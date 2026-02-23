ETV Bharat / entertainment

'द केरल स्टोरी 2' विवाद: डायरेक्टर ने 'प्रोपेगैंडा' के दावों पर दिया करारा जवाब, असली पीड़ितों के परिवार का भी आया बयान

'द केरल स्टोरी 2' के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ( ANI/Poster )

हैदराबाद: 'द केरल स्टोरी 2' ने थिएटर में आने से पहले ही बहस छेड़ दी है. जब से मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है, तब से इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी है. हाल ही में फिल्ममेकर अनुराग कश्यप और एक्टर प्रकाश राज ने इस फिल्म के ट्रेलर की आलोचना की है. तमाम आलोचनाओं के बीच 'द केरल स्टोरी 2' के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह का रिएक्शन आया है. फिल्म का बचाव करते हुए उन्होंने एक चुनौती दे डाली है. वहीं, एक पीड़िता की मां का रिएक्शन भी इस पर आया है. 27 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने एक बार फिर अपने मेकर्स को इसकी कहानी और थीम को लेकर विवादों के केंद्र में ला दिया है. नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म के सब्जेक्ट मैटर और एक फिल्ममेकर के तौर पर अपनी भूमिका को लेकर उठ रही तीखी प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए आलोचनाओं का सीधा जवाब दिया है. समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर ने कहा, 'मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर रहा हूं. मैंने हमेशा ऐसी डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनाई हैं जो समाज की बुराइयों और मुद्दों को दिखाती हैं, ऐसी फिल्में जो सवाल उठाती हैं और लोगों को अपने आस-पास जो हो रहा है, उस पर सोचने के लिए बढ़ावा देती हैं.' उन्होंने अपने काम पर जोर देते हुए कहा, 'मैं कोई भी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री रिलीजकरने से पहले किसी समस्या को अच्छी तरह समझने के लिए हमेशा गहरा रिसर्च करता हूं. मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, मुझ पर भरोसा करें. अगर हमने फिल्म में कुछ भी गलत दिखाया है, तो मैं फिल्म बनाना छोड़ दूंगा.' इसी बीच, प्रोड्यूसर विपुल शाह ने भी प्रोजेक्ट का बचाव किया और साफ किया कि फिल्म केरल को एक राज्य के तौर पर टारगेट नहीं करती है.