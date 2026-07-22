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दिल्ली प्रोटेस्ट के बीच पेपर लीक पर बेस्ड 'द स्कैम: लीक्ड' का एलान, देखें सीरीज का धांसू टीजर

नीट का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर छात्रों का प्रोटेस्ट देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस गरमा-गर्मी माहौल में जी5 ने 22 जुलाई को अपनी आने वाली सीरीज 'द स्कैम: लीक्ड' का टीजर जारी किया है. इसे इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'एक पेपर, लाखों सपने, एक लीक, पूरा देश हैरान, द स्कैम: लीक्ड, जल्द ही जी5 पर.'

हैदराबाद: जी5 ने सतलुज के बैन के बाद अपनी आने वाली ओरिजिनल सीरीज 'द स्कैम: लीक्ड' का टीजर जारी किया है. यह ऐसे समय में जारी किया गया है, जब देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और छात्रों के लिए न्याय की मांग को लेकर सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है. इस हफ्ते की शुरुआत में, 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 'चलो संसद' विरोध प्रदर्शन के तहत हजारों छात्र संसद की ओर मार्च करते हुए आगे बढ़े थे. यह मार्च हिंसक हो गया और सामने आए वीडियो में दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दी.

क्या है 'द स्कैम: लीक्ड' टीजर में?

'द स्कैम: लीक्ड' टीजर की शुरुआत एक हाई-सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर होती है, जहां कड़ी निगरानी में परीक्षा के पेपर छापे जा रहे हैं. इसके बाद पेपरों को 'कॉन्फिडेंशियल' लिखे लिफाफों में सील करके बक्सों में पैक किया जाता है और फिर वैन में लोड किया जाता है. इस दौरान, एक व्यक्ति चुपके से दूसरे व्यक्ति को प्रश्न-पत्र की कॉपियां देता है, जो तेजी से उन पन्नों की फोटो खींचता है और उन्हें ऑनलाइन चैट के ज़रिए आगे भेज देता है.

इसके बाद टीजर में न्यूजरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां कई चैनल एग्जाम पेपर लीक के बारे में ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे होते हैं. खबरों में सीबीआई जांच की भी हवा उड़ाई जाती है. फिर एक खाली क्लासरूम दिखाया जाता है. फोन की घंटी बजने की आवाज से सन्नाटा टूटता है. स्क्रीन पर 'पापा कॉलिंग' फ्लैश होता है, और जैसे ही कैमरा धीरे-धीरे ऊपर शीशे की ओर झुकता है, उसमें एक स्टूडेंट का रिफ्लेक्शन दिखता है जिसने सुसाइड कर लिया है.

हालांकि यह सीरीज असल जिंदगी की किसी घटना को नहीं दर्शती, लेकिन इसका टीजर साफ तौर पर कथित नीट पेपर लीक से जुड़े विवाद से प्रेरित लगता है. स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म ने अभी तक शो की मुख्य टीम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही इसकी स्ट्रीमिंग की डेट का खुलासा किया है.

'कॉकरोच जनता पार्टी' का प्रोटेस्ट

'द स्कैम: लीक्ड' का एलान ऐसे समय में हुआ है जब माहौल राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है. इस सीरीज को सीजेपी के चल रहे प्रोटेस्ट के बीच पेश किया गया है, जहां छात्र और एक्टिविस्ट नीट पेपर लीक के आरोपों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बड़े मुद्दों पर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं.