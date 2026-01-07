ETV Bharat / entertainment

'द राजा साब' का क्रेज: बढ़ी प्रभास की फिल्म की टिकट की कीमत, एक शो के लिए देने होंगे इतने पैसे

सरकार के निर्देश के अनुसार, 'द राजा साब' के पेड प्रीमियर शो कल से शुरू होंगे, और इन स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए टिकट की कीमत 1000 रुपये तय की गई है. इस कदम का मकसद प्रभास की पहली हॉरर फैंटेसी फिल्म को लेकर लोगों में भारी उत्साह का फायदा उठाना है.

आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रभास-स्टारर 'द राजा साब' के लिए टिकट की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिससे 2026 की संक्रांति पर रिलीज से पहले फिल्म को लेकर चर्चा और बढ़ गई है. इस आदेश के तहत, इस हफ्ते से पूरे राज्य में पेड प्रीमियर और रेगुलर शो दोनों के लिए कीमतें बढ़ाई जा सकेंगी.

हैदराबाद: प्रभास स्टारर 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह तेलुगु हॉरर-कॉमेडी कई भाषाओं में रिलीज होगी. प्रभास की जबरदस्त फैन फॉलोइंग की वजह से इसके बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है. इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें प्रभास की संक्रांति पर रिलीज होने वाली फिल्म के लिए टिकट की कीमतें बढ़ाने की इजाजत दी गई है.

आंध्र प्रदेश सरकार का एक नोटिस सामने आया है. सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, 9 जनवरी से शुरू होने वाले रेगुलर शो के लिए टिकट की कीमतें सिंगल स्क्रीन में 150 रुपये और मल्टीप्लेक्स में 200 रुपये बढ़ा दी गई हैं. इसका मतलब है कि आंध्र प्रदेश में पहले दस दिनों के लिए 'द राजा साब' का टिकट सिंगल स्क्रीन में 297 रुपये और मल्टीप्लेक्स में 377 रुपये होगा.

कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा, मेकर्स को इस दौरान हर दिन पांच शो तक दिखाने की इजाजत भी दी गई है. उम्मीद है कि इस फैसले से फेस्टिव सीजन में दर्शकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी और प्रभास की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग करेगी.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया है. मेकर्स ने बोर्ड के सुझाव के अनुसार दो सीन में बदलाव किए.फिल्म का रनटाइम 189 मिनट है.

मारुति की निर्देशित फिल्म 'द राजा साब' में मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार फीमेल लीड रोल में हैं. एसएस थमन म्यूजिक कंपोजर हैं. प्रभास के साथ, फिल्म में संजय दत्त और बोमन ईरानी भी हैं.

'द राजा साब' को एक हॉरर फैंटेसी एंटरटेनर बताया जा रहा है और यह इस जॉनर में प्रभास की पहली फिल्म है. यह फिल्म पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवीवाई एंटरटेनमेंट द्वारा मिलकर प्रोड्यूस की गई है. 'द राजा साब' पूरे भारत में 9 जनवरी को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी.