'जब हकीकत और फिल्म की कहानी आपस में मिल जाएं', अस्फारुल हक मामला बना 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का आईना

असल जिंदगी की यह घटना बिल्कुल विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड का आईना लगती है.

The Kerala Story 2 Goes Beyond
Etv 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 6, 2026 at 12:10 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: विपुल अमृतलाल शाह और सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड की मोस्ट अवेटेड फिल्म द केरल स्टोरी 2, जिसका आधिकारिक टाइटल बियॉन्ड द केरल स्टोरी है. एक बार फिर यह कहानी असली जिंदगी से जुड़ी सच्ची बातें दिखाएगी. इसमें असली पीड़ितों की आवाज, सबके सामने होते हुए भी छिपी सच्चाइयां और हमारे ही आसपास की कहानियां सामने आती हैं. नई कलाकारों को मुख्य किरदारों में लिया गया है, जिनका अभिनय बहुत सरल, सच्चा और भारत की जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ लगता है.

पुलिस ने एक शख़्स, जिसे अस्फारुल हक के रूप में पहचाना गया है, को कथित तस्करी और शोषण रैकेट के संबंध में गिरफ्तार किया है. जांचकर्ताओं के अनुसार आरोपी पर महिलाओं के साथ दोस्ती करने के लिए झूठी पहचान का इस्तेमाल करने और बाद में उन्हें ब्लैकमेल और शोषित करने का शक है. पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है.

असल जिंदगी की यह घटना बिल्कुल विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड का आईना लगती है, जिसमें तीन हिंदू लड़कियों के साथ होने वाली गुप्त साजिश और शोषण की कहानी दिखाई गई है.

जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे मासूम महिलाओं को धोखे और झूठी पहचान के माध्यम से फंसाया जाता है, वहीं अस्फारुल हक के मामले में भी महिलाओं को झूठी पहचान के जरिए दोस्ती कर ब्लैकमेल और शोषित करने का आरोप सामने आया है. यह हकीकत और फिल्म की कहानी के बीच चौंकाने वाला मेल दर्शाती है और यह दिखाती है कि कभी-कभी रील लाइफ और रियल लाइफ के बीच की दूरियां बेहद कम हो जाती हैं.

इस बीच, फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है. फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक कमाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित है और यह तीन हिंदू लड़कियों की डरावनी कहानी को उजागर करती है, जो अपने प्रेम संबंधों के माध्यम से धार्मिक परिवर्तन की गुप्त साजिश का सामना करती हैं. फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है और पहले से ही दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर रही है.

