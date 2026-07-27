'द ट्रेटर्स' इंडिया सीजन 2 की स्ट्रीमिंग डेट का एलान, करण जौहर के शो में नजर आएंगे ये स्टार कंटेस्टेंट्स
करण जौहर ने 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 की स्ट्रीमिंग डेट का एलान किया है. साथ ही उन्होंने कुछ कंटेस्टेंट्स से रूबरू कराया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 1:43 PM IST
हैदराबाद: प्राइम वीडियो ने 'द ट्रेटर्स' इंडिया के सीजन 2 के प्रीमियर की तारीख तय कर दी है. यह रियलिटी शो अपने शानदार पहले सीजन के बाद वापसी कर रहा है, जो 2025 में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. प्रीमियर की तारीख के साथ प्राइम वीडियो ने कुछ कंटेस्टेंट की झलक भी दिखाई है. हालांकि अभी तक कंटेस्टेंट की पूरी लिस्ट शेयर नहीं की गई है. करण जौहर एक बार फिर होस्ट के तौर पर नजर आएंगे. उन्होंने पहले सीजन को होस्ट किया था.
27 जुलाई को प्राइम वीडियो ने 'द ट्रेटर्स' का प्रोमो जारी किया, जिसमें शो का प्रीमियर डेट और कुछ कंटेस्टेंट्स की झलक दिखाई गई है. प्रोमो को जारी करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'उठिए और तैयार हो जाइए, एक बार फिर धोखा देने का समय आ गया है. 'द ट्रेटर्स' का नया सीजन, नए एपिसोड्स के साथ हर गुरुवार, 13 अगस्त से.'
'द ट्रेटर्स' 13 अगस्त से अमेजन प्राइम वीडियो पर शुरू होगा और हर गुरुवार को नए एपिसोड स्ट्रीम किए जाएंगे. धोखे का यह खेल बड़े ट्विस्ट, ज्यादा ड्रामा और नए खिलाड़ियों के साथ वापसी करने के लिए तैयार है.
करण जौहर द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस आने वाले सीजन में फिर से धोखे, दिमागी खेल देखने को मिलेंगे.प्रोमो की शुरुआत करण जौहर के यह कहने से होती है कि कुछ धोखे इतने यादगार होते हैं कि उन्हें 'ट्रेटर्स के म्यूजियम' में जगह मिलनी चाहिए.
वीडियो में पहले सीजन के कंटेस्टेंट्स की झलक भी दिखाई गई है, जिनमें पूरव झा, अपूर्वा मुखिजा (उर्फ 'द रेबेल किड'), आशीष विद्यार्थी, उर्फी जावेद और एल्नाज नोरौजी शामिल हैं. सीजन 2 में शो के पहले दो कन्फर्म कंटेस्टेंट, मल्लिका शेरावत और मुनव्वर फारूकी, से भी परिचय कराया गया है.
इसके बाद करण कहते हैं कि पुराने कंटेस्टेंट्स पोस्ट-ट्रेटर्स स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं. वह आगे कहते हैं कि 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 में भरोसे और धोखे की नई लड़ाई के लिए 21 नए खिलाड़ी एक बार फिर महल में एंट्री करेंगे.
'द ट्रेटर्स' सीजन 2 के कंटेस्टेंट
'द ट्रेटर्स' सीजन 2 एक रोमांचक शो होने वाला है, जिसमें करण जौहर होस्ट होंगे और जैसलमेर का शानदार सूर्यगढ़ पैलेस इसकी लोकेशन है. मेकर्स ने मल्लिका शेरावत और मुनव्वर फारूकी के शो में शामिल होने की पुष्टि कर दी है. हालांकि बाकी कंटेस्टेंट्स के नामों की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन संभावित कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में दलीप ताहिल, श्वेता तिवारी, एल्विश यादव, शालिनी पासी, संजय कपूर, रुबीना दिलैक, अभिषेक मल्हान और रिया चक्रवर्ती जैसे नाम शामिल हैं.