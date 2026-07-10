'द ओडिसी' इंडिया प्रीमियर: मुंबई पहुंचे क्रिस्टोफर नोलन, 'स्पाइडर-मैन' टॉम हॉलैंड ने भी मारी भारत में एंट्री
'द ओडिसी' का प्रीमियर भारत में होने वाला है. प्रीमियर के लिए 'द ओडिसी' टीम मुंबई पहुंच गई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 2:08 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 2:52 PM IST
हैदराबाद: 'द ओडिसी' भारत में प्रीमियर होने के लिए तैयार है. इसका प्रीमियर 11 जुलाई को मुंबई में होगा. 'द ओडिसी' भारत में प्रीमियर होने वाली क्रिस्टोफर नोलन की पहली फिल्म होगी. फिल्म की रिलीज से पहले, ऑस्कर विजेता डायरेक्टर और हॉलीवुड स्टार मैट डेमन और टॉम हॉलैंड अपने ग्लोबल टूर के तहत मुंबई पहुंच गए है.
सोशल मीडिया पर ऑस्कर विजेता फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन, 'स्पाइडर-मैन' टॉम हॉलैंड और मैट डेमन का वीडियो सामने आया है. पैपराजी ने सोशल मीडिया पर हॉलीवुड सितारों की झलक अपलोड की है. एक वीडियो में क्रिस्टोफर और मैट डेमन को हाई सिक्योरिटी के बीच होटल के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है. वे कार से उतरकर सीधे होटल के अंदर चले गए.
एक दूसरे में स्पाइडर-मैन फेम एक्टर को देखा गया. व्हाइट टी-शर्ट, बेज कलर की जैकेट और ब्लैक पैंट में वह काफी कूल लग रहे थे. होटल के अंदर जाने से पहले एक्टर ने हाथ हिलाकर मीडिया का अभिवादन किया. इससे पहले टॉम को मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर देखा गया. वायरल हो रहे वीडियो में उन्हें कार से वहां से निकलते हुए देखा जा सकता है, हालांकि उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था.
फिल्म का प्रीमियर मुंबई के फीनिक्स पैलेडियम स्थित पीवीआर आइकॉन में होगा. खबरों के मुताबिक, आईमैक्स स्क्रीनिंग के लिए एडवांस बुकिंग में पहले से ही दर्शकों की भारी मांग देखी जा रही है, जो नोलन की इस नई फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्सुक हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरी तरह से आईमैक्स कैमरों से शूट की गई 'द ओडिसी' पहली ऐसी फीचर फिल्म है जिसे दुनिया भर में बिल्कुल नई आईमैक्स फिल्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शूट किया गया है.
क्रिस्टोफर नोलन और उनकी प्रोड्यूसर पत्नी एम्मा थॉमस, मुख्य कलाकार मैट डेमन और टॉम हॉलैंड के साथ इंडिया आए हैं. ये दोनों इस फिल्म में ओडिसियस और उनके बेटे टेलीमैकस की भूमिका निभा रहे हैं.
फिल्ममेकर्स और यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल ने 'द ओडिसी' के ग्लोबल प्रीमियर टूर के लिए मुंबई को चुना है, जिससे मुंबई लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की कतार में शामिल हो गया है. 'द ओडिसी' 17 जुलाई को रिलीज होगी.