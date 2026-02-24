ETV Bharat / entertainment

'द केरल स्टोरी 2' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, लगे 16 कट, रेप, किसिंग जैसी सीन पर दी ये हिदायत

'द केरल स्टोरी 2' ( Poster )

हैदराबाद: 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' अपने ट्रेलर रिलीज के बाद से ही विवादों से घिरा हुआ. फिल्म के खिलाफ रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं. इसी बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेशन के साथ पास कर दिया है. हालांकि मेकर्स को फिल्म में 16 कट्स लगाने या बदलाव करने को कहा है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सीबीएफसी ने 'द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' के मेकर्स को फिल्म में लगभग 16 कट या बदलाव करने के लिए कहा है. किसिंग विजुअल्स और रेप सीन को 50 प्रतिशत कम कर दिया गया. एक लिप-लॉक सीन को 7 सेकंड कम करने के लिए कहा गया. रेप सीन को 20 सेकंड छोटा कर दिया गया. एक सीन, जिसमें एक महिला को थप्पड़ मारा जा रहा है, और दूसरा सीन जिसमें एक महिला के सिर पर मारा जा रहा है, दोनों को 2 सेकंड कम कर दिया गया.