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'द ओडिसी' की 3,400 रु में बिक रही टिकट, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 'ओपेनहाइमर' का रिकॉर्ड तोड़ेगी फिल्म?

'द ओडिसी' की 3,400 रु में बिक रही टिकट ( POSTER )

हैदराबाद: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' भारत में रिलीज होते ही खूब चर्चा बटोर रही है. फिल्म भारत में पहले दिन मोटा कलेक्शन करने जा रही है. आज 17 रिलीज हुई फिल्म की भारत में एडवांस बुकिंग तगड़ी रही और वटिकटों की कीमत 150 रुपये से लेकर प्रीमियम सीटों के लिए 3,400 रुपये तक बताई जा रही है. उम्मीद है कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर की तरह द ओडिसी भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता के झंडे गाड़ने के लिए तैयार हैं. फिल्म 'द ओडिसी' की टिकट भारत में 8 जून से बिकना शुरू हो गई थी, यानी फिल्म की रिलीज डेट से एक महीने पहले से ही टिकट बिक्री चालू हुई थई. कुछ जगहों पर सबसे कम टिकटों की कीमत लगभग 150 रुपये, जबकि प्रीमियम रिक्लाइनर और आईमैक्स टिकट काफी महंगे मिले. पुणे के INOX मेगाप्लेक्स में 'द ओडिसी' के लिए रिक्लाइनर सीटों की कीमत 3,400 रुपये है. मुंबई के लोअर परेल स्थित PVR ICON, फीनिक्स पैलेडियम में रिक्लाइनर टिकट 3,100 रुपये में मिल रही हैं. दिल्ली-एनसीआर के प्रिया स्थित PVR IMAX विद लेजर के टिकट 2,500 रुपये में बिक रहे हैं.