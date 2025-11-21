ETV Bharat / entertainment

'द फैमिली मैन' सीजन 3 : मनोज बाजपेयी या फिर कोई और, किसने ली सबसे ज्यादा फीस? जानें यहां

'द फैमिली मैन' सीजन 3 में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर का नाम सामने आया है. आइए जानते हैं वो एक्टर कौन है.

The Family Man Season 3
द फैमिली मैन 3 (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 21, 2025 at 8:58 PM IST

3 Min Read
मुंबई: पॉपुलर सीरीज 'द फैमिली मैन 3' आज, 21 नवंबर, 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. कहानी पहले से कहीं ज्यादा धमाकेदार है. सीजन की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ कास्ट मेंबर्स की फीस में भी काफी बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में फैंस यह जानना चाहते हैं कि सीरीज में सबसे ज्यादा फीस लेने वाला एक्टर कौन है. तो चलिए इस सीजन के लिए हर कलाकार को कितनी रकम मिली, इस पर एक नजर डालते हैं.

मनोज बाजपेयी
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि 'द फैमिली मैन 3' में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर मनोज बाजपेयी हैं. जी हां, खुफिया अधिकारी श्रीकांत तिवारी की मुख्य भूमिका निभाने वाले मनोज बाजपेयी ने कलाकारों में सबसे ज्यादा फीस ली है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मनोज बाजपेयी ने सीजन 3 में श्रीकांत की भूमिका के लिए 20.25 से 22.50 करोड़ रुपये की भारी फीस ली थी. इस सीजन में उनका किरदार पहले से कहीं ज्यादा उलझन में दिखेगा, जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और देश की रक्षा के अपने कर्तव्य के बीच फंसा हुआ है.

जयदीप अहलावत
इस सीजन में जयदीप अहलावत भी कास्ट में शामिल हो रहे हैं, जो नए विलेन रुक्मा का रोल निभा रहे हैं. रुक्मा के रोल के लिए जयदीप अहलावत को लगभग 9 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इस सीजन में श्रीकांत के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक उनका कैरेक्टर होने की उम्मीद है.

निमरत कौर
'द फैमिली मैन' सीजन 3 की तीसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्टर निमरत कौर हैं. निमरत कौर भी सीजन 3 में मीरा का अहम रोल निभा रही हैं, जो श्रीकांत की एक और बड़ी दुश्मन है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, निमरत को उनके रोल के लिए 8-9 करोड़ रुपये दिए गए थे.

दर्शन कुमार
सीरीज के एक और विलेन, मेजर समीर, जिसका रोल दर्शन कुमार ने किया था, ने सीजन 3 के लिए लगभग 8-9 करोड़ रुपये लिए थे.

प्रियामणि
श्रीकांत की पत्नी सुचि का रोल करने वाली प्रियामणि इस सीरीज में एक अहम किरदार बनी हुई हैं. उनका किरदार कहानी में इमोशन लाता है. प्रियामणि को इस सीज़न के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये की फीस मिली है.

शारिब हाशमी
जेके तलपड़े का रोल करने वाले शारिब हाशमी सीरीज के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं. सीरीज में वह श्रीकांत के भरोसेमंद साथी हैं. खबर है कि शारिब हाशमी को भी अच्छी-खासी फीस मिली है. उन्होंने सीजन 3 के लिए 5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

'द फैमिली मैन' सीजन 3 में कुल 7 एपिसोड हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 40 मिनट से 1 घंटे लंबा है. द फैमिली मैन सीजन 3 के सभी एपिसोड वर्तमान में अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध हैं.

