'द फैमिली मैन-सीजन 3' की रिलीज डेट आउट, जानें कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे 'श्रीकांत का कमबैक'

फैंस की बढ़ती मांग अब सिर्फ भारत तक नहीं, बल्कि दुनिया भर में द फैमिली मैन 3 को लेकर उत्साह है. ऐसे में यह उत्साह अब एक तरह का जोश बन चुका है, जो न सिर्फ प्राइम वीडियो बल्कि राज-डीके, मनोज बाजपेयी, शारीब हाशमी और बाकी कलाकारों के सोशल मीडिया पर भी गूंज रहा है.

हैदराबाद: पिछले चार सालों से प्राइम वीडियो की द फैमिली मैन के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने अपडेट पाने के लिए लगातार रिक्वेस्ट की, मेल किए, और लगभग हर सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करके तीसरे सीजन की अपडेट्स मांगते रहे हैं.

कब रिलीज होगी सीरीज?

आखिरकार लगा कि फैंस की सारी मांगें अब पूरी होंगी, क्योंकि प्राइम वीडियो ने आज 28 अक्टूबर को द फैमिली मैन सीजन 3 की रिलीज डेट से पर्दा हटा दिया है. आज प्राइम वीडियो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सीरीज से एक वीडियो शेयर कर इसकी रिलीज डेट का खुलासा कर बताया है कि सीरीज 21 नवंबर 2025 को प्राइम वीडियो पर रिलीज होने जा रही है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ले लाडले हो गया श्रीकांत का कमबैक'.

राज और डीके की जोड़ी ने अपने बैनर D2R फिल्म्स के तहत बनाई इस मशहूर सीरीज़ द फैमिली मैन एक जासूसी और एक्शन से भरी कहानी है. इसमें मनोज बाजपेयी मुख्य किरदार श्रीकांत तिवारी के रूप में नजर आते हैं. उनके साथ जयदीप अहलावत, निमरत कौर, शारिब हाशमी, प्रियामणी, अशलेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग जैसे कलाकार भी शामिल हैं.

इस सीरीज को राज, डीके और सुमन कुमार ने लिखा है, डायलॉग सुमित अरोड़ा ने दिए हैं, और निर्देशन राज-डीके ने किया है, जिनके साथ इस सीजन में सुमन कुमार और तुषार सेठ भी डायरेक्टर के रूप में साथ आए हैं. इसे भारत समेत दुनिया के 240 से ज़्यादा देशों और इलाकों में देखा जा सकेगा.