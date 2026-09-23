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रिलीज से एक दिन पहले 'द पैराडाइज' ने छापे करोड़ों, इतना होगा नानी की फिल्म का डे 1 कलेक्शन, जानें रनटाइम और बहुत कुछ

रिलीज से एक दिन पहले आइए जानें 'द पैराडाइज' की एडवांस बुकिंग, डे 1 कलेक्शन, रनटाइम, स्क्रीन काउंट और अन्य चीजों के बारे में...

The Paradise
'द पैराडाइज' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 5:39 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: नानी और राघव जुयाल स्टारर 'द पैराडाइज' 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस एक्शन ड्रामा फिल्म का क्रेज साफ दिख रहा है और इसकी शानदार एडवांस बुकिंग के आंकड़े इसका सबूत हैं. 'द पैराडाइज़' ने पूरे भारत में प्री-सेल्स में 40 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और यह नानी की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनने की राह पर है. यह सब तब हो रहा है जब मेकर्स ने फिल्म का थिएट्रिकल ट्रेलर जारी नहीं किया, क्योंकि वे फिल्म से जुड़े सस्पेंस को बनाए रखना चाहते थे. लगता है कि उनका यह फैसला उनके हक में काम कर रहा है.

'द पैराडाइज' की ए़डवांस बुकिंग

सैकनिल्क के अनुसार, 'द पैराडाइज' ने 6 शो की तारीखों के लिए एडवांस बुकिंग में 41.33 करोड़ रुपये की कमाई की है. ब्लॉक सीटों को छोड़कर यह आंकड़ा 34.29 करोड़ है. पहले दिन (गुरुवार, 24 सितंबर) 20.25 करोड़ की कमाई के साथ सबसे आगे है. हैदराबाद सबसे ज्यादा योगदान देने वाला शहर बनकर उभरा है, जहां अकेले इसी शहर से फिल्म ने 7 करोड़ रुपये से ज्यादा की एडवांस ग्रॉस कमाई की है.

फिल्म की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुख्य कारण तेलुगु भाषी बाजार हैं. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जबकि कर्नाटक का भी इसमें अहम योगदान है. 'द पैराडाइज' के लिए चुनौती यह होगी कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद हिंदी बेल्ट और अन्य भाषाओं में इसका आंकड़ा और बढ़ जाए. हालांकि टिकट विंडो पर दबदबा बनाने के लिए फिल्म को एक बड़ा फायदा यह है कि इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. जैसे-जैसे रिलीज का समय नजदीक आ रहा है, उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं और एडवांस बुकिंग जोरों पर है.

'द पैराडाइज' डे 1 कलेक्शन प्रेडिक्शन

ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, 'द पैराडाइज़' नानी की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग देने की राह पर है. उनके करियर की पिछली सबसे बड़ी ओपनिंग 'हिट: द थर्ड केस' के नाम थी, जिसने पहले दिन दुनिया भर में लगभग 43 करोड़ रुपये की कमाई की थी. अब उम्मीद है कि 'द पैराडाइज' उस आंकड़े को पार कर जाएगी. मौजूदा अनुमानों के मुताबिक, इसकी वर्ल्डवाइड ओपनिंग 50 करोड़ से 60 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है.

सर्टिफिकेशन और रनटाइम

'द पैराडाइज' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफिकेशन से 'ए' सर्टिफिकेट मिला है. एडल्ट रेटिंग के बावजूद, फ़िल्म की एडवांस बिक्री जबरदस्त रही है. नानी के इस जबरदस्त फिल्म का रनटाइम लगभग 165 मिनट है.

स्क्रीन काउंट

नेचुरल स्टार नानी की पीरियड एक्शन ड्रामा की थिएट्रिकल रिलीज के लिए फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज किया जा रहा है, खासकर उन बाजारों में जहां इसकी सबसे ज्यादा पकड़ है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नानी ने वह हासिल कर लिया है जो बड़े-बड़े स्टार्स के लिए भी एक सपने जैसा होता है. हैदराबाद में, 78 में से 77 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में यह फिल्म दिखाई जाएगी. यह इस साल की सबसे बड़ी रिलीज और नानी के लिए एक जबरदस्त रिकॉर्ड है.

'द पैराडाइज' के बारे में

'द पैराडाइज' फिल्म 'दसरा' के बाद नानी और श्रीकांत ओडेला की दूसरी फिल्म है. यह फिल्म दुनिया भर में 24 सितंबर, 2026 को रिलीज होगी, जबकि इसके पेड प्रीमियर शो 23 सितंबर से शुरू होंगे. इसकी कहानी 1980 के दशक के सिकंदराबाद पर आधारित है और यह नानी के किरदार 'जदल' के इर्द-गिर्द घूमती है. जदल एक पिछड़े आदिवासी समुदाय का व्यक्ति है जो न्याय के लिए एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनता है. कायदू लोहार भी मुख्य कलाकारों में शामिल हैं, जबकि सोनाली कुलकर्णी नानी की मां 'सम्माक्का' की अहम भूमिका निभा रही हैं. राघव जुयाल, जो इस फिल्म से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं, विलेन का किरदार निभा रहे हैं.

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