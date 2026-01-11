ETV Bharat / entertainment

'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2: दमदार ओपनिंग के बाद औंधे मुंह गिरी प्रभास की फिल्म, शनिवार को हुई इतनी कमाई

शनिवार को प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' की कमाई में भारी गिरावट हुई. आइए जानें दूसरे दिन 'द राजा साब' की कितनी कमाई हुई?

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 11, 2026 at 10:43 AM IST

हैदराबाद: प्रभास की तेलुगु फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी, 2026 को मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. फिल्म ने अपने पहले दो दिनों में सभी भाषाओं में अच्छे नंबरों के साथ थिएटर में अपनी जगह बनाई है. लेकिन दूसरे दिन फिल्म औंधे मुंह गिर गई. शनिवार को प्रभास की फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई.

'द राजा साब' अपनी थिएट्रिकल रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाई हुई है. मारुति की निर्देशित इस तेलुगु फैंटेसी हॉरर-कॉमेडी को पहले दिन मिला रिस्पॉन्स नेगेटिव रहा. इसके बावजूद, फिल्म पहले दिन 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही.

'द राजा साब' का ओपनिंग डे
सैकनिल्क के अनुसार, नेगेटिव रिव्यू मिलने के बाद भी हुए, प्रभास की लेटेस्ट रिलीज 'द राजा साब' ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त असर डाला. 'द राजा साब' ने पहले दिन 53.75 करोड़ का शानदार नेट कलेक्शन किया. इसकी सबसे ज्यादा कमाई तेलुगु बेल्ट में हुई है. 'द राजा साब' ने तेलुगु में 48.15 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. इसके बाद हिंदी बेल्ट में इसने 6 करोड़ रुपये, तमिल में 40 लाख, कन्नड़ और मलयालम में 10-10 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.

वहीं दुनियाभर में भी प्रभास की फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया. मेकर्स के मुताबिक, ओपनिंग डे 'द राजा साब' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 112 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है, 'हर जगह किंग साइज बॉक्स ऑफिस डोमिनेशन के साथ एक नया बेंचमार्क सेट किया गया है. 'द राजा साब' का पहले दिन का वर्ल्डवाइड ग्रॉस 112 करोड़+ रहा. किसी हॉरर फैंटेसी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत.'

'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद, 'द राजा साब' दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिरी. शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में 48.22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. सैकनिल्क के मुताबिक, रिलीज के दूसरे 'द राजा साब' ने 27.83 करोड़ रुपये कमाए है, जिसमें तेलुगु का 22.38 करोड़ रुपये, हिंदी का 5.2 करोड़ रुपये, तमिल का 15 लाख रुपये, कन्नड़ का 6 लाख और मलयालम का 4 लाख का योगदान रहा. दो दिनों के बाद भारत में 'द राजा साब' की कुल कमाई 90.73 करोड़ रुपये हो गए हैं.

दिनभारत नेट कलेक्शन
दिन 0 (गुरुवार) 9.15 करोड़ रुपये
दिन 1 (पहला शुक्रवार)53.75 करोड़ रुपये (तेलुगु: 47.15 करोड़ रुपये; हिंदी: 6 करोड़ रुपये; तमिल: 0.4 करोड़ रुपये; कन्नड़: 0.1 करोड़ रुपये; मलयालम: 0.1 करोड़ रुपये)
दिन 2 (पहला शनिवार)27.83 करोड़ रुपये (तेलुगु: 22.38 करोड़ रुपये; हिंदी: 5.2 करोड़ रुपये; तमिल: 0.15 करोड़ रुपये; कन्नड़: 0.06 करोड़ रुपये; मलयालम: 0.04 करोड़ रुपये)
कुल 90.73 करोड़ रुपये (तेलुगु: 78.68 करोड़ रुपये; हिंदी: 11.2 करोड़ रुपये; तमिल: 0.55 करोड़ रुपये; कन्नड़: 0.16 करोड़ रुपये; मलयालम: 0.14 करोड़ रुपये)

'द राजा साब' के सीक्वल का एलान
मेकर्स ने एंड क्रेडिट्स में सीक्वल का एलान किया है. 'द राजा साब: सर्कस 1935' नाम का यह सीक्वल फ्रेंचाइजी का अगला चैप्टर होगा, हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है.

'द राजा साब' के क्रू और कास्ट
'द राजा साब' को मारुति ने लिखा और डायरेक्ट कया है. इस फिल्म को टीजी विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद ने पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवीवाई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म में कई कलाकार हैं, जिनमें संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और बोमन ईरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं. मालविका इस फिल्म से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया है.

संपादक की पसंद

