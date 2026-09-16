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'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 5 का एलान, इस दिन से दिखेगी 'हंसी का त्योहार' की झलक, देखें प्रोमो

नेटफ्लिक्स ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 5 का एलान कर दिया है. साथ ही, शो की स्ट्रीमिंग डेट से भी पर्दा हटाया है.

The Great Indian Kapil Show season 5
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 5 (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 1:42 PM IST

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हैदराबाद: कपिल शर्मा के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 5 का एलान हो गया है. मेकर्स ने आज, 16 सितंबर को शो का एक शानदार प्रोमो जारी किया है और बताया कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' अपने 5वें सीजन के साथ वापस आ रहा है. इस बार शो का थीम 'हंसी का त्योहार' रखा गया है.

बुधवार को नेटफ्लिक्स ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के पांचवें सीजन के साथ कपिल शर्मा और उनकी मशहूर कॉमेडी टीम की झलक शेयर की है. नया सीजन 26 सितंबर को शुरू होगा और त्योहारों के मौसम में लोगों को एंटरटेन करेगा. शो प्रोमो जारी करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'ढोल, नगाड़ा, सब बजेगा क्योंकि हंसी का त्योहाहार अब नेटफ्लिक्स पर सजेगा. देखिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5, 26 सितंबर से रात 8 बजे सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.'

प्रोमो के अनुसार, 5वें सीजन में कपिल शर्मा के साथ सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू वापसी करेंगे. इस शो में सेलिब्रिटीज के साथ बातचीत, कॉमेडी स्केच, मजाक-मस्ती और हंसी में एक-दूसरे की टांग खिंचाई का सिलसिला जारी रहेगा.

इस बार शो को 'हंसी का त्योहार' के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसमें कॉमेडी, त्योहारों का जश्न और परिवार के साथ एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा.मेहमानों की लिस्ट में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी मशहूर हस्तियां, चर्चा में रहने वाले लोग और जानी-मानी शख्सियतें शामिल हो सकती हैं.

एक और सीजन के लिए वापसी के बारे में बात करते हुए कपिल शर्मा ने कहा, 'हर सीजन में हमें लगता है कि हमने काफी मस्ती कर ली है, और फिर हमें एहसास होता है कि अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यही चीज हमें आगे बढ़ाती है. दुनिया भर में हमारे दर्शकों ने नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को जो प्यार दिया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं. इस बार हम आने वाले त्योहारों को पूरे दिल से मनाएंगे. चाहे वो दिवाली हो या क्रिसमस. बस अर्चना जी से लिफाफे दूर रखिएगा, बाकी हम हंसी का त्योहार तो लेकर आ ही रहे हैं.'

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