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The Traitors 2 Full Contestant List: 'द ट्रेटर्स 2' के 21 कंटेस्टेंट्स के नामों से हटा पर्दा, यहां देखे पूरी लिस्ट

'द ट्रेटर्स 2' के कंटेस्टेंट्स की आधिकारिक लिस्ट आखिरकार आ गई है, जिसमें 21 सेलिब्रिटी शामिल हैं. आइए एक नजर डाले कंटेस्टेंट्स की लिस्ट पर..

Rhea Chakraborty/Munawar Faruqui
रिया चक्रवर्ती/मुनव्वर फारूकी (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 8:58 PM IST

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हैदराबाद: 'द ट्रेटर्स' के पहले सीजन की सफलता के बाद, करण जौहर अमेजन प्राइम वीडियो के इस रियलिटी शो के दूसरे सीजन को होस्ट करने के लिए वापस आ रहे हैं. इस हफ्ते की शुरुआत में, करण जौहर ने फैंस को दूसरे सीजन की एक झलक दिखाई और बताया कि शो 13 अगस्त को 21 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू होगा. जहां मल्लिका शेरावत और मुनव्वर फारूकी को आधिकारिक तौर पर इस सीजन के पहले दो कंटेस्टेंट्स के तौर पर घोषित किया गया था, वहीं फैंस उन बाकी 19 नामों को जानने के लिए बहुत उत्साहित थे जो इस सीजन में दिखाई देंगे. आज, 30 जुलाई को मेकर्स ने बाकी बचे 19 कंटेस्टेंट्स के नामों से पर्दा हटा दिया है.

गुरुवार को, प्राइम वीडियो ने मुंबई में एक शानदार इवेंट में 'द ट्रेटर्स 2' के 21 कंटेस्टेंट्स के नामों का आधिकारिक तौर पर खुलासा किया. इंस्टाग्राम पर सभी कंटेस्टेंट्स का पोस्टर जारी करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'खिलाड़ियों से मिलिए, लेकिन उन पर भरोसा अपने रिस्क पर ही करें. 'द ट्रेटर्स' का नया सीजन, नए एपिसोड्स के साथ - हर गुरुवार, 13 अगस्त से.'

इस शो की कास्ट में मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी, मल्लिका शेरावत, रणवीर बरार और दलीप ताहिल जैसे जाने-पहचाने चेहरे शामिल हैं. इस सीजन में डिजिटल क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, परफॉर्मर्स और रियलिटी टेलीविजन में नए लोगों को भी जगह मिली है.

'द ट्रेटर्स 2' के कंटेस्टेंट्स

  1. रिया चक्रवर्ती
  2. क्रिस्टल डिसूजा
  3. रणवीर बराड़
  4. अभिषेक मल्हान
  5. मल्लिका शेरावत
  6. शहनील गिल
  7. मुनव्वर फारूकी
  8. तान्या पुरी
  9. रिदा थराना
  10. शालिनी पासी
  11. हरमन सिंघा
  12. ध्वनिमय मौफ़ाकिर
  13. अंश चोपड़ा
  14. कुल्लू (आदित्य कुलश्रेष्ठ)
  15. कारन सिंह
  16. पारुल गुलाटी
  17. इक्का सिंह
  18. श्वेता तिवारी
  19. साहिल सलाथिया
  20. दलीप ताहिल
  21. प्रिशिता सिंह (प्रिशा)

अलग-अलग प्रोफेशन से आए 21 कंटेस्टेंट्स ये शो जीतने के लिए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे. करण जौहर द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस नए सीजन में सेलिब्रिटी प्लेयर्स को आपस में रिश्ते बनाने होंगे, साथ ही लगातार यह भी सोचना होगा कि उनमें से कौन चुपके से ग्रुप के खिलाफ काम कर रहा है.

'द ट्रेटर्स' सीजन 2 की शूटिंग मार्च और अप्रैल में जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में हुई थी. यह शो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा और हर गुरुवार रात 12 बजे इसका नया एपिसोड आएगा. पिछले साल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऊर्फी जावेद और निकिता लूथर ने 70 लाख रुपये का प्राइज मनी जीता था.

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