ETV Bharat / entertainment

द राजा साब बॉक्स ऑफिस: संडे को गिरी कमाई, फिर भी 150 करोड़ का आंकड़ा पार, अब 200 करोड़ पर नजर

द राजा साब बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: प्रभास स्टारर फिल्म द राजा साब ने अपना शानदार पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पर कर लिया है. प्रभास की इस हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म का क्रेज उनके फैंस के बीच खूब दिख रहा है. द राजा साब के जरिए प्रभास का पहली बार कॉमेडी अंदाज दिख रहा है, जो उनके फैंस को पसंद आ रहा है. फिल्म ने पहले दिन भारत में 50 करोड़ रु से भी ज्यादा कमाई से खाता खोला था. धुरंधर के बीच द राजा साब अपनी कमाई में कमी नहीं आने दे रही है. चलिए जानते हैं फिल्म ने अपने पहले रविवार यानि तीसरे दिन कितनी कमाई की है. द राजा साब बॉक्स ऑफिस डे 3 कलेक्शन सैकनिल्क के अनुसार, द राजा साब ने शुक्रवार को पहले दिन भारत में 53.75 करोड़ रुपये से खाता खोला था. इससे पहले पेड प्रीव्यू में फिल्म ने तेलुगु में 9.15 करोड़ रुपये की कमाई की थी. दूसरे दिन शनिवार को फिल्म ने 26 करोड़ रुपये और रविवार को 19.1 करोड़ की कमाई की थी. इसी के साथ फिल्म ने अपने पहले ही वीकेंड में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 108.7 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसमें से 91 करोड़ रुपये कमाई तेलुगू भाषा में हुई. हिंदी में फिल्म ने 15.75 करोड़ रुपये कमाए हैं.