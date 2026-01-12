द राजा साब बॉक्स ऑफिस: संडे को गिरी कमाई, फिर भी 150 करोड़ का आंकड़ा पार, अब 200 करोड़ पर नजर
प्रभास की फिल्म अब 200 करोड़ रुपये की कमाई की तरफ बढ़ रही है, जो मकर संक्रांति तक कमा लेगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 12, 2026 at 10:52 AM IST
हैदराबाद: प्रभास स्टारर फिल्म द राजा साब ने अपना शानदार पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पर कर लिया है. प्रभास की इस हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म का क्रेज उनके फैंस के बीच खूब दिख रहा है. द राजा साब के जरिए प्रभास का पहली बार कॉमेडी अंदाज दिख रहा है, जो उनके फैंस को पसंद आ रहा है. फिल्म ने पहले दिन भारत में 50 करोड़ रु से भी ज्यादा कमाई से खाता खोला था. धुरंधर के बीच द राजा साब अपनी कमाई में कमी नहीं आने दे रही है. चलिए जानते हैं फिल्म ने अपने पहले रविवार यानि तीसरे दिन कितनी कमाई की है.
द राजा साब बॉक्स ऑफिस डे 3 कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, द राजा साब ने शुक्रवार को पहले दिन भारत में 53.75 करोड़ रुपये से खाता खोला था. इससे पहले पेड प्रीव्यू में फिल्म ने तेलुगु में 9.15 करोड़ रुपये की कमाई की थी. दूसरे दिन शनिवार को फिल्म ने 26 करोड़ रुपये और रविवार को 19.1 करोड़ की कमाई की थी. इसी के साथ फिल्म ने अपने पहले ही वीकेंड में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 108.7 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसमें से 91 करोड़ रुपये कमाई तेलुगू भाषा में हुई. हिंदी में फिल्म ने 15.75 करोड़ रुपये कमाए हैं.
रविवार के दिन फिल्म का तेलुगु में कुल ऑक्यूपेंसी 39.41 फीसदी दर्ज हुआ. इसमें मॉर्निंग शो में 24.09 फीसदी, दोपहर के शो में 47.42 फीसदी, इवनिंग शो में 47.66 फीसदी और नाइट शो में 38.47 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है. तीसरे दिन हिंदी ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो यह कुल 15.13 फीसदी दर्ज हुआ है. इसमें मॉर्निंग शो में 7.53 फीसदी, दोपहर के शो में 17.74 फीसदी, इवनिंग शो में 19.29 फीसदी और नाइट शो में 15.95 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है.
200 करोड़ की ओर बढ़ रही फिल्म
द राजा साहब ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग ली थी. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पर कर 158 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसी के साथ राजा साब अपने मकर संक्रांति वीक में वर्ल्डवाइड आसानी से 200 करोड़ रुपये आंकड़ा पार कर लेगी. वहीं, द राजा साब ने नंदमुरी बालाकृष्ण की तेलुगु फिल्म अखंडा 2 की लाइफटाइम कमाई 128 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड तोड़ दिया. तेजा सज्जा की मिराई ने 150 करोड़ रुपये कमाए थे और इसका फिल्म रिकॉर्ड टूट गया है.
मारुति के निर्देशन में बनी फिल्म द राजा साब में प्रभास के साथ-साथ संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, बोमन ईरानी और जरीना वहाब नजर आ रही हैं.