3 राज्य, 3 कहानियां और प्यार के नाम पर धर्मांतरण, 'द केरल स्टोरी 2' के ट्रेलर में दिखा इस्लामीकरण का खौफनाक मंजर

'द केरल स्टोरी 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म में अल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया लीड रोल में हैं.

The Kerala Story 2 Goes Beyond
'द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 17, 2026 at 4:29 PM IST

हैदराबाद: अदा शर्मा स्टारर 'द केरल स्टोरी' 2023 में रिलीज हुई थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही. अब, मेकर्स 'द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' नाम का एक सीक्वल लेकर आ रहे हैं. इसे नेशनल अवॉर्ड-विनिंग फिल्ममेकर कामाख्या नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है. मेकर्स ने आज, 17 फरवरी को 'द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' का ट्रेलर जारी किया. फिल्म के ट्रेलर के मैसेज ने सनसनी मचा दी है.

सनसाइन पिक्चर ने मंगलवार को 'द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' का ट्रेलर लॉन्च किया है. इसे इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'उन्होंने हमारी बेटियों को टारगेट किया. उन्होंने उनका भरोसा तोड़ा. उन्होंने उनका भविष्य चुरा लिया. इस बार, हम चुप नहीं रहेंगे. कहानी आगे तक जाती है. इस बार सहेंगे नहीं… लड़ेंगे. द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का ट्रेलर अब आ गया है. 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में.'

'द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' के ट्रेलर की शुरुआत एक टारगेट से होता है, जिसमें एक शख्स कहता है कि अगले 25 सालों में पूरा भारत एक इस्लामिक स्टेट होगा और पूरे भारत में शरिया लागू होगा. फिर कहानी राजस्थान में बदल जाती है, जहां एक हिंदू परिवार पुलिस स्टेशन जाता है और आरोप लगाता है कि उनकी 16 साल की बेटी को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया है.

फिर अगला सीन मध्य प्रदेश का होता है, जहां एक जवान हिंदू लड़की को झूठे बहाने से शादी के लिए बहला-फुसलाकर धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है. इसके बाद केरल की स्टोरी आती है, जहां एक मुस्लिम आदमी अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का प्रपोजल देता है. जब वह धर्म बदलने से मना कर देती है, तो मामला बिगड़ जाता है, जिससे धर्म और अपनी पसंद के बीच टकराव पैदा हो जाता है.

तीसरा हिस्सा दर्शकों को केरल वापस ले जाता है। एक मुस्लिम आदमी अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का प्रपोज़ल देता है। जब वह साफ-साफ कहती है कि वह धर्म नहीं बदलेगी, पहले तो वह मान जाता है, लेकिन बाद में उसे बीफ खाने के लिए मजबूर किया जाता है और वह और उसका परिवार उसे बंदी बना लेते हैं. ट्रेलर में जबरदस्ती धर्म बदलने वाले टॉर्चर और उनके परिवारों की अपनी बेटियों को घर वापस लाने की लड़ाई की डरावनी झलक दिखाई गई है.

कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन और विपुल अमृतलाल शाह और सनशाइन पिक्चर्स के सपोर्ट में बनी 'द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' तीन लड़कियों पर आधारित है, जिनका रोल उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा ने किया है.तीन मुस्लिम आदमियों के साथ उनके रिश्ते फिल्म का फोकस हैं.ट्रेलर से पता चलता है कि यह धर्म बदलने का एक सोचा-समझा एजेंडा है. ट्रेलर में तीन राज्यों की तीन कहानी दिखाई गई है. इस्लामीकरण के खौफनाक मंजर को दिखाने वाली यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

