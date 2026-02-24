नेचुरल स्टार नानी का बर्थडे, 'द पैराडाइज' के डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला का उमड़ा प्यार, बोले- आपकी बदौलत हूं
'द पैराडाइज' 21 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में कुल आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 24, 2026 at 2:34 PM IST
हैदराबाद: श्रीकांत ओडेला ने नानी के जन्मदिन पर एक खास विश शेयर की है. उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म 'द पैराडाइज' के लिए उन्होंने नानी के सिनेमा से जुड़े सारे नियम तोड़ दिए हैं. श्रीकांत ने यह भी कहा कि वह नानी के उम्र भर कर्जदार रहेंगे.
नेचुरल स्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, और इसके अनाउंसमेंट के बाद से ही फैन्स के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है. ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दसरा' देने वाले डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला एक बार फिर नानी के साथ इस फिल्म के लिए हाथ मिला रहे हैं, और इनकी जोड़ी का साथ आना किसी बड़े धमाके से कम नहीं है. श्रीकांत और नानी के बीच का आपसी सम्मान और गहरा रिश्ता हमेशा से साफ नजर आया है.
आज नानी के जन्मदिन के मौके पर, श्रीकांत ओडेला ने सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से एक दिल छू लेने वाली फोटो शेयर की है. इसके साथ ही उन्होंने एक इमोशनल नोट भी लिखा, जिसमें खुलासा किया कि उन्होंने 'द पैराडाइज' के लिए नानी के काम करने के तरीके से लेकर उनकी फिल्मों के रिलीज पैटर्न तक, सिनेमा के उनके सारे नियम तोड़ दिए. इसके बावजूद, नानी ने कभी कोई सवाल नहीं किया और उन पर पूरा भरोसा जताया. उन्होंने नानी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वह आज जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं और वह जिंदगी भर उनके कर्जदार रहेंगे.
Nani Anna,— Srikanth Odela (@odela_srikanth) February 24, 2026
Nuvvu " ni istam srikanth" ani anna prathisari i hear "i trust you srikanth"
and that trust scares me, every single second to give my blood and soul to the paradise.
i broke your every rule of cinema.
i broke your working days pattern...
i broke your release date… pic.twitter.com/p7Z1pFKrx8
नानी अन्ना, जब भी आपने कहा "नी इष्टम श्रीकांत" (जैसा तुम्हें ठीक लगे श्रीकांत), मुझे हमेशा यही सुनाई दिया कि मुझे तुम पर भरोसा है श्रीकांत और यही भरोसा मुझे हर सेकंड डराता है कि मैं 'द पैराडाइज' के लिए अपना खून-पसीना एक कर दूं. मैंने सिनेमा के आपके हर नियम को तोड़ा है. मैंने आपके काम करने के दिनों का पैटर्न बदला. आपकी फिल्मों की रिलीज डेट का सिलसिला तोड़ा और आपके काम करने का अंदाज भी बदल दिया. मैंने फिल्म बनाने के आपके लगभग हर उसूल को तोड़ दिया है.
तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "अन्ना, जब भी मैंने आपको (आपके नियमों को) तोड़ा, आपने मुझे बनाया है... आपने मुझे इस तरह तराशा है कि आज मेरे पास जो कुछ भी है वो आपकी वजह से है. अन्ना, जितना भरोसा आपने मुझ पर किया, उतना किसी ने नहीं किया. मैंने आपसे चोटियां रखने को कहा... आपने कहा 'ओके रा, नी इष्टम'. मैंने आपसे हाथ पर एक टैटू गुदवाने को कहा. आपने कहा 'ओके रा, नी इष्टम. मैं हर रोज अनगिनत रीटेक्स के साथ आपको परेशान करता हूं. आप बस यही कहते हैं 'ओके रा, नी इष्टम'. मैंने आपसे यह बात कभी सीधे तौर पर नहीं कही, लेकिन अब मुझे इसे कुबूल करना चाहिए. मैं अपनी जिंदगी का हर पल इसी सवाल का जवाब ढूंढने में बिताता हूं कि आप हमेशा 'नी इष्टम श्रीकांत' क्यों कहते हैं और शायद, अनजाने में मुझे 'द पैराडाइज' के साथ इसका जवाब मिल जाएगा. मुझ पर भरोसा करने वाले मेरे 'धरणी' (दसरा का किरदार) को, और मुझ पर फिर से यकीन करने वाले मेरे 'जदल' (नया किरदार) को. हैप्पी बर्थडे नानी अन्ना जिंदगी भर आपका कर्जदार रहूंगा.
अपनी पहली फिल्म 'दसरा' के लिए जबरदस्त तारीफें बटोरने वाले डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की यह फिल्म 'द पैराडाइज' अब एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में उभर रही है. इस फिल्म को अनिरुद्ध रविचंदर का म्यूजिक और भी दमदार बना रहा है, जिनके पावरफुल कम्पोजिशन्स से कहानी को एक अलग ही ऊंचाई मिलने की उम्मीद है. साउंडट्रैक में जान फूंकने के लिए अर्जुन चंडी की जादुई आवाज को शामिल किया गया है, जो फिल्म की गहरी और पकड़ मजबूत करने वाली कहानी में इमोशन्स का तड़का लगाएगी.
एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले बनी 'द पैराडाइज' 21 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में एक बड़े लेवल पर रिलीज होने वाली है. खास बात यह है कि यह फिल्म कुल आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी. फिल्म की ग्लोबल पहुंच को देखते हुए, मेकर्स ने कथित तौर पर हॉलीवुड स्टार रायन रेनॉल्ड्स से भी संपर्क किया है ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में फिल्म को प्रमोट करें.