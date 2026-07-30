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The Traitors 2 Full Contestant List: 'द ट्रेटर्स 2' के 21 कंटेस्टेंट्स के नामों से हटा पर्दा, यहां देखे पूरी लिस्ट

रिया चक्रवर्ती/मुनव्वर फारूकी ( Poster )

हैदराबाद: 'द ट्रेटर्स' के पहले सीजन की सफलता के बाद, करण जौहर अमेजन प्राइम वीडियो के इस रियलिटी शो के दूसरे सीजन को होस्ट करने के लिए वापस आ रहे हैं. इस हफ्ते की शुरुआत में, करण जौहर ने फैंस को दूसरे सीजन की एक झलक दिखाई और बताया कि शो 13 अगस्त को 21 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू होगा. जहां मल्लिका शेरावत और मुनव्वर फारूकी को आधिकारिक तौर पर इस सीजन के पहले दो कंटेस्टेंट्स के तौर पर घोषित किया गया था, वहीं फैंस उन बाकी 19 नामों को जानने के लिए बहुत उत्साहित थे जो इस सीजन में दिखाई देंगे. आज, 30 जुलाई को मेकर्स ने बाकी बचे 19 कंटेस्टेंट्स के नामों से पर्दा हटा दिया है. गुरुवार को, प्राइम वीडियो ने मुंबई में एक शानदार इवेंट में 'द ट्रेटर्स 2' के 21 कंटेस्टेंट्स के नामों का आधिकारिक तौर पर खुलासा किया. इंस्टाग्राम पर सभी कंटेस्टेंट्स का पोस्टर जारी करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'खिलाड़ियों से मिलिए, लेकिन उन पर भरोसा अपने रिस्क पर ही करें. 'द ट्रेटर्स' का नया सीजन, नए एपिसोड्स के साथ - हर गुरुवार, 13 अगस्त से.'