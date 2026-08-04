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'उसके साए के भी उड़ने के लिए पंख हैं': 'द पैराडाइज' के नए पोस्टर ने मचाई हलचल, इस दिन लॉन्च होगा नानी की फिल्म का टीजर

'द पैराडाइज' के मेकर्स ने नानी का एक नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें फिल्म के टीजर रिलीज का खुलासा किया गया है.

The Paradise
'द पैराडाइज' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 7:59 PM IST

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हैदराबाद: 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में शामिल 'द पैराडाइज' को लेकर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. नेचुरल स्टार नानी की इस फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो अपने दमदार अंदाज, शानदार विजुअल्स और जबरदस्त डायलॉग्स की वजह से खूब चर्चा में रहा. वहीं फिल्म का गाना 'आया शेर' भी बड़ा चार्टबस्टर साबित हुआ है और यूट्यूब पर 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका है. नानी स्टारर 'द पैराडाइज' में निर्देशक श्रीकांत ओडेला के साथ उनकी जोड़ी एक बार फिर देखने को मिलेगी. 'दसरा' की बड़ी सफलता के बाद दोनों का यह दूसरा कोलैबोरेशन है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. फिल्म के पोस्टर्स, प्रमोशनल मैटेरियल और 'आया शेर' गाने ने पहले ही दर्शकों के बीच जबरदस्त माहौल बना दिया है.

हाल ही में मेकर्स ने ऐलान किया था कि फिल्म का ग्रैंड टीजर 6 अगस्त को रिलीज़ होगा. अब टीजर लॉन्च से पहले मेकर्स ने नानी का नया इंटेंस पोस्टर जारी किया है. पोस्टर में नानी बेहद दमदार और रफ-टफ अंदाज में एक विशाल काले कौवे पर खड़ी नजर आ रही हैं. लाल चमकती आंखों वाला यह कौवा पोस्टर को और भी रहस्यमयी और ताकतवर लुक दे रहा है. पोस्टर पर टीजर की रिलीज डेट भी साफ तौर पर दिखाई गई है.

फिल्म के प्रमोशन के दौरान यह कौवा लगातार नजर आता रहा है. माना जा रहा है कि यह नानी के किरदार का प्रतीक है और यही वजह है कि यह फिल्म के सबसे चर्चित एलिमेंट्स में से एक बन गया है. पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'उसके साये के भी उड़ने के लिए पंख हैं. 'द पैराडाइज' का टीजर 6 अगस्त को रिलीज होगा.'

'द पैराडाइज' का गाना 'आया शेर' सिर्फ व्यूज के मामले में ही नहीं, बल्कि लाइक्स के मामले में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है. इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 18 लाख (1.8 मिलियन) से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, जो दर्शकों के बीच इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को दिखाता है. स्ट्रीमिंग चार्ट्स से लेकर सोशल मीडिया तक 'आया शेर' का दबदबा बना हुआ है, जिससे फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है.

एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले बनी 'द पैराडाइज' 21 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. फिल्म को हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत कुल आठ भाषाओं में रिलीज किया जाएगा.

फिल्म को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मेकर्स ने कथित तौर पर हॉलीवुड स्टार रायन रेनॉल्ड्स से इंटरनेशनल मार्केट में इसे प्रेजेंट करने के लिए संपर्क किया है. दमदार निर्देशन, शानदार स्टारकास्ट और बड़े ग्लोबल विजन के साथ 'द पैराडाइज' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बड़े सिनेमाई अनुभव के रूप में सामने आ रही है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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