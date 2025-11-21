ETV Bharat / entertainment

द फैमिली मैन 3 X रिव्यू: प्योर गोल्ड या बोरिंग?, मनोज बाजपेयी की सीरीज को मिल रहा कैसा रिएक्शन, जानें

द फैमिली मैन 3 को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. सीरीज 21 नवंबर से स्ट्रीम हो गई है.

The Family Man Season 3 X Review
द फैमिली मैन 3 X रिव्यू (Series Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 21, 2025 at 12:52 PM IST

हैदराबाद: मनोज बाजपेयी की मोस्ट अवेटेड वेब-सीरीज द फैमिली मैन 3 आज दर्शकों के सामने है. सीरीज प्राइम वीडियो पर आज 21 नवंबर से स्ट्रीम हो गई है और मनोज बाजपेयी एक बार फिर अपने स्पाई श्रीकांत तिवारी वाले किरदार में हैं. मनोज का फैंस को इस सीरीज के तीसरे भाग का बेसब्री से इंतजार था, जो आज खत्म हो चुका है. क्या द फैमिली मैन सीजन 3 दर्शकों का भा रहा है?, क्या मनोज बाजपेयी का श्रीकांत तिवारी वाला स्टाइलव एक बार फिर दर्शकों को पसंद आ रहा है? क्या दर्शकों के नए सीजन में कुछ खास नजर आ रहा हैय़ चलिए जानते हैं.

द फैमिली मैन 3 X रिव्यू

इस बार सीरीज में मनोज के साथ-साथ जयदीप अहलावत भी हैं, तो इसलिए सीरीज और भी खास बताई जा रही है. नए सीजन में 7 एपिसोड हैं, जिन्हें देखने के बाद दर्शकों ने एक्स हैंडल पर अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं. सीजन 3 पर दर्शकों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं. कईयों के तीसरा सीजन पहले दो सीजन से मजेदार लग रहा है तो कईयों ने इसे बोरिंग बताया है. द फैमिली मैन सीजन 3 पर एक दर्शक ने लिखा है, यह सीरीज और भी ज्यादा मजेदार हो सकती थी, इस बार श्रीकांत तिवारी वॉन्टेड शख्स के रूप में हैं, लेकिन फैमिली मैन नहीं बन पाए, राज और डीके का बेहतरीन काम, लेकिन अंत में कुछ खास नहीं,

एक और एक्स यूजर लिखता है, राज एंड डीके, आपने हमारी फेवरेट सीरीज के आखिरी सीजन में यह क्या कर दिया, आपने तो स्पेशल ऑप्स और पठान जैसी फिल्में इसमें डाल दी, मैं निराश हूं. एक अन्य ने द फैमिली सीजन 3 को बोरिंग बताते हुए लिखा है, सीरीज में इस बार कोई सस्पेंस नहीं दिख रहा है, ना कोई ड्रामा है, रोमांच तो दूर दूर तक नहीं, बस एक्टिंग ठीक है, मैंने अपना समय बर्बाद कर लिया, उम्मीद पूरी खत्म, अब सीजन 4 का आना मुश्किल है'.

द फैमिली मैन 3 की कहानी

सीजन 2 के अंत से सीजन 3 की कहानी आगे बढ़ती है. उत्तर-पूर्व जहां लगातार बम धमाके हो रहे हैं और हालत चिंताजनक है, चीन बार-बार भारत के खिलाफ अपनी चाल चल रहा है, पीएम (सीमा बिस्वास) शांति स्थापित करने में लगी हैं, टास्क फोर्स चीफ कुलकर्णी ( दलीफ ताहिल) को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है और वो अपने एजेंट श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) पर सबकुछ छोड़ देते हैं और वह नागालैंड पहुंचते हैं. सामना होता है कॉन्ट्रैक्ट किलर और ड्रग लॉर्ड रुक्मा (जयदीप अहलावत) से. मिशन पूरा करने की जुगत में सब कुछ उल्टा पु्ल्टा हो जाता है.

THE FAMILY MAN SEASON 3
THE FAMILY MAN SEASON 3 REVIEW
THE FAMILY MAN 3 X REVIEW
THE FAMILY MAN SEASON 3 X REVIEW

