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द ओडिसी X रिव्यू: टॉम क्रूज फिल्म को दोबारा देखने को बेताब, दर्शकों ने कहा, नोलन ने कमाल कर दिया

फिल्म को देख चुके दर्शकों से इसे काफी हद तक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और कई लोगों ने इसे एक ऐसा ड्रामाटिक अनुभव बताया है, जो संभव सबसे बड़ी स्क्रीन पर देखने लायक है.

होमर के प्राचीन ग्रीक महाकाव्य पर बेस्ड द ओडिसी में मैट डेमन द्वारा अभिनीत ओडीसियस की कहानी दिखाई जा रही है, जो ट्रोजन युद्ध के बाद घर लौटने का प्रयास करता है. दस साल की इस यात्रा में उसे पौराणिक घटनाओं, भीषण लड़ाइयों और व्यक्तिगत हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी पेनेलोप (ऐनी हैथवे ) और बेटे टेलीमाकस (टॉम हॉलैंड) से फिर से मिलने की कोशिश करता है.

हैदराबाद: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ' द ओडिसी' आज 17 जुलाई को रिलीज हो चुकी है. फिल्म रिलीज होते ही चौतरफा तारीफ बटोर रही है. फिल्म दर्शकों के नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे रही है. फिल्म की कहानी हजारों साल पुरानी है, जो लोगों को नयेपन का एहसाल करा रही है. वहीं, आईमैक्स में रिलीज हुई फिल्म ने दर्शकों को और भी ज्यादा थ्रिल किया है. यहां तक कि हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज ने भी फिल्म देखकर अपना रिव्यू दिया है. चलिए जानते हैं जनता को कैसी लग रही है क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ' द ओडिसी'.

एक यूजर ने बताया है कि नोलन ने ऐसे सीन पेश किए हैं, जो दर्शकों ने उनसे पहले "कभी नहीं देखे". पोस्ट में फिल्म की भव्यता, डरावने सीन और भावनात्मक गहराई की तारीफ करते हुए मैट डेमन के ओडीसियस के किरदार को 'अविश्वसनीय' बताया गया. यूजर ने रॉबर्ट पैटिनसन और ऐनी हैथवे की भी तारीफ की और ऐनी हैथवे के पेनेलोप के किरदार को 'बेहद खूबसूरत' बताया.

एक और लिखता है, 'निश्चित रूप से यह साल की बेस्ट फिल्म है और इसे दोबारा देखने का बेसब्री से इंतजार है. एक अन्य दर्शक ने द ओडिसी को 'स्पष्ट रूप से 10/10' रेटिंग दी और यहां तक ​​​​कहा कि यह फिल्म नोलन की फिल्मोग्राफी में द डार्क नाइट और इंसेप्शन से भी ऊपर स्थान पा सकती है. एक अन्य दर्शक ने लिखा, 'द ओडिसी सिनेमा के टॉप पर है, नोलन ने एक बार फिर कमाल कर दिया है'.

एक दर्शक ने लिखा कि लगभग तीन घंटे की फिल्म देखने के बाद भी वह 'कांप रहा था'. इसे एक 'शानदार' महाकाव्य बताते हुए, यूजर ने इसकी स्पीड, स्टारकास्ट और भव्यता की तारीफ की और कहा कि फिल्म 'शुरू होने में, जमने में समय लेती है, फिर अंत तक लगातार एनर्जी के साथ दर्शकों को खुज में समा लेती है.

स्टारकास्ट के अभिनय पर भी खूब चर्चा हो रही है. मैट डेमन को ओडीसियस के किरदार के लिए खूब सराहा जा रहा है. वहीं कुछ दर्शकों ने युवा कलाकारों के अभिनय पर भी सवाल उठाए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'टॉम हॉलैंड का अभिनय रॉबर्ट पैटिनसन से बेहतर है'.

टॉम क्रूज ने क्या कहा?

मिशन: इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी के स्टार टॉम क्रूज ने भी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी देख ली है. टॉम ने अपने एक्स हैंडल पर अपनी एक तस्वीर के साथ फिल्म का रिव्यू किया है. टॉम ने लिखा है, 'वाह! क्रिस, एमा और आपकी शानदार कास्ट और क्रू को बहुत-बहुत धन्यवाद, मूवी थिएटर में एक शानदार रात के लिए शुक्रिया, मैं इसे दोबारा देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं'.