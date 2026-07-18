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'द ओडिसी' बजट और कास्ट फीस: टॉम हॉलैंड से मैट डेमन तक जानें किस स्टार ने कितना किया चार्ज

'द ओडिसी' में इस एक्टर ने सबसे ज्यादा फीस ली है और तकरीबन सभी स्टार ने अपनी फीस में कटौती की है.

The Odyssey cast fees
'द ओडिसी' बजट और कास्ट फीस (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 12:22 PM IST

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हैदराबाद: निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की हालिया रिलीज फिल्म 'द ओडिसी' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ग्रीक पौराणिक कथा ओडिसी पर आधारित यह भव्य फिल्म 17 जुलाई, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अपने विशाल बजट के कारण फिल्म जगत में जबरदस्त उत्साह पैदा कर रही है. बताया जाता है कि फिल्म का बजट 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर है और इसे छह देशों में विशेष रूप से निर्मित आईमैक्स 70 मिमी कैमरों से फिल्माया गया है. यही फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है. इस बीच, फिल्म के कलाकारों की फीस का भी खुलासा हो गया है. खबरों के अनुसार, मुख्य अभिनेता मैट डेमन को सबसे अधिक फीस मिली है, जबकि बाकी कलाकारों ने दिग्गज निर्देशक के साथ काम करने के लिए अपने फीस में कटौती की, जो हॉलीवुड में एक आम बात है.

ऐनी हैथवे (पेनेलोप)

द डार्क नाइट राइज और इंटरस्टेलर के बाद नोलन के साथ फिर से काम कर रही ऐनी हैथवे ने इथाका की रानी पेनेलोप की भूमिका के लिए लगभग 4-5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (38-48 करोड़ रुपये) बतौर फीस ली है.

टॉम हॉलैंड (टेलेमैकस)

ओडीसियस के बेटे, टेलीमैकस की भूमिका निभाने के लिए हॉलैंड को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 96 करोड़ रुपये) फीस मिली है. यह मार्वल और अन्य स्टूडियो में मिलने वाली उनकी सामान्य कमाई से काफी कम थी.

मैट डेमन (ओडीसियस)

फिल्म में इथाका के राजा ओडीसियस की भूमिका निभाने वाले डेमन को कथित तौर पर कलाकारों में सबसे अधिक वेतन मिला. उन्हें लगभग 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (145 करोड़ रुपये) फीस मिली है. उनके जैसे कद के एक प्रमुख अभिनेता के लिए, जो आमतौर पर प्रति फिल्म 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक कमा सकते हैं, यह नोलन के लिए एक बहुत बड़ी कटौती थी.

रॉबर्ट पैटिनसन (एंटिनस)

पेनेलोप के प्रेमी और मुख्य खलनायक एंटिनस की भूमिका निभाने वाले रॉबर्ट पैटिनसन को उनकी भूमिका के लिए 5-7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (48-67 करोड़ रुपये) का बतौर फीस मिली है.

जेंडाया (एथेना)

जेंडाया ने देवी एथेना की भूमिका में अपनी स्टार पावर और शालीनता का परिचय दिया, जिसके लिए उन्होंने 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (48 करोड़ रुपये) चार्ज किया है.

लुपिता न्योंगो (ट्रॉय की हेलेन और क्लिटेम्नेस्ट्रा)

क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लुपिता को 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (14-28 करोड़ रुपये) में कॉन्टैक्ट किया गया था.

चार्लीज थेरॉन (कैलिप्सो)

अमर जलपरी की भूमिका निभाने वाली चार्लीज थेरॉन ने अनुमानित तौर पर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (38-67 करोड़ रुपये) के बीच कमाई की है.

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