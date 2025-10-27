ETV Bharat / entertainment

'द फैमिली मैन सीजन 3' की इस दिन आएगी रिलीज डेट, टीजर में मनोज बाजपेयी का दिखा अलग अंदाज

फैंस का इंतज़ार खत्म? प्राइम वीडियो ने द फैमिली मैन सीज़न 3 के प्रीमियर डेट को लेकर दिया संकेत!

The Family Man Season 3 Release Date Out
'द फैमिली मैन सीजन 3' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 27, 2025 at 4:47 PM IST

हैदराबाद: पिछले चार सालों से प्राइम वीडियो की द फैमिली मैन के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने अपडेट पाने के लिए लगातार रिक्वेस्ट की, मेल किए, और लगभग हर सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करके तीसरे सीजन की अपडेट्स मांगते रहे हैं.

फैंस की बढ़ती मांग अब सिर्फ भारत तक नहीं, बल्कि दुनिया भर में द फैमिली मैन 3 को लेकर उत्साह है. ऐसे में यह उत्साह अब एक तरह का जोश बन चुका है, जो न सिर्फ प्राइम वीडियो बल्कि राज-डीके, मनोज बाजपेयी, शारीब हाशमी और बाकी कलाकारों के सोशल मीडिया पर भी गूंज रहा है.

आखिरकार लग रहा है कि फैंस की सारी मांगें अब पूरी होंगी, क्योंकि प्राइम वीडियो ने एक कोई दिया है और कल द फैमिली मैन के नए सीज़न की डेट और जानकारी बताएगा.

राज और डीके की जोड़ी ने अपने बैनर D2R फिल्म्स के तहत बनाई इस मशहूर सीरीज़ द फैमिली मैन एक जासूसी और एक्शन से भरी कहानी है. इसमें मनोज बाजपेयी मुख्य किरदार श्रीकांत तिवारी के रूप में नजर आते हैं. उनके साथ जयदीप अहलावत, निमरत कौर, शारिब हाशमी, प्रियामणी, अशलेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग जैसे कलाकार भी शामिल हैं.

इस सीरीज को राज, डीके और सुमन कुमार ने लिखा है, डायलॉग सुमित अरोड़ा ने दिए हैं, और निर्देशन राज-डीके ने किया है, जिनके साथ इस सीजन में सुमन कुमार और तुषार सेठ भी डायरेक्टर के रूप में साथ आए हैं. द फैमिली मैन सीजन 3 बहुत जल्द सिर्फ प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होने जा रहा है. इसे भारत समेत दुनिया के 240 से ज़्यादा देशों और इलाकों में देखा जा सकेगा.

क्या बिहार चुनाव से पहले राजनीति में शामिल हुए मनोज बाजपेयी?, वायरल वीडियो पर भड़के एक्टर, बोले- मेरा किसी...

