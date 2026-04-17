प्रेम, सादगी और राजस्थानी रंगों से सजी फिल्म ‘अंतस 2’ का जयपुर में प्रीमियर
राजस्थान की संस्कृति और भावुक प्रेम कहानी से सजी यह फिल्म दर्शकों का ध्यान खींचने को तैयार है,
Published : April 17, 2026 at 5:46 PM IST
जयपुर: गुलाबी नगरी के राज मंदिर सिनेमा हॉल में शुक्रवार को फिल्म ‘अंतस 2’ का प्रीमियर हुआ. प्यार, सादगी और भावनाओं से सजी इस फिल्म के प्रीमियर के मौके पर फिल्म से जुड़े कलाकार भी मौजूद रहे. फिल्म में जयपुर की सड़कों से लेकर उदयपुर की झीलों तक राजस्थान की संस्कृति और रंग दिखाई दिए.
‘अंतस’ के बाद आए इस फिल्म के सीक्वल ‘अंतस 2’ में श्रेया खन्ना और आलोक भारद्वाज मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में श्रेया खन्ना एक युवती की भूमिका निभा रही हैं, जो जयपुर आकर अपने प्रेमी की तलाश में एक सादगी भरे टैक्सी ड्राइवर (आलोक भारद्वाज) से मिलती हैं और उसकी सरलता से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगती हैं. अभिनेता आलोक भारद्वाज ने अपने किरदार को सहजता और प्रभावी ढंग से निभाया है. फिल्म की कहानी लेखक महेश रुणिवाल द्वारा लिखी गई है, जबकि निर्माता सुरेश कुमार ने फिल्म के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा है.
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फिल्म को लेकर निर्देशक सुरेंद्र स्वामी ने कहा कि जयपुर में इस फिल्म का प्रीमियर उनके लिए एक सपने के साकार होने जैसा है. उन्होंने दर्शकों के प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फिल्म हर वर्ग के दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में सफल होगी. फिल्म में राजस्थानी सितारों का भी साथ मिला. उन्होंने कहा कि जयपुर की सड़कों पर बनी यह प्रेम कहानी दर्शकों को बांध लेगी. उन्होंने कहा कि फिल्म हिंदी में है लेकिन राजस्थान की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है.
अभिनेत्री ने साझा किए अनुभव : वहीं, अभिनेत्री श्रेया खन्ना ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी. इस दौरान उन्होंने अपने किरदार के बारे में बताते हुए डालने अनुभव भी शेयर किए. साथ ही कहा कि यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि लाइफ स्मूथ नहीं होती है, उसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. बावजूद इसके जिंदगी को कैसे खूबसूरती के साथ जिया जा सकता है, यह कहानी इसी पर है. उन्होंने इस फिल्म को अपने करियर का माइलस्टोन बताया.
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फिल्म में राजस्थान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि: वहीं, अभिनेता आलोक भारद्वाज ने कहा कि एक आम व्यक्ति के किरदार को निभाना चुनौतीपूर्ण था. फिल्म को लेकर उन्होंने अपना वजन भी बढ़ाया और गेटअप भी बदला, लेकिन निर्देशक के मार्गदर्शन में यह अनुभव यादगार रहा. टैक्सी ड्राइवर की भूमिका निभाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन निर्देशक सुरेंद्र स्वामी के निर्देशन में मजा आया. यह आम आदमी की कहानी हर दिल को छुएगी. फिल्म को बॉलीवुड और राजस्थान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का खूबसूरत संगम कहा जा सकता है.
फिल्म के प्रीमियर के दौरान निर्देशक सुरेंद्र स्वामी, अभिनेत्री श्रेया खन्ना, अभिनेता आलोक भारद्वाज के साथ निर्माता सुरेश कुमार और लेखक महेश रुणिवाल सहित कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं. इनके अलावा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और राजस्थानी फिल्म जगत के कलाकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.
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