'द ताज स्टोरी' ट्रेलर रिलीज: मंदिर या मकबरा? ताजमहल का DNA टेस्ट कराने कोर्ट पहुंचे परेश रावल

'द ताज स्टोरी' का ट्रेलर आज रिलीज हुआ है. परेश रावल की यह फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

The Taj Story
'द ताज स्टोरी' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 16, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर परेश रावल की आगामी कोर्टरूम ड्रामा 'द ताज स्टोरी' का ट्रेलर आज, 16 अक्टूबर को रिलीज हो गया है. यह फिल्म इस साल की सबसे दिलचस्प विवादों में से एक है. वार्निम ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और सीए सुरेश झा की निर्मित, इस फिल्म का लेखन और निर्देशन तुषार अमरीश गोयल ने किया है, और विकास राधेशम इसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं.

गुरुवार को द ताज स्टोरी के मेकर्स से सोशल मीडिया पर फिल्म का ट्रेलर जारी किया है. इस दमदार फिल्म की झलक दिखाते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, हम छोड़ेंगे नहीं खोलेंगे. द ताज स्टोरी का ट्रेलर अब उपलब्ध है. द ताज स्टोरी 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में.'

ट्रेलर में परेश रावल को विष्णु दास की भूमिका में देखते हैं, जो एक गाइड होते हैं. इस बीच ताजमहल के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की उनकी खोज उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है और दबी हुई सच्चाइयों को उजागर करता है. वह ताजमहल के बनावट पर सवाल उठाते हैं. ताजमहल के पीछे की सच्चाई जानने के लिए वह कोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

दिलचस्प ट्रेलर में परेश रावल और जाकिर हुसैन के बीच अदालती बहस को दिखाया गया है, जहां एक साधारण व्यक्ति का साहस कैसे पूरे देश की आत्मा को झकझोर सकता है, उसे दिखाया गया है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे हमें कई किरदारों से रूबरू कराया जाता है, जो सत्य वर्सेज धारण के इस बड़े बहस में अपनी भूमिका निभाते हैं.

फिल्म में जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नमित दास भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. रोहित शर्मा और राहुल देव नाथ की संगीत से सजी 'द ताज स्टोरी' एक निडर सामाजिक ड्रामा है. यह फिल्म ताजमहल के के विवादास्पद सवालों को दिखाती है. यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

