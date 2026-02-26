ETV Bharat / entertainment

'द केरल स्टोरी 2' के मेकर्स को लगा तगड़ा झटका, 27 फरवरी को रिलीज नहीं होगी फिल्म, कोर्ट ने लगाई रोक

केरल हाई कोर्ट/'द केरल स्टोरी 2' ( IANS/Poster )

हैदराबाद: 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से एक दिन पहले मेकर्स को एक तगड़ा झटका लगा है. केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार, 26 फरवरी को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार दोपहर को, द केरल स्टोरी 2 की रिलीज से एक दिन पहले केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है. फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इस डेवलपमेंट पर कोई जवाब नहीं दिया है. फिल्म पर सांप्रदायिक फूट डालने और राज्य को नेगेटिव तरीके से दिखाने का आरोप लगाया गया था. यह फिल्म शुक्रवार यानी 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी थीम और सेंसिटिव मुद्दों को दिखाने को लेकर पहले ही काफी बहस छिड़ गई थी. पिटीशनर्स ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि इसका कंटेंट सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकता है और पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकता है.