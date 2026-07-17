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द ओडिसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 प्रेडिक्शन: भारत में पहले दिन होगा इतना कलेक्शन, फिर चलेगा क्रिस्टोफर नोलन का जादू?

फिल्म ने रिलीज से पहले ही शानदार पॉुलैरिटी हासिल कर ली है. ब्लॉक बुकिंग समेत एडवांस बुकिंग 10 करोड़ रुपये से अधिक हुई थी, जिसमें आईमैक्स, 4डीएक्स और अन्य बड़े स्क्रीन जैसे प्रीमियम फॉर्मेट में जबरदस्त डिमांड देखने को मिली. क्रिस्टोफर नोलन के फैंस प्रीमियम टिकट कीमतों और अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफलता की संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं.

सैकनिल्क के अनुसार, 'द ओडिसी' भारत में अपने पहले दिन 20 करोड़ रुपये से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन करने जा रही है और यदि पूरे दिन स्पॉट बुकिंग मजबूत बनी रहती है तो यह 25 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी छू सकती है.

हैदराबाद: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' आखिरकार सिनेमाघरों में आ चुकी है और अब सबकी निगाहें इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं. जबरदस्त एडवांस दर्शकों के बीच उत्साह और शानदार शुरुआती रिव्यू के दम पर, इस पौराणिक महाकाव्य से इस साल भारत में हॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक होने की उम्मीद है.

शुरुआती लाइव ट्रैकिंग से पता चलता है कि फिल्म ने लगभग 2,991 शो से अब तक करीब 3.12 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है, जिसमें कुल ऑक्यूपेंसी 42.8 प्रतिशत है. ये शुरुआती आंकड़े हैं और जैसे-जैसे और शो समाप्त होंगे और शाम व रात के शो की ऑक्यूपेंसी जोड़ी जाएगी, वैसे-वैसे इसमें काफी वृद्धि होने की उम्मीद है.

वर्ल्डवाइड भी संभावनाएं उतनी ही आशाजनक हैं. विदेशी मीडिया के अनुमानों के अनुसार, द ओडिसी के उत्तरी अमेरिका में अपने शुरुआती वीकेंड में 90-100 मिलियन डॉलर कमाने की उम्मीद है, जबकि विश्व स्तर पर इसका कलेक्शन 200 मिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है. बॉक्स ऑफिस प्रो के कुछ अनुमानों के अनुसार, वर्ल्डवाइड ओपनिंग 220 मिलियन डॉलर से भी अधिक हो सकती है, जिससे यह क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन के अलावा अब तक की सबसे बड़ी डेब्यू फिल्म बन जाएगी.

इन अनुमानों के पीछे एक प्रमुख कारण आईमैक्स स्क्रीनिंग की असाधारण डिमांड है. 'द ओडिसी' पूरी तरह से आईमैक्स फिल्म कैमरों से शूट की गई पहली प्रमुख फीचर फिल्म है, और कई 70mm आईमैक्स स्क्रीनिंग रिलीज से काफी पहले ही बिक गईं. प्रीमियम फॉर्मेट की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ-साथ भारत में भी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है.

इस फिल्म से अपार उम्मीदें हैं क्योंकि यह फिल्म 'ओपेनहाइमर' के बाद नोलन की पहली निर्देशित फिल्म है. 'ओपेनहाइमर' एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसने बेस्ट फिल्म समेत सात अकादमी पुरस्कार जीते. 'ओपेनहाइमर' 21 जुलाई, 2023 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले दिन सभी भाषाओं में लगभग 14.5 करोड़ रुपये का नेट लाभ कमाया है.

होमर के ग्रीक महाकाव्य पर आधारित यह फिल्म, मैट डेमन द्वारा अभिनीत राजा ओडीसियस की कहानी बताती है, जो ट्रोजन युद्ध के बाद दस साल की खतरनाक घर वापसी यात्रा पर निकलते हैं. रास्ते में, उनका सामना साइक्लोप्स पॉलीफेमस, सायरन और कैलिप्सो जैसे पौराणिक जीवों से होता है. लगभग तीन घंटे की इस फैंटेसी एडवेंचर फिल्म को भारत में 'ए' सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया है. लगभग 25 करोड़ डॉलर के बजट के साथ, 'द ओडिसी' फिल्म निर्माता की अब तक की सबसे महंगे प्रोजेक्ट बताया जा रहा है.