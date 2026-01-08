ETV Bharat / entertainment

'द राजा साब' एडवांस बुकिंग: नार्थ अमेरिका में प्रभास की फिल्म की कट रही चांदी, जानें भारत में कितनी हुई सेल

'द राजा साब' 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है. आइए जानें प्रभास की फिल्म की एडवांस बुकिंग कितनी हुई है.

The Raja Saab
'द राजा साब' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 8, 2026 at 4:15 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: 'रिबेल' स्टार प्रभास मारुति की निर्देशित फिल्म 'द राजा साब' में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. इस फिल्म में हॉरर और कॉमेडी दोनों का मिश्रण है, जिसे देखने के लिए फैंस काफी उत्सुक है. पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द राजा साब' ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छे संकेत दे रही है, क्योंकि ग्रैंड प्रीमियर से ठीक पहले एडवांस बुकिंग में तेजी आई है. धीमी शुरुआत के बाद, फिल्म की टिकट सेल में इंटरनेशनल मार्केट में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, जो रिलीज डेट नजदीक आने के साथ दर्शकों की बढ़ती दिलचस्पी का संकेत देती है.

'द राजा साब' के मेकर्स ने 8 जनवरी को फिल्म की एडवांस बुकिंग के बारे में अपडेट साझा किया है. प्रभास की फिल्म की दीवानगी नार्थ अमेरिका में देखी जा रही है. मेकर्स के मुताबिक, नार्थ अमेरिका में 'द राजा साब' की 40,000 से ज्यादा टिकट सेल हो चुकी है. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'बिना किसी दया के विद्रोह. द राजा साब नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर के लिए 40,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और गिनती जारी है.'

सैकनिल्क के मुताबिक, 'द राजा साब' ने 1.70 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है. उम्मीद है कि ओपनिंग डे और प्रीमियर शो के लिए ओवरसीज बुकिंग में यह 2 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी. यह तेजी ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में आखिरी समय में मिली अच्छी प्रतिक्रिया की वजह से आई है, जहां प्री-सेल्स 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई हैं. इसमें यूएसए और कनाडा का बड़ा योगदान है. सैकनिल्क के अनुसार, नॉर्थ अमेरिका के अलावा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और गल्फ जैसे मार्केट में भी प्री-सेल्स अच्छी चल रही हैं.

भारतीय बॉक्स ऑफिस की बात करें तो प्रभास की फिल्म घरेलू स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, 8 जनवरी, दोपहर 3 बजे तक, 'द राजा साब' ने एडवांस बुकिंग के जरिए पहले दिन के लिए पहले ही 1,52,027 टिकट बेच लिए हैं.

फिल्म का ओरिजिनल तेलुगु वर्जन सबसे ज्यादा टिकट बेचने में आगे है, जिसमें 1849 शो के लिए 1,48,191 टिकट बिके हैं. फिल्म के हिंदी वर्जन को भी रिलीज से पहले अच्छी टिकट सेल मिली, जिसमें 1077 शो के लिए 3689 टिकट बिके. द राजा साब के तमिल वर्जन ने अब तक सिर्फ 30 शो के लिए 77 टिकट ही बेचे हैं.

प्रीमियम फॉर्मेट की बात करें तो तेलुगु डॉल्बी सिने शो ने अब तक 3 शो में 70 टिकटों से 29,550 रुपये कमाए हैं. इस तरह द राजा साब ने पूरे भारत में 3076 शो के लिए 1,64,264 टिकट बेचकर 4.62 करोड़ रुपये कमाए हैं. अगर ब्लॉक की गई सीटों को भी शामिल किया जाए, तो यह आंकड़ा 8.62 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है.

'द राजा साब' में प्रभास अहम भूमिका में है. उनके साथ संजय दत्त, बोमन ईरानी, ​​मालविका मोहनन, जरीना वहाब और निधि अग्रवाल भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. मारुति की निर्देशित, हॉरर कॉमेडी फिल्म 8 जनवरी से प्रीमियर शो के साथ दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसके बाद 9 जनवरी, 2026 को इसे पूरी तरह से थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा.

