरे को मात देने, गेम खेलने और आखिर तक टिके रहने के लिए मैदान में उतरेंगे.

प्राइम वीडियो ने आज अपनी अनस्क्रिप्टेड ओरिजिनल सीरीज 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. जैसलमेर के शाही सूर्यगढ़ पैलेस की शानदार लोकेशन पर सेट इस नए सीजन में करण जौहर एक बार फिर इस रियलिटी सीरीज के मास्टरमाइंड के तौर पर वापसी कर रहे हैं, जहां भरोसा एक लग्जरी है, धोखा एक रणनीति है और हर कदम पर विश्वासघात का खतरा मंडरा रहा है. इस सीजन में उनके साथ एक रहस्यमयी नया साथी बू भी नजर आएगा, जो 'बुरी खबर' लेकर आएगा.

हैदराबाद: करण जौहर के शो 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 में अलग-अलग क्षेत्रों से आए 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स का जबरदस्त कौलेब देखने को मिलेगा. आज शो 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और देखने में काफी इंटरेस्टिंग है. इनमें आदित्य कुलश्रेष्ठ उर्फ कुल्लू, अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान, अंश चोपड़ा, दलीप ताहिल, हरमन सिंघा, इक्का सिंह, करण सिंह मैजिक, क्रिस्टल डिसूजा, मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारुकी, पारुल गुलाटी, प्रिश, रणवीर बराड़, रिया चक्रवर्ती, रिदा थराना, साहिल सलाथिया, शाहनील गिल, शालिनी पासी, श्वेता तिवारी, सौंदूस मोफाकिर और तान्या पुरी शामिल हैं.

ट्रेलर दर्शकों को एक बार फिर उसी शाही महल में ले जाता है, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है और हर बातचीत के पीछे कोई नया खतरा छिपा हो सकता है. ट्रेलर में करण जौहर कहते हैं, 'यह महल सपने जैसा लगता है... और मैं उस सपने को बुरे सपने में बदलने का इंतजार नहीं कर सकता'. उनकी यह बात इस सीजन का माहौल साफ कर देती है, जहां प्लेयर्स पहले से ज्यादा चालाक, रणनीतिक और एक-दूसरे को मात देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं. इस बार उन्हें और मुश्किल टास्क, तनाव से भरे 'सर्कल ऑफ शक' के मुकाबले, गुप्त गठजोड़ और टावर में होने वाले मर्डर का सामना करना होगा.

गेम के बीच इनोसेंट्स और ट्रेटर्स के बीच असली मुकाबला होगा. इनोसेंट्स को गेम से बाहर होने से पहले ट्रेटर्स को पहचानना होगा, जबकि ट्रेटर्स को अपनी पहचान छिपाकर एक-एक करके इनोसेंट्स को गेम से बाहर करना होगा. जैसे-जैसे टास्क मुश्किल होंगे और दबाव बढ़ेगा, गठजोड़ टूटेंगे, शक गहराएगा और गेम में बने रहने के लिए प्लेयर्स को बेहद कठोर फैसले लेने होंगे. जब भरोसा सबसे कम होगा और हर चाल का असर दिखाई देगा, तब सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा की क्या इनोसेंट्स ट्रेटर्स को पहचान पाएंगे या ट्रेटर्स सभी को मात देकर गेम जीत जाएंगे?

अपने विचार साझा करते हुए करण जौहर ने कहा, 'द ट्रेटर्स' का पहला सीजन बाकी रियलिटी कंटेंट और पुराने फॉर्मेट से अलग अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा और दर्शकों के रिस्पॉन्स ने साबित कर दिया कि वे कुछ नया देखने के लिए तैयार हैं. दूसरे सीजन के साथ हम जानते थे कि हमें गेम को और बड़ा, ज्यादा शार्प और पहले से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाकर लौटना होगा. लेकिन इस बार प्लेयर्स फॉर्मेट के ट्विस्ट और ट्रैप से पूरी तरह वाकिफ होकर महल में आए थे. उनके पास अपनी रणनीतियां, पहले से ज्यादा मजबूत अंदाजा और ऐसी चालाकी थी, जिसने मुझे भी हैरान कर दिया.

इस सीजन में आप दोस्तियों को टूटते, भरोसे को शक में बदलते, गठजोड़ को बिखरते और प्लेयर्स को ऐसे फैसले लेते देखेंगे, जिन्होंने मुझे सच में हैरान किया और कई बार झटका भी दिया. यही 'द ट्रेटर्स' की खूबसूरती है, जब आपको लगता है कि आपने गेम को समझ लिया है, तभी यह सबकुछ पलट देता है. होस्ट के तौर पर मैंने कुछ ऐसे पल अपनी आंखों के सामने देखे, जिन पर यकीन करना मुश्किल था और मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि इस सीजन में जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं भी तैयार नहीं था, तो तैयार हो जाइए 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 का प्रीमियर 13 अगस्त को प्राइम वीडियो पर होगा। और मेरा यकीन मानिए, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है.

ट्रेलर रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही प्राइम वीडियो ने 'डाइनिंग थिएटर ऑफ ट्रेचरी' के एक खास चार-कोर्स एक्सपीरियंस के जरिए 21 प्लेयर्स की पूरी लिस्ट सामने रखी थी. इस बड़े खुलासे के बाद अब ट्रेलर ने उन कमजोर गठजोड़ों, तेज दिमाग और एक-दूसरे को मात देने वाली रणनीतियों की पहली झलक दिखाई है, जिनकी असली परीक्षा 13 अगस्त से गेम शुरू होने के बाद होगी.