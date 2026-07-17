'द ओडिसी' की 3,400 रु में बिक रही टिकट, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 'ओपेनहाइमर' का रिकॉर्ड तोड़ेगी फिल्म?
'ओपेनहाइमर' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 131.73 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. यह फिल्म भी नोलन ने डायरेक्ट की थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 1:50 PM IST
हैदराबाद: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' भारत में रिलीज होते ही खूब चर्चा बटोर रही है. फिल्म भारत में पहले दिन मोटा कलेक्शन करने जा रही है. आज 17 रिलीज हुई फिल्म की भारत में एडवांस बुकिंग तगड़ी रही और वटिकटों की कीमत 150 रुपये से लेकर प्रीमियम सीटों के लिए 3,400 रुपये तक बताई जा रही है. उम्मीद है कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर की तरह द ओडिसी भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता के झंडे गाड़ने के लिए तैयार हैं.
फिल्म 'द ओडिसी' की टिकट भारत में 8 जून से बिकना शुरू हो गई थी, यानी फिल्म की रिलीज डेट से एक महीने पहले से ही टिकट बिक्री चालू हुई थई. कुछ जगहों पर सबसे कम टिकटों की कीमत लगभग 150 रुपये, जबकि प्रीमियम रिक्लाइनर और आईमैक्स टिकट काफी महंगे मिले.
पुणे के INOX मेगाप्लेक्स में 'द ओडिसी' के लिए रिक्लाइनर सीटों की कीमत 3,400 रुपये है. मुंबई के लोअर परेल स्थित PVR ICON, फीनिक्स पैलेडियम में रिक्लाइनर टिकट 3,100 रुपये में मिल रही हैं. दिल्ली-एनसीआर के प्रिया स्थित PVR IMAX विद लेजर के टिकट 2,500 रुपये में बिक रहे हैं.
बेंगलुरु में, सिनेपोलिस नेक्सस शांतिनिकेतन में एक टिकट की कीमत 1,950 रुपये है, जबकि आईएनओएक्स साउथ सिटी मॉल में टिकट की कीमत 1,240 रुपये है. कुछ स्थानों पर शो सुबह 8:20 बजे से शुरू होते हैं और लास्ट शो रात 11:55 बजे तक चलते हैं.
टिकटों के बढ़ते दामों को लेकर कहा जा सकता है कि भारत में क्रिस्टोफर की सिनेमैटिक दुनिया के लोग कितने दीवाने हैं. आपको बता दें, द ओडिसी पूरी तरह से आईमैक्स फिल्म कैमरों से शूट की गई दुनिया की पहली फिल्म है और इसके वर्ल्ड प्रीमियर में शामिल हुए क्रिटिक्स पहले ही इसका शानदार रिव्यू कर चुके हैं.
फिल्म की कहानी खुद क्रिस्टोफर नोलन ने लिखी है और उन्होंने इसका निर्देशन किया है. द ओडिसी होमर के प्राचीन ग्रीक महाकाव्य पर आधारित है. फिल्म में मैट डेमन ने इथाका के राजा ओडीसियस की भूमिका निभा रहे हैं और ट्रोजन युद्ध के बाद उनकी खतरनाक घर वापसी के सफर को दिखा रहा है.
ऐनी हैथवे ने ओडीसियस की पत्नी पेनेलोप की भूमिका में हैं, जबकि टॉम हॉलैंड उनके बेटे टेलीमाकस का किरदार कर रहे हैं. रॉबर्ट पैटिनसन, लुपिता न्योंगो, सामंथा मॉर्टन, जेंडाया और चार्लीज थेरॉन भी इस फिल्म के अहम कलाकारों में शामिल हैं.