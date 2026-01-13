द राजा साब बॉक्स ऑफिस: मंडे टेस्ट में प्रभास की फिल्म की हालत पतली, चौथे दिन 65 फीसदी गिरी कमाई
द राजा साब मंडे बॉक्स ऑफिस पर मंडे टेस्ट में फेल हो गई है. प्रभास की फिल्म ने चौथे कितनी कमाई की जानें.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 13, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : January 13, 2026 at 11:41 AM IST
हैदराबाद: प्रभास स्टारर हॉरर-कॉमेडी ड्रामा फिल्म द राजा साब ने अपना पहला शानदार वीकेंड पूरा किया था और अब मंडे टेस्ट से भी गुजर चुकी है. फिल्म मंडे टेस्ट में फेल हो चुकी है, लेकिन वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 200 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है. दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही है, लेकिन मंडे टेस्ट में इतना बुरा हुआ कि फिल्म की कमाई 65 फीसदी तक नीचे गिर गई. इधर, हिंदी पट्टी में धुरंधर के सामने द राजा साब के लिए कमाना मुश्किल हो रहा है. चलिए जानते हैं फिल्म द राजा साब ने अपने पहले मंडे को कितनी कमाई की है.
द राजा साब बॉक्स ऑफिस डे 4 कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, द राजा साब ने शुक्रवार को पहले दिन भारत में 53.75 करोड़ रुपये कमाए थे. इससे पहले पेड प्रीव्यू में फिल्म ने तेलुगु में 9.15 करोड़ रुपये की कमा चुकी थी. दूसरे दिन शनिवार को फिल्म ने 26 करोड़ रुपये और रविवार को 19.1 करोड़ रुपये की कमाई की थी और अब चौथे दिन यानी अपने पहले सोमवार फिल्म की कमाई 65.45 फीसदी गिरी और फिल्म ने महज 6.6 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसमें इसमें फिल्म ने तेलुगु में 4.73 करोड़ रुपये कमाए हैं. . इसी के साथ फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 114.6 करोड़ रुपये हो गया है.
सोमवार के दिन फिल्म का तेलुगु में कुल ऑक्यूपेंसी 24.64 फीसदी दर्ज हुआ. इसमें मॉर्निंग शो में 16.20 फीसदी, दोपहर के शो में 25.92 फीसदी, इवनिंग शो में 26.15 फीसदी और नाइट शो में 30.27 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है. तीसरे दिन हिंदी ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो यह कुल 8.12 फीसदी दर्ज हुआ है. इसमें मॉर्निंग शो में 5.43 फीसदी, दोपहर के शो में 8.24 फीसदी, इवनिंग शो में 8.40 फीसदी और नाइट शो में 10.42 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है.
200 करोड़ की ओर बढ़ रही फिल्म
द राजा साहब ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया था और अब फिल्म ने चार दिनों में वर्ल्डवाइड 183 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. अब द राजा साब अपने मकर संक्रांति फेस्टिवल वीक में वर्ल्डवाइड आसानी से 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने जा रही है.
मारुति के निर्देशन में बनी फिल्म द राजा साब में प्रभास के साथ-साथ संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, बोमन ईरानी और जरीना वहाब नजर आ रही हैं.