'द केरल स्टोरी 2' के मेकर्स को लगा तगड़ा झटका, 27 फरवरी को रिलीज नहीं होगी फिल्म, कोर्ट ने लगाई रोक

'द केरल स्टोरी 2' के मेकर्स को केरल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है.

High Court The Kerala Story 2
केरल हाई कोर्ट/'द केरल स्टोरी 2' (IANS/Poster)
Published : February 26, 2026 at 3:50 PM IST

हैदराबाद: 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से एक दिन पहले मेकर्स को एक तगड़ा झटका लगा है. केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार, 26 फरवरी को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार दोपहर को, द केरल स्टोरी 2 की रिलीज से एक दिन पहले केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है. फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इस डेवलपमेंट पर कोई जवाब नहीं दिया है. फिल्म पर सांप्रदायिक फूट डालने और राज्य को नेगेटिव तरीके से दिखाने का आरोप लगाया गया था.

यह फिल्म शुक्रवार यानी 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी थीम और सेंसिटिव मुद्दों को दिखाने को लेकर पहले ही काफी बहस छिड़ गई थी. पिटीशनर्स ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि इसका कंटेंट सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकता है और पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकता है.

दलीलों पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने अंतरिम रोक का आदेश दिया, जिससे अगले दो हफ्तों तक थिएटर्स में फिल्म की रिलीज पर रोक लग गई. यह फैसला फिल्म के प्रोड्यूसर्स के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट में भारी इंवेस्ट किया था. कई सेंटर्स में एडवांस बुकिंग अब कैंसल होने या रिफंड होने की उम्मीद है, जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेस और बढ़ जाएगा.

इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इस तरह के आखिरी समय में कोर्ट के दखल से फिल्म के कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट पर काफी असर पड़ सकता है, खासकर तब जब विवाद उसकी मार्केटिंग मोमेंटम का हिस्सा बन जाए. हालांकि कोर्ट ने केस के मेरिट पर आखिरी फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन अंतरिम ऑर्डर से पता चलता है कि उसे आगे की जांच तक रिलीज रोकने के लिए काफी आधार मिले हैं. स्टे पीरियड के दौरान इस मामले पर डिटेल में सुनवाई होने की उम्मीद है.

