द ओडिसी X रिव्यू: टॉम क्रूज फिल्म को दोबारा देखने को बेताब, दर्शकों ने कहा, नोलन ने कमाल कर दिया
फिल्म को देख चुके दर्शकों से इसे काफी हद तक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, और कई लोगों ने इसे एक ऐसा नाटकीय अनुभव बताया है
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 12:13 PM IST
हैदराबाद: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' आज 17 जुलाई को रिलीज हो चुकी है. फिल्म रिलीज होते ही चौतरफा तारीफ बटोर रही है. फिल्म दर्शकों के नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे रही है. फिल्म की कहानी हजारों साल पुरानी है, जो लोगों को नयेपन का एहसाल करा रही है. वहीं, आईमैक्स में रिलीज हुई फिल्म ने दर्शकों को और भी ज्यादा थ्रिल किया है. यहां तक कि हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज ने भी फिल्म देखकर अपना रिव्यू दिया है. चलिए जानते हैं जनता को कैसी लग रही है क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी'.
होमर के प्राचीन ग्रीक महाकाव्य पर बेस्ड द ओडिसी में मैट डेमन द्वारा अभिनीत ओडीसियस की कहानी दिखाई जा रही है, जो ट्रोजन युद्ध के बाद घर लौटने का प्रयास करता है. दस साल की इस यात्रा में उसे पौराणिक घटनाओं, भीषण लड़ाइयों और व्यक्तिगत हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी पेनेलोप (ऐनी हैथवे ) और बेटे टेलीमाकस (टॉम हॉलैंड) से फिर से मिलने की कोशिश करता है.
THE ODYSSEY: “I can still save them from the gods.” “But not from themselves.”— ana⁴⁴ (@anapau_villa) July 16, 2026
The Odyssey es el Apocalypse Now de Christopher Nolan y, en mi opinión, su mejor obra en términos narrativos.
La Odisea no es una historia fácil de contar, de leer, de digerir, y mucho menos de… pic.twitter.com/u4d7RWt2uP
द ओडिसी X रिव्यू
फिल्म को देख चुके दर्शकों से इसे काफी हद तक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और कई लोगों ने इसे एक ऐसा ड्रामाटिक अनुभव बताया है, जो संभव सबसे बड़ी स्क्रीन पर देखने लायक है.
एक यूजर ने बताया है कि नोलन ने ऐसे सीन पेश किए हैं, जो दर्शकों ने उनसे पहले "कभी नहीं देखे". पोस्ट में फिल्म की भव्यता, डरावने सीन और भावनात्मक गहराई की तारीफ करते हुए मैट डेमन के ओडीसियस के किरदार को 'अविश्वसनीय' बताया गया. यूजर ने रॉबर्ट पैटिनसन और ऐनी हैथवे की भी तारीफ की और ऐनी हैथवे के पेनेलोप के किरदार को 'बेहद खूबसूरत' बताया.
Adapting what is perhaps the greatest story ever told, Nolan unleashes his full directorial might to bring this nearly 2,700-year-old poem to the modern era. What he's created is a truly colossal picture that faithfully adapts its sacred text while making a few minor adjustments.— Yoko Higuchi (@theYokoHiguchi) July 17, 2026
एक और लिखता है, 'निश्चित रूप से यह साल की बेस्ट फिल्म है और इसे दोबारा देखने का बेसब्री से इंतजार है. एक अन्य दर्शक ने द ओडिसी को 'स्पष्ट रूप से 10/10' रेटिंग दी और यहां तक कहा कि यह फिल्म नोलन की फिल्मोग्राफी में द डार्क नाइट और इंसेप्शन से भी ऊपर स्थान पा सकती है. एक अन्य दर्शक ने लिखा, 'द ओडिसी सिनेमा के टॉप पर है, नोलन ने एक बार फिर कमाल कर दिया है'.
#LaOdisea es… SUBLIME! La mejor película que he visto en años, si no gana Oscar a: mejor guion adaptado, dirección y fotografía… de MÍNIMO, me pinches mato.— 𝓂𝑒𝓂𝑒𝓃𝓉𝑜 𝓂𝑜𝓇𝒾 (@MonsieurNeri) July 17, 2026
Argos me partió el alma, fue hermoso ver uno de mis libros favoritos tan bien adaptado. 🤩😍 pic.twitter.com/v7AxjOBQUJ
एक दर्शक ने लिखा कि लगभग तीन घंटे की फिल्म देखने के बाद भी वह 'कांप रहा था'. इसे एक 'शानदार' महाकाव्य बताते हुए, यूजर ने इसकी स्पीड, स्टारकास्ट और भव्यता की तारीफ की और कहा कि फिल्म 'शुरू होने में, जमने में समय लेती है, फिर अंत तक लगातार एनर्जी के साथ दर्शकों को खुज में समा लेती है.
#TheOdyssesy— Pradeep Gunuganti (@gpradeep123) July 17, 2026
NOLAN💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
A cinematic spectacle and easily the BEST experience I have had in years.
The finale was 🫡🫡🫡🫡🫡🫡
Multiplex erupted like a single screen.
Drama, emotion, horror, action...Nolan masters it all. https://t.co/x1R3QUTuDC
स्टारकास्ट के अभिनय पर भी खूब चर्चा हो रही है. मैट डेमन को ओडीसियस के किरदार के लिए खूब सराहा जा रहा है. वहीं कुछ दर्शकों ने युवा कलाकारों के अभिनय पर भी सवाल उठाए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'टॉम हॉलैंड का अभिनय रॉबर्ट पैटिनसन से बेहतर है'.
Wow! To Chris, Emma, and ALL of your brilliant cast and crew. Thank you for an amazing night in a movie theater. I can’t wait to see it again! pic.twitter.com/e4GgJP8p6A— Tom Cruise (@TomCruise) July 16, 2026
टॉम क्रूज ने क्या कहा?
मिशन: इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी के स्टार टॉम क्रूज ने भी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी देख ली है. टॉम ने अपने एक्स हैंडल पर अपनी एक तस्वीर के साथ फिल्म का रिव्यू किया है. टॉम ने लिखा है, 'वाह! क्रिस, एमा और आपकी शानदार कास्ट और क्रू को बहुत-बहुत धन्यवाद, मूवी थिएटर में एक शानदार रात के लिए शुक्रिया, मैं इसे दोबारा देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं'.