'द राजा साब' OTT रिलीज, जानें कब और कहां देखें 'बाहुबली' स्टार प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद, 'द राजा साब' अब ओटीटी के जरिए ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार है.

Published : January 30, 2026 at 4:25 PM IST

हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, प्रभास अभिनीत फिल्म 'द राजा साब' ओटीटी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. मारुति द्वारा लिखित और निर्देशित यह फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म जल्द ही स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस फिल्म में संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन (तेलुगु सिनेमा में पदार्पण), रिद्धि कुमार, बोमन ईरानी और जरीना वहाब भी मुख्य भूमिका में हैं.

राजा साब की ओटीटी रिलीज तिथि और प्लेटफॉर्म

'द राजा साब' 6 फरवरी, 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी. OTT रिलीज की तारीख जियो हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पेज पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है, यह फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित चार भाषाओं में उपलब्ध होगी. जियो हॉटस्टार ने पहले डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए थे, और फिल्म के सिनेमाघरों में प्रदर्शन के बाद निर्माताओं ने प्रीमियर की तारीख तय की.

राजा साब के बारे में

कहानी एक ऐसे युवक के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी पुश्तैनी जमीन, राजा डीलक्स नाम के एक वीरान सिनेमा हॉल को वापस पाने के लिए यात्रा पर निकलता है. जो काम शुरू में सीधा-सादा लगता है, वह जल्द ही एक रहस्य और डर में बदल जाता है, क्योंकि उसे कुछ अकल्पनीय घटनाओं का सामना करना पड़ता है.

बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

उम्मीदों के बावजूद, 'द राजा साब' किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाई. फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और आलोचना पटकथा, लंबी अवधि और कहानी में ऊबाउ थी.

450 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म, फिल्म जगत पर नजर रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, विश्व स्तर पर केवल 205 करोड़ रुपये ही कमा पाई. इस भारी नुकसान के चलते फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप घोषित कर दिया गया और खबरों के मुताबिक, ओटीटी डील के बाद भी फिल्म निर्माताओं को लगभग 100 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है.

आलोचना और ऑनलाइन ट्रोलिंग

फिल्म को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. दर्शकों ने प्रभास के रोल, सीजीआई के ज्यादा इस्तेमाल और एक्शन सीन की आलोचना की. निर्देशक मारुति को खासतौर पर फिल्म की कहानी कहने के तरीके के लिए आलोचना झेलनी पड़ी.

म्यूजिक और टेक्नीकल टीम

फिल्म 'द राजा साब' का संगीत थमन एस ने तैयार किया है, जबकि कार्तिक पलानी ने सिनेमेटोग्राफी का किया है. संपादन का कार्य अनुभवी संपादक कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया है।

संपादक की पसंद

