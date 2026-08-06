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Jadal, Zamaana, Shuru: 'द पैराडाइज' का टीजर रिलीज, 'मास' अंदाज में दिखें 'नैचुरल' एक्टर नानी

नैचुरल एक्टर कहे जाने वाले नानी की आगामी फिल्म 'द पैराडाइज' का टीजर आ गया है. टीजर में नानी 'मास' अंदाज में नजर आए हैं.

The Paradise
'द पैराडाइज' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: 'द पैराडाइज' एक बहुप्रतीक्षित फिल्म है जो टॉलीवुड के 'नैचुरल स्टार' नानी और 'मास डायरेक्टर' श्रीकांत ओडेला की वापसी का प्रतीक है. 'दसारा' की जबरदस्त सफलता के बाद, नानी और श्रीकांत इस प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आए हैं. इस फिल्म का टीजर आज (6 अगस्त) रिलीज किया गया, जिसमें दर्शकों को नानी की जबरदस्त झलक देखने को मिली है.

श्रीकांत ओडेला ने गुरुवार को द पैराडाइज का दमदार टीजर रिलीज किया है और कैप्शन में लिखा है, 'द पैराडाइज की दुनिया में स्वागत है.' इस टीजर में नानी एक दमदार 'मास' अंदाज में नजर आए हैं. उनका ये अवतार दर्शकों को काफी पसंद आया है.

'द पैराडाइज' का 1 मिनट 35 सेकंड का टीजर दर्शकों को एक नई और अनदेखी दुनिया में ले जाता है. टीजर झुग्गी-बस्तियों में बसी एक डार्क दुनिया को दिखाता है, जो एक वेश्या के बेटे के सफर पर केंद्रित है. श्रीकांत ओडेला ने अपने खास रॉ और रस्टिक विजुअल्स से फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है. नानी 'जडल' के किरदार में जबरदस्त छाप छोड़ते दिखते हैं. यह एक दमदार, हाई-ऑक्टेन और रफ-एंड-टफ किरदार है. टीजर में उनकी एक्टिंग, लुक और डायलॉग बोलने का अंदाज वाकई में जोश भरने वाला है.

टीजर से साफ है कि नानी इस बार अपने अंदर के 'मास' को एक बिल्कुल नए लेवल पर दिखाने के लिए तैयार हैं. अनिरुद्ध रविचंदर के बैकग्राउंड स्कोर ने टीजर में जान डाल दी है. विज़ुअल्स और अनिरुद्ध के बैकग्राउंड स्कोर का कॉम्बिनेशन थिएटर में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव देगा.

टीजर में नानी का डायलॉग है, जिसमें वे पूछते हैं कि इस जमीन और इस देश का मालिक कौन है. उनका यह डायलॉग काफी जबरदस्त और असरदार है. कुल मिलाकर, ‘द पैराडाइज’ का टीजर ठीक-ठाक है. इससे साफ पता चलता है कि यह फिल्म सिर्फ आम दर्शकों का मनोरंजन करने वाली फिल्म नहीं है, बल्कि जबरदस्त इमोशन पर आधारित कहानी भी है. यह नानी के करियर की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म साबित होने का वादा करती है.

श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'द पैराडाइज' में नानी लीड रोल में हैं और राघव जुयाल एक अहम भूमिका निभा रहे हैं. यह एक्शन-ड्रामा फिल्म शहरी झुग्गी-बस्तियों की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें जबरदस्त एक्शन के साथ एक इमोशनल कहानी देखने को मिलेगी. यह फिल्म 24 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. इसे आठ भाषाओं, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, इंग्लिश और स्पेनिश में रिलीज किया जाएगा.

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