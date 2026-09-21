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मुंबई में सजेगा 'द पैराडाइज' का प्री-रिलीज जश्न, नानी और राघव जुयाल समेत शामिल होंगे स्टार्स, नोट करें टाइम

फिल्म की रिलीज डेट जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, दर्शकों के बीच उत्सुकता का माहौल देखने मिल रहा है. फिल्म की जबरदस्त कास्ट की बात करें तो इसमें नेचुरल स्टार नानी, राघव जुयाल (विलेन), सोनाली कुलकर्णी और कायडू लोहार का नाम शामिल है. बता दें की यह सभी सितारे मुंबई में होने वाले एक बड़े प्री-रिलीज प्रमोशनल इवेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तैयार हैं. इन सितारों के साथ आने से यह तय है कि फिल्म की रिलीज के इर्द-गिर्द बना माहौल गर्माने वाला है.

हैदराबाद: 'नैचुरल स्टार' नानी स्टारर 'द पैराडाइज' इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. बता दें कि इस फिल्म को श्रीकांत ओडेला द्वारा डायरेक्ट किया गया है, वहीं इससे पहले यह सुपरहिट एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी ब्लॉकबस्टर 'दशहरा' जैसी फिल्म दे चुकी है. मेकर्स ने दर्शकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए पहले ही टीजर और गानों के साथ फिल्म की रिलीज के लिए स्टेज सेट कर दिया है. फिल्म अपनी कहानी के साथ-साथ एक्टर के अनोखे लुक और किरदार की वजह से भी दर्शको के बीच चर्चा में बनी हुई है.

रिलीज किये जा चुके टीजर में नानी का अब तक का सबसे इंटेंस और बेबाक अवतार देखने मिला है. बता दें कि इस फिल्म की कहानी झुग्गी-बस्तियों के बैकड्रॉप पर सेट है, जिसमें नानी ने जदल का किरदार निभाया है, जो एक वेश्या का बेटा है. अपनी दम दर कहानी के साथ यह फिल्म दर्शको के सामने न सिर्फ नानी का अलग अवतार बल्कि रॉ इंटेंसिटी, मास एनर्जी के साथ-साथ हाई ओकटाइन एक्शन देने का वादा करती नजर आ रही है. दूसरी तरफ द पैराडाइज राघव जुयाल को एक खतरनाक विलेन के रूप में पेश करता है, जो फिल्म की दिलचस्प दुनिया में एक और परत जोड़ता है.

इसके अलावा, 'द पैराडाइज' के गाने नए स्टैंडर्ड सेट करने के साथ, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. फिल्म का पहला गाना 'आया शेर' ने यूट्यूब पर 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 1.8 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हासिल किए हैं और हजारों इंस्टाग्राम रील्स के साथ यह सोशल मीडिया पर छा गया है. वहीं, दूसरा गाना, 'येशानागुला', भी यूट्यूब पर 119 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 700K लाइक्स का आंकड़ा अपने नाम कर चुका है. यह गाने कई चार्ट्स और प्लेटफॉर्म्स पर बनी हुईं हैं और यह सबूत है कि दर्शक फिल्म को लेकर कितने उत्साहित हैं.

एसएलवी सिनेमाज के प्रोडक्शन में बनी द पैराडाइज 24 सितंबर 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत आठ भाषाओं में बड़े स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म के ग्लोबल लेवल को देखते हुए मेकर्स ने कथित तौर पर हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स से द पैराडाइज को इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रेजेंट करने के लिए संपर्क किया है. शानदार डायरेक्टर, दमदार स्टारकास्ट और ग्लोबल स्केल के साथ द पैराडाइज सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बड़े कल्चरल फेनोमेनन के रूप में सामने आ रही है, जिसे लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.