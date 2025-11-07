ETV Bharat / entertainment

'द फैमिली मैन' सीजन 3 ट्रेलर: मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल घोषित हुआ 'श्रीकांत', फंसा जयदीप अहलावत के ट्रैप में

'द फैमिली मैन' सीजन 3 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस बार मनोज बाजपेयी की सीरीज नए ट्विस्ट के साथ आ रही है.

The Family Man Season 3
'द फैमिली मैन' सीजन 3 (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 7, 2025 at 7:49 PM IST

मुंबई: अमेजन प्राइम वीडियो ने शुक्रवार, 7 नवंबर को मुंबई में एक कार्यक्रम में 'द फैमिली मैन' का तीसरा सीजन का ऑफिशियल ट्रेलर जारी किया है. इस ट्रेलर में मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रूप में वापसी कर रहे हैं.

अमेजन प्राइम वीडियो ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर द फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर जारी किया. ट्रेलर की शुरुआत श्रीकांत (मनोज) से होती है जो अपने परिवार को बताता है कि वह एक जासूस है. साथ ही, हम देखते हैं कि उसे एक मोस्ट वॉन्टेंड क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी है.

जब श्रीकांत अपने परिवार के साथ भागने की कोशिश करता है, तो उसका दोस्त जेके (शारिब हाशमी) उसकी मदद करता है. लेकिन वह सोचता है कि उसे फंसाने की इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है. इस बीच निमरत कौर और जयदीप अहलावत की होती है. श्रीकांत जयदीप अहलावत द्वारा निभाए गए एक नए दुश्मन से जूझ रहा है.

ऐसा लग रहा है कि लंबे इंतजार के बाद सभी को यह शो बेहद पसंद आया है. ट्रेलर को देख सामंथा रुथ प्रभु भी उत्साहित हैं. उन्होंने इसकी सराहना की. बता दें, वह दूसरे सीजन में अभिनय कर चुकी हैं.

अमेजन प्राइम वीडियो ने एक प्रेस रिलीज के जरिए इस सीजन की कहानी बताई थी. इस सीजन में चैलेंज और खतरे पहले से कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि श्रीकांत तिवारी को अपनी सीमा पार कर कहीं और बहसना पड़ रहा है. उनका सामना जयदीप अहलावत (रुक्मा) और निमरत कौर (मीरा) जैसे नए विरोधियों से होगा. भागते हुए, श्रीकांत को देश के भीतर और बाहर, दोनों जगहों से खतरों और दुश्मनों का सामना करते हुए अनजान इलाकों में भी जाना होगा.

इस सीजन में शारिब हाशमी, प्रियामणि, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग वापसी कर रहे हैं. फिलहाल 'द फैमिली मैन सीजन 3' का प्रीमियर 21 नवंबर 2025 से शुरू होगा.

