ETV Bharat / entertainment

भारत में रिलीज के लिए तैयार 'द ओडिसी', इन 5 कारणों से जरूर देखनी चाहिए क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म

भारत में रिलीज के लिए तैयार 'द ओडिसी' ( POSTER )

हैदराबाद: दिग्गज हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की एक्शन-फैंटेसी फिल्म द ओडिसी को लेकर दर्शकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है. खासकर इंडियन फैंस का, जो क्रिस्टोफर की फिल्मों पर भरोसा करते हैं. दे ओडिसी अपनी रिलीज से बस एक दिन दूर है और कल भारत के सिनेमाघरों में इस हॉलीवुड फिल्म का ही शोर होगा. क्रिस्टोफर ने द डार्क नाइट, इंटरस्टेलर और ओपेनहाइमर जैसी करिश्माई फिल्मों से भारत में अपना फैन बेस शानदार बनाया हुआ है. ऐसे में क्रिस्टोफर को अपनी फिल्म द ओडिसी के लिए इंडियन ऑडियंस को इकट्ठा करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी. अगर आप भी क्रिस्टोफर नोलन के फिल्म निर्देशन के फैन हैं तो द ओडिसी देखने से पहले इन 5 बातों को जरूर जान लेना चाहिए. स्टेलर स्टारकास्ट इस फिल्म में दर्शकों को बिग हॉलीवुड स्टार नजर आएंगे, जिसमें मैट डेमन, जो ओडिसियस के रोल में होंगे, जबकि स्पाइडर मैन फेम एक्टर टॉम हॉलैंड ने उनके दुखी बेटे टेलीमैकस का रोल किया है. इस स्टार-स्टडेड कास्ट में ऐनी हैथवे (रानी पेनेलोप), जेंडया (देवी एथेना) और रॉबर्ट पैटिनसन (घमंडी एंटिनोस) भी शामिल हैं. 2. आईमैक्स विजुअल्स डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्मों को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने इस जबरदस्त फिल्म को असली IMAX कैमरे से शूट किया है. फिल्म की शूटिंग ग्रीस, इटली और आइसलैंड की असली जगहों पर की गई थी. कंप्यूटर से बनाए गए ग्राफिक्स के बजाय ज्यादातर प्रैक्टिकल (असली) इफैक्ट्स का इस्तेमाल करने की वजह से, यह फिल्म आपको धूल, हवा और समुद्र की फुहारों का असली एक्सपीरियंस देने वाली है.