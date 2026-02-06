ETV Bharat / entertainment

'जब हकीकत और फिल्म की कहानी आपस में मिल जाएं', अस्फारुल हक मामला बना 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का आईना

Etv 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड ( POSTER )

हैदराबाद: विपुल अमृतलाल शाह और सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड की मोस्ट अवेटेड फिल्म द केरल स्टोरी 2, जिसका आधिकारिक टाइटल बियॉन्ड द केरल स्टोरी है. एक बार फिर यह कहानी असली जिंदगी से जुड़ी सच्ची बातें दिखाएगी. इसमें असली पीड़ितों की आवाज, सबके सामने होते हुए भी छिपी सच्चाइयां और हमारे ही आसपास की कहानियां सामने आती हैं. नई कलाकारों को मुख्य किरदारों में लिया गया है, जिनका अभिनय बहुत सरल, सच्चा और भारत की जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ लगता है. पुलिस ने एक शख़्स, जिसे अस्फारुल हक के रूप में पहचाना गया है, को कथित तस्करी और शोषण रैकेट के संबंध में गिरफ्तार किया है. जांचकर्ताओं के अनुसार आरोपी पर महिलाओं के साथ दोस्ती करने के लिए झूठी पहचान का इस्तेमाल करने और बाद में उन्हें ब्लैकमेल और शोषित करने का शक है. पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है.