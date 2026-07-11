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'द ओडिसी' को मिली A रेटिंग, भारत में बिना किसी कट के रिलीज होगी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म

'ए' सर्टिफिकेट वाली इस फिल्म को 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के दर्शक ही देख सकेंगे. फिल्म निर्माताओं को 9 जुलाई को सेंसर सर्टिफिकेट मिला था और फिल्म का रनटाइम 172.33 मिनट यानी 2 घंटे 52 मिनट और 33 सेकंड है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किसी भी डायलॉग और सीन में कोई बदलाव या फेरबदल नहीं किया गया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि भारत में दर्शक वही एडिशन देखेंगे, जो बाकी दुनिया में देखा जा रहा है, बशर्ते स्टूडियो ने भारत में कोई स्व-सेंसरशिप न की हो.

हैदराबाद: हॉलीवुड फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द ओडिसी' को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से 'ए' सर्टिफिकेट मिला है और भारत में सेंसर बोर्ड ने इसे बिना किसी कट के पास कर दिया है. यह फिल्म आगामी 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

फिल्म की रिलीज से पहले, नोलन, अभिनेता टॉम हॉलैंड और मैट डेमन के साथ 10 जुलाई को मुंबई पहुंचे. फिल्म का भारत में प्रीमियर 10 और 11 जुलाई को दो दिनों तक चला. बहुप्रतीक्षित यह फिल्म निर्देशक की भारत में आधिकारिक प्रीमियर पाने वाली पहली फिल्म बन गई. यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल ने लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ मुंबई को भी अपने ग्लोबल प्रीमियर दौरे के आधिकारिक पड़ावों में शामिल किया है.

फिल्म का भारत में प्रीमियर शुक्रवार को भारतीय मीडिया के चुनिंदा वर्गों के लिए शुरू हुआ, जो देश में नोलन की पहली आधिकारिक फिल्म का प्रीमियर है. भारत दौरे के दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें नोलन भारतीय मीडिया से बातचीत करेंगे और फिल्म से संबंधित सवालों के जवाब देंगे. दिन में आगे भारतीय फिल्म उद्योग की हस्तियों के लिए 'द ओडिसी' की एक और स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी.

यह भारत में नोलन की तीसरी आधिकारिक यात्रा है. उन्होंने आखिरी बार 2019 में फिल्म 'टेनेट' की शूटिंग के दौरान भारत का दौरा किया था , जब उनके साथ अभिनेता जॉन डेविड वाशिंगटन और रॉबर्ट पैटिनसन भी थे, जो 'द ओडिसी' में भी अभिनय कर रहे हैं. उन्होंने भारत में महत्वपूर्ण सीन की शूटिंग में लगभग दस दिन बिताए थे. इससे पहले, नोलन 2011 में जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में 'द डार्क नाइट राइज' के कुछ हिस्सों की शूटिंग के लिए भारत आए थे.

नोलन की पिछली फिल्म, ओपेनहाइमर , जो 2023 में रिलीज हुई थी, भारत में U/A सर्टिफिकेट और एक ऑडियो कट के साथ रिलीज हुई थी, हालांकि एक इंटीमेट सीन को निर्माताओं द्वारा स्वयं सेंसर किया गया था.

लेटेस्ट फिल्मों के बारे में जानकारी

नोलन द्वारा लिखित और निर्देशित, द ओडिसी होमर के ग्रीक महाकाव्य की नाटकीय फिल्म है. फिल्म में ओडीसियस (डेमन द्वारा अभिनीत) की कहानी दिखाई गई है, जो ट्रोजन युद्ध में विजयी होने के बाद इथाका की खतरनाक यात्रा पर निकलता है. फिल्म में हॉलैंड, जेंडाया, पैटिन्सन, चार्लीज थेरॉन, लुपिता न्योंगो और सामंथा मॉर्टन जैसे कलाकार शामिल हैं, और इसका निर्माण नोलन और एम्मा थॉमस ने अपने बैनर सिंकॉपी के तहत किया है.