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'द मोंक एंड द वॉरियर', 2 ऐसे नायकों की कहानी, बड़ी अनुठी हैं इनकी 'प्रेम कहानी', जानिए महेश दत्तानी की जुबानी

दत्तानी बताते हैं, "अक्सर विजेता को नायक के रूप में देखा जाता है, जबकि अहिंसा का मार्ग चुनने वाले को बेकार व्यक्तित्व के रूप में समझा जाता है'. वे आगे बताते हैं कि नाटक का विचार जोनाथन ताइकिना टेलर से आया, मैं जोनाथन को अपने एक दोस्त अक्षय गांधी के जरिए जानता था, जिन्होंने न्यूयॉर्क में उनके साथ पढ़ाई की थी. मैंने न्यूयॉर्क में उनके द्वारा निर्मित 'हेलेन ऑफ ट्रॉय' नाटक को भी देखा था और जब वे भारत में थे, तब मैंने उन्हें एक वर्कशॉप आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया था. हम संपर्क में रहे और एक दिन उन्होंने मुझे एक पत्र भेजकर इस नाटक को लिखने का अनुरोध किया'.

भारत से लेकर चिली और ऑस्ट्रेलिया तक, इस नाटक के निर्माण में दुनिया भर के कलाकार शामिल हैं. इनमें सचिन रविंद्रन, प्रेथोरा, कैटलिन जॉर्ज, मंजरी के, जुआन डिएगो बोनिला और हर्ष थाराड शामिल हैं. फिनलैंड के संगीतकार ईरो हैमेनीमी ने संगीत तैयार किया है, साथ ही चिली के संगीतकार और वाद्य वादक टॉमस कैरास्को गुबरनाटिस और भारतीय संगीतकार और अभिनेता प्रसून भार्गव भी परफॉर्मेंस देंगे. नाटक की शुरुआत सिकंदर महान और एक बौद्ध भिक्षु के बीच एक ऐतिहासिक रूप से सटीक मुलाकात से होती है, जो एक प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है और संस्कृति, स्थान और समय की सीमाओं को पार करते हुए सदियों और सभ्यताओं के समलैंगिक इतिहास को एक साथ पिरोती है.

ब्रुकलिन स्थित निर्देशक जोनाथन ताइकिना टेलर के साथ एक अंतर-सांस्कृतिक सहयोग से निर्मित यह अभिनव नाटक आधुनिक दर्शकों के लिए इतिहास, संस्कृति और समय को जोड़ने का प्रयास करता नजर आता है, जैसा कि दत्तानी बताते हैं, 'यह हमारे पास्ट को वर्तमान से जोड़ता है. सदियों और संस्कृतियों की कहानियों के जरिए, दर्शक किसी एक कहानी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि विभिन्नताओं में एक साथ आने के एक क्रांतिकारी सोच को पैदा करेंगे.

यह भारतीय संस्कृति का एक पारंपरिक हिस्सा है. यह नाटक सिकंदर महान और बोधिसत्व के मिलन की एक साहसिक कहानी है. एक विश्व को जीतने की चाह रखता है, जबकि दूसरा किसी चीज की कमी न होने की कामना करता है. यह जिज्ञासा और इच्छा का अंतर्संबंध है, महत्वाकांक्षा और मोक्ष के बीच संघर्ष है, और एक खिलते रिश्ते का सपना है. मुंबई के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में चल रहे इस नाटक का केंद्र बिंदु यह विचार है कि "योद्धा में भी भिक्षु होता है और भिक्षु में भी योद्धा," जिसका उद्देश्य इच्छा और वैराग्य की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देना है.

फेमस नाटककार महेश दत्तानी का नया नाटक, 'द मोंक एंड द वॉरियर', सिकंदर महान और एक बौद्ध भिक्षु के बीच एक काल्पनिक मुलाकात की कहानी को दिखाता है, जो दर्शकों को भारत के समलैंगिक इतिहास की एक काल्पनिक, सिलसिलेवार सफर पर ले जाता है. यह नाटक चंद्रावती और मालवती, शम्स और रूमी जैसी कई लोककथाओं की याद दिलाता है और एक ऐसा विचार पेश करता है जिसे कुछ लोग काफी क्रांतिकारी कह सकते हैं: समलैंगिकता कोई पश्चिमी अवधारणा नहीं है.

सुपरजियोग्राफिक्स के कलात्मक निर्देशक टेलर कहते हैं कि 2019 में नेपाल और भारत की यात्रा के दौरान ही उन्हें 'द मोंक एंड द वॉरियर' का विचार आया. जब मैं बेंगलुरु आया, तो मेरी मुलाकात क्वीर समुदाय के लोगों से हुई. मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे नाटक पर काम करूं जो यह दिखाए कि किस प्रकार क्वीरनेस औपनिवेशिक मानसिकता का पक्ष कर सकती है. टेलर को अलेक्जेंडर के बारे में एक कहानी याद आती है, जिसे एक फेमस पश्चिमी समलैंगिक कहा जाता है, जो भारत में प्रवेश करने पर भिक्षुओं के एक समूह से मिलता है. एक दुनिया को जीतना चाहता था जबकि दूसरा किसी चीज की लालसा नहीं रखता था. दत्तानी कहते हैं, 'मेरे लिए, समलैंगिक वह व्यक्ति है जो जीने और प्यार करने का अपना तरीका खुद बनाता है.

