ETV Bharat / entertainment

रिलीज से एक दिन पहले 'द पैराडाइज' ने छापे करोड़ों, इतना होगा नानी की फिल्म का डे 1 कलेक्शन, जानें रनटाइम और बहुत कुछ

'द पैराडाइज' ( Poster )

हैदराबाद: नानी और राघव जुयाल स्टारर 'द पैराडाइज' 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस एक्शन ड्रामा फिल्म का क्रेज साफ दिख रहा है और इसकी शानदार एडवांस बुकिंग के आंकड़े इसका सबूत हैं. 'द पैराडाइज़' ने पूरे भारत में प्री-सेल्स में 40 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और यह नानी की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनने की राह पर है. यह सब तब हो रहा है जब मेकर्स ने फिल्म का थिएट्रिकल ट्रेलर जारी नहीं किया, क्योंकि वे फिल्म से जुड़े सस्पेंस को बनाए रखना चाहते थे. लगता है कि उनका यह फैसला उनके हक में काम कर रहा है. 'द पैराडाइज' की ए़डवांस बुकिंग सैकनिल्क के अनुसार, 'द पैराडाइज' ने 6 शो की तारीखों के लिए एडवांस बुकिंग में 41.33 करोड़ रुपये की कमाई की है. ब्लॉक सीटों को छोड़कर यह आंकड़ा 34.29 करोड़ है. पहले दिन (गुरुवार, 24 सितंबर) 20.25 करोड़ की कमाई के साथ सबसे आगे है. हैदराबाद सबसे ज्यादा योगदान देने वाला शहर बनकर उभरा है, जहां अकेले इसी शहर से फिल्म ने 7 करोड़ रुपये से ज्यादा की एडवांस ग्रॉस कमाई की है. फिल्म की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुख्य कारण तेलुगु भाषी बाजार हैं. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जबकि कर्नाटक का भी इसमें अहम योगदान है. 'द पैराडाइज' के लिए चुनौती यह होगी कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद हिंदी बेल्ट और अन्य भाषाओं में इसका आंकड़ा और बढ़ जाए. हालांकि टिकट विंडो पर दबदबा बनाने के लिए फिल्म को एक बड़ा फायदा यह है कि इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. जैसे-जैसे रिलीज का समय नजदीक आ रहा है, उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं और एडवांस बुकिंग जोरों पर है. 'द पैराडाइज' डे 1 कलेक्शन प्रेडिक्शन