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द पैराडाइज X रिव्यू: टिकट खरीदने से पहले जानें कैसी है नेचुरल स्टार नानी की फिल्म, पढ़ें क्या बोले दर्शक

एक यूजर ने लिखा, 'शुरू से अंत तक एक घटिया फिल्म, बस शुरुआत थोड़ी अच्छी है. महिलाओं के खिलाफ हिंसा वाले भड़काऊ सीन लिखना भावनाओं को जगाने का तरीका नहीं है. कुछ मजेदार पलों के साथ, ये फिल्म बनावटी किरदारों से भरी है. सरासर घटिया'.

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म को निराशाजनक बताया और हाल ही में रिलीज हुई यश की फिल्म ' टॉक्सिक' से इसकी तुलना करते हुए इसे कमतर बताया. कुछ ने नानी से बेहतर स्क्रिप्ट चुनने को कहा, वहीं कुछ ने फिल्म में राघव जुयाल की अभिनय पर सवाल उठाए. वहीं, कम से कम एक फैन ने आलोचना का खंडन करते हुए सवाल उठाया कि क्या फिल्म को 'पैसे देकर फैलाई गई नकारात्मकता' का सामना करना पड़ रहा है.

हैदराबाद: नानी स्टारर फिल्म 'द पैराडाइज' सिनेमाघरों में भारी चर्चा और प्रशंसकों के उत्साह के बीच आज रिलीज हुई, लेकिन नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आने के साथ ही फिल्म को लेकर चर्चा का रुख तेजी से बदल गया. इस फिल्म ने नानी के करियर की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग में से एक दर्ज की थी और नियमित शो से पहले ही दुनिया भर में 40 करोड़ रुपये से अधिक की प्री-सेल्स की. रिलीज के रिव्यू आने के बाद दर्शकों का मन बदलता दिख रहा है.

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'फिल्म बेहद निराशाजनक है @NameisNani कृपया जर्सी जैसी अच्छी स्क्रिप्ट चुनें. आप अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हैं'. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'शुरुआती 15 मिनट को छोड़कर, पूरा आधा हिस्सा बिल्कुल बेकार था. फिर दूसरा आधा हिस्सा आया और हमें लगा कि लाइगर कितनी अच्छी फिल्म थी #नानी, आप बड़ी फिल्मों के लिए नहीं बने हैं. आप हाय नन्ना जैसी हल्की-फुल्की, भावनात्मक फिल्मों के लिए ही बने हैं'.

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'राघव जुयाल को द पैराडाइज में उनके अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए. भाई को अभिनय का मतलब ही नहीं पता. कोई उन्हें इतनी बड़ी फिल्म में कैसे कास्ट कर सकता है? कितना घटिया अभिनय है'.

एक अन्य टिप्पणी में कहा गया, "#TheParadise के प्रीमियर के बाद #Toxic को सकारात्मक समीक्षाएं मिल रही हैं. एक अन्य पोस्ट में लिखा था, नानी के करियर की सबसे खराब फिल्म, आपदा'.

एक फैन ने किया नानी को सपोर्ट

आलोचनाओं के बीच एक फैन ने अभिनेता का बचाव करते हुए लिखा, 'यह अविश्वसनीय है कि नानी की फिल्म पैराडाइज को नकारात्मक समीक्षाएं मिल रही हैं. किसी ने तो यह भी कहा कि पैराडाइज' ' टॉक्सिक' से भी बदतर है , वहीं किसी ने कहा कि पहला भाग अच्छा है लेकिन दूसरा भाग असहनीय है. क्या यह वाकई एक खराब फिल्म है या नानी की फिल्म के खिलाफ पैसे देकर फैलाई गई नकारात्मकता है? मुझे नानी और अनिरुद्ध के संगीत पर पूरा भरोसा है ' आया शेर' मेरा इस समय का पसंदीदा गाना है'.

फिल्म के बारे में

रिलीज से पहले ही, 'द पैराडाइज' ने एडवांस टिकट बिक्री के जरिए नानी के लिए एक नया रिकॉर्ड बना दिया था. वैश्विक प्री-सेल्स और पेड प्रीमियर शो की बदौलत, इस एक्शन ड्रामा ने अपने पहले रेगुलर मॉर्निंग शो से पहले ही दुनिया भर में 40 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, इसने नानी की पिछली सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म 'हिट: द थर्ड केस' को पीछे छोड़ दिया, जिसने पहले दिन दुनिया भर में 37.80 करोड़ रुपये कमाए थे. दोनों फिल्मों को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से 'ए' सर्टिफिकेट मिला था.

श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित, 'द पैराडाइज' दशहरा के बाद नानी के साथ उनका दूसरा सहयोग है. 1980 के दशक के सिकंदराबाद में रचित यह फिल्म, नानी द्वारा अभिनीत जदल की कहानी है, जो एक हाशिए पर पड़े समुदाय के बीच दमन के खिलाफ खड़ा होता है और अपने लोगों के लिए लड़ता है. फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है और इसमें राघव जुयाल और कायादु लोहार सहित कई कलाकार शामिल हैं.