अनुराग कश्यप ने 'द केरल स्टोरी 2' को कहा 'प्रोपेगैंडा', 'बीफ' सीन पर दिया ये रिएक्शन, देखें वीडियो
27 फरवरी को रिलीज होने वाली 'द केरल स्टोरी 2' पर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप का रिएक्शन आया है. आइए जानें उन्होंने क्या कहा है.
Published : February 22, 2026 at 6:25 PM IST
मुंबई: 'द केरल स्टोरी' लगभग तीन साल बाद 'द केरला स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' के साथ वापस आ रही है. जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब से यह फिर से चर्चा में आ गया है. मशहर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने द केरल स्टोरी 2 की कड़ी आलोचना की है और इसके मेकर्स पर असलियत से ज्यादा प्रॉफिट को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है.
अनुराग, जो फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में शामिल होने के लिए कोच्चि में थे, को कोच्चि एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट किया. पैप्स ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने द केरल स्टोरी 2 का ट्रेलर देखा है? उन्होंने जवाब दिया, 'द केरला स्टोरी बकवास मूवी है. यह बकवास प्रोपेगैंडा है. पूरी तरह बकवास. ऐसा कौन बीफ खिलाता है? ऐसा कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता है. बकवास पिक्चर है. इसे बकवास कहते हैं.'
वह बस यहीं नहीं रुके. उन्होंने फिल्ममेकर्स के बारे में भी बोला. उन्होंने कहा, 'वे बस पैसा कमाना चाहते हैं और सबको खुश करना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं. फिल्म बनाने वाला लालची आदमी है. वह बस पैसा कमाना चाहता है.'
फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया है कि जवान हिंदू लड़कियों को दूसरे धर्म में शादी करने के लिए बहलाया जाता है, और फिर उन पर हमला किया जाता है, उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं और उन्हें दूसरा धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है.
ट्रेलर ने जोरदार बहस छेड़ दी है. गुरुवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने फिल्म की आलोचना करते हुए इसे 'झूठा प्रोपेगैंडा' और 'जहरीला' बताया. वहीं, पिछले हफ्ते, केरल हाई कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' के प्रोड्यूसर्स को एक रिट पिटीशन के बारे में नोटिस दिया, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) से फिल्म के सर्टिफिकेशन को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने यह उस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए किया, जिसमें टीजर और ट्रेलर पर आपत्ति जताई गई है.
फिल्म को सेंसर बोर्ड से यू/ए सर्टिफिकेट मिला है. मेकर्स ने सर्टिफिकेशन का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे छोटे दर्शक भी फिल्म देख पाएंगे. द केरल स्टोरी 2 में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा लीड रोल में हैं. फिल्म 27 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है.