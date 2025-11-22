मनोज बाजपेयी की सीरीज 'द फैमिली मैन: सीजन 3' को देखने पर मजबूर कर देंगे ये 5 कारण
21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होते ही सीजन 3 ने लोगों को फिर से बिंज-वॉच मोड में डाल दिया है
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2025 at 5:06 PM IST
हैदराबाद: चार साल के इंतजार के बाद द फैमिली मैन आखिरकार वापस आ गया है और सच बताएं तो इंटरनेट इसका पूरा असर महसूस कर रहा है. 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होते ही सीजन 3 ने लोगों को फिर से बिंज-वॉच मोड में डाल दिया है, हर एपिसोड ऐसा क्लिफहैंगर छोड़ रहा है कि स्क्रीन से नजर हटाना मुश्किल हो जाता है.
शुरुआती रिव्यू भी आना शुरू हुए, जहां परफॉर्मेंस, कैमियो, शार्प राइटिंग, धड़कन बढ़ा देने वाला एक्शन, नॉर्थ-ईस्ट की खूबसूरत पेशकश और बैकग्राउंड स्कोर की खूब तारीफ हो रही है. ये 5 वजह इस सीरीज को देखने के लिए मजबूर करती हैं.
राज एंड डीके की सिग्नेचर वर्ल्ड-बिल्डिंग की झलक
सीजन 3 में फिर वही राज एंड डीके वाला खास अंदाज लौट आया है, जैसे शार्प ह्यूमर, इमोशनल गहराई और बिल्कुल जमीनी स्टोरीटेलिंग. इस बार उन्होंने कहानी की दुनिया को ऐसे नए और चौंकाने वाले तरीकों से बढ़ाया है कि सब कुछ नया भी लगता है और पुराने फैंस के लिए जाना-पहचाना भी. जो लोग पहले से शो देख रहे थे उन्हें बड़ा मजा मिल रहा है, नए दर्शक भी आसानी से कहानी समझ सकते हैं, और हर किसी को फिर याद दिलाता है कि राज एंड डीके की कहानी कहने की स्टाइल बाकी सबसे कितनी अलग और खास है.
पहले से भी बड़े दांव
सीजन 3 में श्रीकांत एक तनाव भरे नॉर्थ-ईस्ट मिशन में फंस जाता है, जहां उसका हर कदम खतरे से भरा है और इस बार पहली बार शिकारी खुद शिकार बन जाता है. मुश्किल राजनीतिक हालात, लगातार चलने वाला एक्शन और दुश्मनों की बढ़ती घेराबंदी ने इसे अब तक का सबसे दमदार और बांधे रखने वाला सीज़न बना दिया है.
नए खतरनाक दुश्मन बदल देते हैं श्रीकांत की जिंदगी पूरी का रुख
जयदीप अहलावत के रुक्मा और निमरत कौर की मीरा की एंट्री सीजन 3 में एक और गहरा, ज्यादा उथल-पुथल भरा रंग जोड़ देती है. दोनों किरदार इतने आसानी से दुनिया में घुल जाते हैं कि हर कदम पर श्रीकांत की चाल बिगाड़ते हैं, तनाव, नैतिक दुविधा और अनपेक्षित मोड़ों का पूरा जाल बना देते हैं. उनकी मौजूदगी दांव को पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा बना देती है और श्रीकांत को उसकी अब तक के सबसे कठिन हालात में धकेल देती है, जिससे कहानी में एक नया और दमदार फ्लो आ जाता है.
दमदार परफॉर्मेंस देने वाली जबरदस्त कास्ट
द फैमिली मैन के मनोज बाजपेयी से लेकर विरोधी किरदारों जैसे जयदीप अहलावत और निमरत कौर और बाकी शानदार कलाकारों जैसे शारीब हाशमी, प्रियामणि, श्रेया धनवंतरि और गुल पनाग तक, हर किसी की परफॉर्मेंस की आलोचक जमकर तारीफ कर रहे हैं. पूरी कास्ट अपनी एक्टिंग से लिखावट को और ऊंचा उठा देती है, जहां हर भूमिका भावनाओं से जुड़ी, बड़े दांव वाली और बिल्कुल असली, गहरी और पूरी तरह असरदार लगती है.
प्यारा सा क्रॉसओवर
सीजन 3 में फैन्स को उनकी सुपरहिट सीरीज फर्जी के एक प्यारे और मजेदार किरदार का छोटा सा अपीयरेंस भी मिलता है और जैसे ही वह आता है, कहानी में तुरंत जोश आ जाता है. यह कैमियो श्रीकांत के मिशन की हलचल में इतनी आसानी से फिट हो जाता है कि वह कहानी में चार्म, मजाक और राज एंड डीके की बड़ी दुनिया का छोटा सा मजेदार हिस्सा जोड़ देता है, जिसे दर्शक बहुत पसंद करते हैं.
राज, डीके और सुमन कुमार द्वारा लिखी गई इस शानदार सीरीज में डायलॉग्स सुमित अरोड़ा ने दिए हैं. इसे राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, और इस सीजन में सुमन कुमार और तुषार सेठ भी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए हैं. इस सीजन में अहम किरदारों में फिर लौट रहे हैं. शारीब हाशमी (जेके तालपड़े), प्रियामणि (सुचित्रा तिवारी), अशलेषा ठाकुर (धृति तिवारी), वेदांत सिन्हा (अथर्व तिवारी), श्रेया धनवंतरि (जोया) और गुल पनाग (सालोनी) समेत कई अन्य. द फैमिली मैन का सीज़न 3 भारत में और दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर एक्सक्लूसिवली प्रीमियर कर रहा है.