कहानी लिखने में कितना समय लगा?

दत्तानी को पटकथा लिखने में 18 महीने लगे. 'बंदर और मगरमच्छ' और 'चंद्रावती और मालवती' जैसी कहानियां उनके इस काम में शामिल होने से पहले वर्कशॉप में सामने आई थीं. वे कहते हैं, "मैं चाहता था कि ये कहानियां सिकंदर और भिक्षु के बीच के रिश्ते को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं'.

डॉक्यूमेंट्री सिनेमा में मास्टर डिग्री प्राप्त चिली के अभिनेता और निर्देशक जुआन डिएगो बोनिला, जो अलेक्जेंडर की भूमिका निभा रहे हैं, कहते हैं, 'जब मैंने पटकथा पढ़ी, तो मैं सोच रहा था कि इस किरदार के बारे में मेरा क्या नजरिया होगा क्योंकि अलेक्जेंडर के बारे में बहुत सी कहानियां हैं और इस मामले में विचार दुनिया को जीतने का था. मैंने इतिहास का अध्ययन किया और उन विभिन्न अभिनेताओं के अलग-अलग संस्करणों को पढ़ा जिन्होंने अलेक्जेंडर की भूमिका निभाई है.

अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के अलावा, इस नाटक में फिनिश संगीतकार एरो हैमेनीमी द्वारा रचित लाइव संगीत भी शामिल है, जो पश्चिमी शास्त्रीय संगीत को दक्षिण भारतीय परंपराओं से जोड़ने के लिए जाने जाते हैं. मैं अक्सर अपने संगीतकार के काम की तुलना एक दर्जी के काम से करता हूं और मेरा विचार यह है कि एक संगीतकार के रूप में मेरा काम उनके माप लेना और कुछ ऐसा बनाना है जो उन्हें अच्छा दिखाए, क्योंकि तभी वे प्रदर्शन करना पसंद करेंगे'.

दत्तानी, जिन्होंने संगीत के लिए जापानी प्रशिक्षण पद्धति सुजुकी और अभिनय की गति-आधारित तकनीक व्यूप्वाइंट्स में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इस एकीकरण को नाट्य अनुभव का केंद्र मानते हैं. उनका कहना है, 'मेरे लिए, पटकथा में दृश्य और संगीत संबंधी प्रस्ताव नाट्यकला का एक अनिवार्य हिस्सा हैं. मैंने गानों के बोल भी लिखे हैं - अगर मुझे अपनी उपलब्धि पर गर्व करने की अनुमति हो तो कह सकता हूं कि यह एक नई उपलब्धि है. प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार (1998) से सम्मानित दत्तानी ने भारत में समकालीन रंगमंच को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. 1988 में व्यंग्यात्मक नाटक 'वेयर देयर इज ए विल' से अपने पदार्पण के बाद से, उन्होंने धार्मिक कट्टरता, समलैंगिकता, बाल शोषण और लैंगिक भेदभाव जैसे विषयों को साहसपूर्वक उजागर किया है.

उनकी रचनाओं में डांस लाइक अ मैन, तारा, ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई और गौहर शामिल हैं. इसके अलावा, फाइनल सॉल्यूशंस, ब्रेवली फॉट द क्वीन, थर्टी डेज इन सितंबर और द बिग फैट सिटी भी उनकी रचनाएं हैं. उनके नाटकों का निर्देशन अरविंद गौर, एलिक पद्मसी और लिलेट दुबे जैसे प्रख्यात निर्देशकों ने किया है. महेश टेलर अपने नाटक 'द मोंक एंड द वॉरियर' के बारे में बताते हैं कि हालांकि उनका पिछला नाटक 'ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई' भी समलैंगिक प्रेम पर बेस्ड था, लेकिन दोनों नाटक बहुत अलग हैं. पहला नाटक अंतर्वैयक्तिक नाटक है, जबकि यह नाटक कविता पर आधारित है, जिसमें कहानियां जीवन यात्रा के लिए रूपक बन जाती हैं। टेलर कहते हैं, "द मोंक एंड द वॉरियर एक उत्सव भी है. मुझे उम्मीद है कि दर्शक कुछ खुशी लेकर जाएंगे. अंत में वे कहते हैं, "आइए और एक ऐसी प्रेम कहानी देखिए, जिसका सच्चा नायक शांति है'.