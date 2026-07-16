भारत में रिलीज के लिए तैयार 'द ओडिसी', इन 5 कारणों से जरूर देखनी चाहिए क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म
द ओडिसी भारत में ग्रैंड प्रीमियर हो चुका है और अब फिल्म कल यानी 17 जुलाई को रिलीज के लिए तैयार है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 1:16 PM IST
हैदराबाद: दिग्गज हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की एक्शन-फैंटेसी फिल्म द ओडिसी को लेकर दर्शकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है. खासकर इंडियन फैंस का, जो क्रिस्टोफर की फिल्मों पर भरोसा करते हैं. दे ओडिसी अपनी रिलीज से बस एक दिन दूर है और कल भारत के सिनेमाघरों में इस हॉलीवुड फिल्म का ही शोर होगा. क्रिस्टोफर ने द डार्क नाइट, इंटरस्टेलर और ओपेनहाइमर जैसी करिश्माई फिल्मों से भारत में अपना फैन बेस शानदार बनाया हुआ है. ऐसे में क्रिस्टोफर को अपनी फिल्म द ओडिसी के लिए इंडियन ऑडियंस को इकट्ठा करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी. अगर आप भी क्रिस्टोफर नोलन के फिल्म निर्देशन के फैन हैं तो द ओडिसी देखने से पहले इन 5 बातों को जरूर जान लेना चाहिए.
- स्टेलर स्टारकास्ट
इस फिल्म में दर्शकों को बिग हॉलीवुड स्टार नजर आएंगे, जिसमें मैट डेमन, जो ओडिसियस के रोल में होंगे, जबकि स्पाइडर मैन फेम एक्टर टॉम हॉलैंड ने उनके दुखी बेटे टेलीमैकस का रोल किया है. इस स्टार-स्टडेड कास्ट में ऐनी हैथवे (रानी पेनेलोप), जेंडया (देवी एथेना) और रॉबर्ट पैटिनसन (घमंडी एंटिनोस) भी शामिल हैं.
2. आईमैक्स विजुअल्स
डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्मों को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने इस जबरदस्त फिल्म को असली IMAX कैमरे से शूट किया है. फिल्म की शूटिंग ग्रीस, इटली और आइसलैंड की असली जगहों पर की गई थी. कंप्यूटर से बनाए गए ग्राफिक्स के बजाय ज्यादातर प्रैक्टिकल (असली) इफैक्ट्स का इस्तेमाल करने की वजह से, यह फिल्म आपको धूल, हवा और समुद्र की फुहारों का असली एक्सपीरियंस देने वाली है.
3. थ्रिलिंग 'मॉन्स्टर'
फैंटेसी और एडवेंचर जोनर की फिल्में पसंद करने वालों के लिए, यह फिल्म ग्रीक माइथोलॉजी के मशहूर और डरावने जीवों को दिखाने वाली है. आप स्क्रीन पर विशाल और डरावने जीव देखेंगे, जिनमें भयानक साइक्लोप्स और आकर्षक लेकिन डेंजरस सायरन भी सुनने को मिलेंगे. इंसानी दुनिया को इन जादुई और डरावनी चीजों से बचते हुए देखना किसी जबरदस्त हॉरर फिल्म जैसा लगता है.
4. कहानी पुरानी, स्टाइल नया
नोलन ने फिल्म प्रमोशन के दौरान फिल्म को लेकर खुलासा किया था कि फिल्म की कहानी में बिखरी हुई और नॉन-लीनियर टाइमलाइन देखने को मिलेगी. यह फिल्म सिर्फ घर लौटने के रोमांच के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, यह वॉर की भारी कीमत, पछतावे और ओडिसियस द्वारा अपने परिवार के साथ बिताए न जा सके समय पर बात करती है और इमोशनल टच देती है. फिल्म की कहानी तकरीबन 3 हजार साल पुराने एक महाकाव्य ओडिसी से ली गई है. यह इथाका के राजा ओडीसियस की कहानी है, जो ट्रोजन युद्ध के बाद घर लौटने की कोशिश में 10 सालों तक भटकता रहता है.
5. इमोशनल प्लॉट
ओडिसियस की खतरनाक यात्रा के अलावा, फिल्म में उनके बेटे टेलीमैकस पर भी काफी ध्यान खींचने वाले हैं. टेलीमैकस का एक नासमझ लड़के से एक बहादुर आदमी में बदलना, फिल्म में जान फूंकने का काम करता है. वो बेटा जो अपने पिता को घर वापस पाने के लिए लड़ता है.