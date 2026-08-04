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'उसके साए के भी उड़ने के लिए पंख हैं': 'द पैराडाइज' के नए पोस्टर ने मचाई हलचल, इस दिन लॉन्च होगा नानी की फिल्म का टीजर

'द पैराडाइज' ( Poster )

हैदराबाद: 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में शामिल 'द पैराडाइज' को लेकर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. नेचुरल स्टार नानी की इस फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो अपने दमदार अंदाज, शानदार विजुअल्स और जबरदस्त डायलॉग्स की वजह से खूब चर्चा में रहा. वहीं फिल्म का गाना 'आया शेर' भी बड़ा चार्टबस्टर साबित हुआ है और यूट्यूब पर 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका है. नानी स्टारर 'द पैराडाइज' में निर्देशक श्रीकांत ओडेला के साथ उनकी जोड़ी एक बार फिर देखने को मिलेगी. 'दसरा' की बड़ी सफलता के बाद दोनों का यह दूसरा कोलैबोरेशन है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. फिल्म के पोस्टर्स, प्रमोशनल मैटेरियल और 'आया शेर' गाने ने पहले ही दर्शकों के बीच जबरदस्त माहौल बना दिया है. हाल ही में मेकर्स ने ऐलान किया था कि फिल्म का ग्रैंड टीजर 6 अगस्त को रिलीज़ होगा. अब टीजर लॉन्च से पहले मेकर्स ने नानी का नया इंटेंस पोस्टर जारी किया है. पोस्टर में नानी बेहद दमदार और रफ-टफ अंदाज में एक विशाल काले कौवे पर खड़ी नजर आ रही हैं. लाल चमकती आंखों वाला यह कौवा पोस्टर को और भी रहस्यमयी और ताकतवर लुक दे रहा है. पोस्टर पर टीजर की रिलीज डेट भी साफ तौर पर दिखाई गई है.