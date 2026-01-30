ETV Bharat / entertainment

'द राजा साब' OTT रिलीज, जानें कब और कहां देखें 'बाहुबली' स्टार प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म

राजा साब की OTT रिलीज ( POSTER )

हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, प्रभास अभिनीत फिल्म 'द राजा साब' ओटीटी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. मारुति द्वारा लिखित और निर्देशित यह फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म जल्द ही स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस फिल्म में संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन (तेलुगु सिनेमा में पदार्पण), रिद्धि कुमार, बोमन ईरानी और जरीना वहाब भी मुख्य भूमिका में हैं. राजा साब की ओटीटी रिलीज तिथि और प्लेटफॉर्म 'द राजा साब' 6 फरवरी, 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी. OTT रिलीज की तारीख जियो हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पेज पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है, यह फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित चार भाषाओं में उपलब्ध होगी. जियो हॉटस्टार ने पहले डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए थे, और फिल्म के सिनेमाघरों में प्रदर्शन के बाद निर्माताओं ने प्रीमियर की तारीख तय की. राजा साब के बारे में कहानी एक ऐसे युवक के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी पुश्तैनी जमीन, राजा डीलक्स नाम के एक वीरान सिनेमा हॉल को वापस पाने के लिए यात्रा पर निकलता है. जो काम शुरू में सीधा-सादा लगता है, वह जल्द ही एक रहस्य और डर में बदल जाता है, क्योंकि उसे कुछ अकल्पनीय घटनाओं का सामना करना पड़ता है.