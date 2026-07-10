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'द ओडिसी' इंडिया प्रीमियर: मुंबई पहुंचे क्रिस्टोफर नोलन, 'स्पाइडर-मैन' टॉम हॉलैंड ने भी मारी भारत में एंट्री

क्रिस्टोफर नोलन/टॉम हॉलैंड ( IANS )

हैदराबाद: 'द ओडिसी' भारत में प्रीमियर होने के लिए तैयार है. इसका प्रीमियर 11 जुलाई को मुंबई में होगा. 'द ओडिसी' भारत में प्रीमियर होने वाली क्रिस्टोफर नोलन की पहली फिल्म होगी. फिल्म की रिलीज से पहले, ऑस्कर विजेता डायरेक्टर और हॉलीवुड स्टार मैट डेमन और टॉम हॉलैंड अपने ग्लोबल टूर के तहत मुंबई पहुंच गए है. सोशल मीडिया पर ऑस्कर विजेता फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन, 'स्पाइडर-मैन' टॉम हॉलैंड और मैट डेमन का वीडियो सामने आया है. पैपराजी ने सोशल मीडिया पर हॉलीवुड सितारों की झलक अपलोड की है. एक वीडियो में क्रिस्टोफर और मैट डेमन को हाई सिक्योरिटी के बीच होटल के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है. वे कार से उतरकर सीधे होटल के अंदर चले गए. एक दूसरे में स्पाइडर-मैन फेम एक्टर को देखा गया. व्हाइट टी-शर्ट, बेज कलर की जैकेट और ब्लैक पैंट में वह काफी कूल लग रहे थे. होटल के अंदर जाने से पहले एक्टर ने हाथ हिलाकर मीडिया का अभिवादन किया. इससे पहले टॉम को मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर देखा गया. वायरल हो रहे वीडियो में उन्हें कार से वहां से निकलते हुए देखा जा सकता है, हालांकि उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था.