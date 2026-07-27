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'द ट्रेटर्स' इंडिया सीजन 2 की स्ट्रीमिंग डेट का एलान, करण जौहर के शो में नजर आएंगे ये स्टार कंटेस्टेंट्स

'द ट्रेटर्स' सीजन 2 ( Poster )

हैदराबाद: प्राइम वीडियो ने 'द ट्रेटर्स' इंडिया के सीजन 2 के प्रीमियर की तारीख तय कर दी है. यह रियलिटी शो अपने शानदार पहले सीजन के बाद वापसी कर रहा है, जो 2025 में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. प्रीमियर की तारीख के साथ प्राइम वीडियो ने कुछ कंटेस्टेंट की झलक भी दिखाई है. हालांकि अभी तक कंटेस्टेंट की पूरी लिस्ट शेयर नहीं की गई है. करण जौहर एक बार फिर होस्ट के तौर पर नजर आएंगे. उन्होंने पहले सीजन को होस्ट किया था. 27 जुलाई को प्राइम वीडियो ने 'द ट्रेटर्स' का प्रोमो जारी किया, जिसमें शो का प्रीमियर डेट और कुछ कंटेस्टेंट्स की झलक दिखाई गई है. प्रोमो को जारी करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'उठिए और तैयार हो जाइए, एक बार फिर धोखा देने का समय आ गया है. 'द ट्रेटर्स' का नया सीजन, नए एपिसोड्स के साथ हर गुरुवार, 13 अगस्त से.' 'द ट्रेटर्स' 13 अगस्त से अमेजन प्राइम वीडियो पर शुरू होगा और हर गुरुवार को नए एपिसोड स्ट्रीम किए जाएंगे. धोखे का यह खेल बड़े ट्विस्ट, ज्यादा ड्रामा और नए खिलाड़ियों के साथ वापसी करने के लिए तैयार है.