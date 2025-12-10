ETV Bharat / entertainment

द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4: बेटी के बर्थडे पर कपिल शर्मा ने नए सीजन का किया एलान, प्रोमो में दिखे नए कॉमेडियन

कपिल शर्मा ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के नए सीजन का एलान किया है. जानें प्रीमियर डेट...

द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4
Published : December 10, 2025 at 4:31 PM IST

मुंबई: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा आज, 10 दिसंबर को अपनी लाडली बेटी अनायरा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर कॉमेडियन ने अपने कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के नए सीजन का एलान किया है और शो के नए किरदारों के साथ प्रीमियर डेट का खुलासा किया है.

बुधवार को कपिल शर्मा ने अपनी बेटी अनायरा के साथ एक तस्वीर प्यारी सी तस्वीर पोस्ट किया और इसे एक प्यारे नोट के साथ जोड़ा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'हैप्पी बर्थडे मेरी लाडो. यकीन नहीं हो रहा कि तुम आज 6 साल की हो रही हो, मैं इतने सालों से लोगों को हंसा रहा हूं लेकिन तुमने मुझे एहसास कराया कि सच्ची खुशी क्या होती है और यही तुम्हारे नाम अनायरा का मतलब भी है. हमारी जिंदगी में खुशी और आनंद लाने के लिए धन्यवाद.'

कॉमेडियन ने आगे लिखा है, 'पापा अभी शूटिंग पर हैं, शूटिंग खत्म करके सीधे तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आएंगे, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अभी के लिए मैं हमारी फोटो पर तुम्हारा पसंदीदा गाना लगा रहा हूं. भगवान मेरी लाडो को आशीर्वाद दे.'

इस पोस्ट से पहले कॉमेडियन ने अपने शो का प्रोमो जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रीमियर की तारीख और किरदारों का खुलासा किया है. प्रोमो जारी करते हुए कपिल शर्मा ने कैप्शन में लिखा है, 'शॉर्ट में, इंडिया के मस्तीवर्स में आपका स्वागत है. द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन देखें, 20 दिसंबर से रात 8 बजे, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है.'

नए सीजन के बारे में बोलते हुए, कॉमेडियन ने कहा, 'हर बार लगता है कि अब तो सब कर लिया, नए सीजन में क्या करूंगा, लेकिन फिर आपका प्यार और आपकी उम्मीद मुझे कुछ नया करने का रास्ता दिखा देती है, इस बार भी आप ही कि उम्मीदों ने मुझे बहुत से नए किरदार और साथ ही वो किरदार जो आपको हमेशा से पसंद आए हैं, उन्हें निभाने का रास्ता दिखाया है. तो आपके लिए कॉमेडी के वो सारे अवतार लेकर आ रहा हूं नेटफ्लिक्स पर, सीजन 4 में, जो होगा कॉमेडी के यूनिवर्स का मल्टीवर्स यानी मस्ती.'

इस सीजन में, कपिल शर्मा कई नए अवतार में नजर आएंगे, जिनमें जेन-जेड बाबा, ताऊ जी, राजा और मंत्री जी शामिल हैं, जो सभी उम्र के दर्शकों के लिए नए किरदारों की एक नई पीढ़ी लेकर आएंगे. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर शुरू होगा.

