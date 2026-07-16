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'द ओडिसी' को लेकर तगड़ा क्रेज, फिल्म देखने के लिए महिला ने टाली प्रेग्नेंसी, बोली- दिक्कत हो जाती अगर...

द ओडिसी का क्रेज दुनियाभर में देखा जा रहा है. भारत में यह फिल्म कल यानी 17 जुलाई को रिलीज होने जा रही है.

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'द ओडिसी' (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 5:06 PM IST

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हैदराबाद: दिग्गज हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द ओडिसी' कल भारत में और 18 जुलाई को वर्ल्डवाइड रिलीज होने जा रही है. दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है. वहीं, फिल्म के क्रेज को लेकर अमेरिका से बेहद चौंकाने वाला और दिलचस्प मामला सामने आया है. अमेरिका की एक फैन ने खुलासा किया है कि उन्होंने फिल्म के पहले दिन की आईमैक्स 70mm स्क्रीनिंग देखने के लिए अपने दूसरे बच्चे की प्लानिंग को स्थगित कर दिया, जो इस बात को दर्शाता है कि कुछ दर्शक फिल्म के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं.

कैलिफोर्निया की रहने वाली 29 साल की एम्बर कोनाघन ने एक पोर्टल को बताया कि उन्होंने जानबूझकर अपने परिवार को बढ़ाने में देरी की ताकि वह 17 जुलाई को द ओडिसी की स्क्रीनिंग में शामिल हो सके.

कोनाघन ने कहा, 'मेरी एक दोस्त पिछले साल गर्भवती हुई और उसने कहा, 'ठीक है, अब तुम्हारे दूसरे बच्चे का समय आ गया है, मैंने कहा, 'नहीं, मुझे कुछ महीने इंतजार करना होगा, नहीं तो, यह द ओडिसी देखने में दिक्कत हो जाएगी'.

कोनाघन फिल्म देखने के लिए अकेली क्रेजी फैन नहीं है. कई दर्शकों ने आईमैक्स 70 MM में द ओडिसी देखने के लिए अलग-अलग एक्साटइमेंट दिखाई है, जबकि अन्य ने टिकट बिक्री शुरू होने के बाद से ही सीट रिजर्व करने के लिए बार-बार वेबसाइट क्रैश होने और लंबी कतारों का सामना किया था.

यह भीड़ 'द ओडिसी' की वैल्यू को दर्शाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से आईमैक्स कैमरों से शूट की गई पहली फीचर फिल्म है और सीमित संख्या में ही सिनेमाघरों में आईमैक्स 70 MM प्रिंट दिखाए जा सकेगी. इसलिए टिकटों की भारी मांग है. यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एक साल पहले ही टिकट की बिक्री शुरू करी दी थी, और ज्यादातर शो के टिकट कुछ ही घंटों में बिक गए थे. बाद में ऑनलाइन टिकट जारी होने से भगदड़ मच गई और वेबसाइट बार-बार क्रैश हुई.

'द ओडिसी' में इथाका के राजा ओडीसियस की कहानी दिखाई गई है, जो ट्रोजन युद्ध के बाद घर लौटने की एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं और इस दौरान उनका सामना साइक्लोप्स पॉलीफेमस, सायरन और कैलिप्सो जैसी पौराणिक लोगों से होता है. मैट डेमन ने ओडीसियस की भूमिका निभाई है और उनके साथ ऐनी हैथवे, टॉम हॉलैंड और कई अन्य जाने-माने कलाकार भी हैं.

क्रिस्टोफर नोलन के निर्देशन में बनी 'द ओडिसी' ऑस्कर विजेता फिल्म 'ओपेनहाइमर' के बाद फिल्म निर्माता की पहली फिल्म है. भारत की बात करें तो यह फिल्म देश में ₹10 करोड़ से अध‍िक ग्रॉस एडवांस बुकिंग कर चुकी है.

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